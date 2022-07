Panaszlásom patakok vizébe vetem,

Hallgass meg Istenem.

Kesergésem fenyők csúcsára emelem,

Hallgass meg Istenem.

Kéréseim gyűjtsd tömlődbe, Uram.

Lelkemben dúdolt hálámat fogadd el

Kegyelmes Istenem.

(Békefy Lajos)

Háborús válság, gazdasági válság, menekültválság, pandémia utáni világválság, klímaválság, lélekválság – ebből egy is bőven elég ahhoz, hogy Istenhez kiáltsunk, Nála keressünk menedéket, „légoltalmat”, legtitkosabb fájdalmunkkal, vágyunkkal Elébe térdeljünk. Legalább egy-egy napon. Főként vasárnapon köszönetünket, hálánkat is kifejezzük Neki azért, hogy még nincsen végünk.

„Az imádság hatékony stresszmenedzselés, ami mindig kéznél van” – írta külhoni keresztyén testvérünk. Nagyon igaza van. Közösségi és egyéni imádságban foglalatos szívvel mindnyájan megtapasztalhatjuk ezt.

Ezen a vasárnapon kiváltképpen hív Istenünk, hogy belső szobádban, lakásod legzavartalanabb szegletében, egy mély-csendű templom liturgia vagy istentisztelet előtti, utáni csendjében beszélgessünk el Ővele.

Tehetjük ezt nyáridőhöz illő módon tó,- folyó,- vagy tengerparton, erdei tisztáson, hegytetőn, csendes parkban. Hajnalban vagy napszálltakor fordítsunk lelkünkre, belső világunkra legalább tíz percet.

Ma, amikor nagyon egydimenzióssá préselődik össze sokak élete, ismerd fel és ismerd el, hogy az élet nem csak evésből, pénztárcából, presztízs- és karrierigényből áll, hanem pszichéből, sőt Istenre rezonáló ősi Isten-vágyból – Benned is! Amiként a messzi tájon járó ember egy idő múltával visszavágyik az ősi földre, a szülőföldre, az édes – még mostohasága ellenére is – édes hazára, úgy vágyódik lelkünk is „igazi szülőjére”, Istenre.

Akár tudatosul ez bennünk, akár nem. Amiként közel 2 000 éve írta Augustinus, az emberi lelkek mély ismerője, aki egyesítette magában Jung, Adler, Freud, Frankl lélekismeretét:

„Nyugtalan mindaddig a szívünk, míg meg nem nyugszik benned, Istenünk”.

Erre a megnyugvásra és felfrissülésre hívnak az imarelaxáció újabb példái és alkalmai.

Hét segítő lépés a békességteremtő terápikus percekhez.

Keress magadnak egy hajnali vagy naplementés, napközbeni félrevonultságot biztosító zugot a környezetedben, ahol nem zavarják meg elcsendesedésedet.

2. Vedd magadhoz mobilod, klikkelj rá valamelyik online Bibliára, magyarul és/vagy kedvenc, jól értett idegen nyelven, bőséges választékot találsz a neten.

3. Nyisd ki online Bibliád, vagy ha nyomtatott van nálad, akkor azt. Lapozgatása közben elég ennyit mondanod: Uram, szólj hozzám! Csak egy Igét küldj, Uram, s meggyógyul a lelkem!

Most, amikor annyi fájdalom, könny és vér hull ismét az Isten által teremtett földre Ukrajnában, s annyi emberi sorsbizonytalanság lengi körül mindannyiunk napjait, kiváltképpen olyan Igéket lapozzunk fel, amelyeket a bibliai imádkozók hasonlóképpen stresszes helyzetben fogalmaztak meg. Néhány példa.

Zsoltárok 46,2-3: Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld.

Zsoltárok 27,1-3: Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak, és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom.

2Timótheus 1,7: Nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

Róma 8,28; 35; 37: Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál… Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver?…Mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket.

Máté 6,31-34: Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? Vagy: Mit igyunk? Vagy: Mit öltsünk magunkra?… A ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért…

Reggel, este olvasd el valamelyik Igét, ami éppen erősen megüti a szívedet, visszhangzik Benned, s az egész fejezetet. Nagyon fontos: olykor egy-egy Igéhez lábjegyzetben további igehelyeket látsz feltüntetve, érdemes ezekre rálapozni, teljesebb értelme bontakozik ki ebből az üzenetnek.

Ne siess az olvasással, megértéssel, legyen időd a sorokban foglalt üzenet és a kiegészítő versek mondandójának ízlelgetésére. Akár egy kis füzetben vagy mobilod jegyzettárában feljegyezhetsz néhány szívedben visszhangzó felismerést vagy igesort.

4. Bekapcsolhatsz mobilodon, laptopodon valamilyen spirituális zenét halkan vagy füldugóval. Nehéz, stresszes élethelyzetekben Istenhez, gyógyuláshoz, reményhez segíthet „A leányka imája” című zongorakompozíció, a lengyel zeneszerző, Tekla Bądarzewska-Baranowska műve. Klikk ide: https://youtu.be/dTww0x2dHt0 De a magyar szép evangéliumi ének is segít: Ne aggodalmaskodjál, Nézz Istenedre fel.

Hallgasd meg, s közben az olvasott Ige Téged megszólító szavait, sorait, aranyigéjét ismételd el párszor.

5. Kérj áldást az Úrtól az olvasott igeszakaszra, a Téged megszólító üzenetekre. Elolvashatsz valamilyen nyári vagy tematikus imát is a neten. Most éppen hadd nyújtsam át Neked a Losung egyik e heti imáját: Te vagy nékem kenyerem és italom, éjjel és nappal Istenem. Erősíts meg önmagaddal Uram, amikor elgyengülök, hogy aztán boldogan és megújultan magasztalhassam szent nevedet. Csak Te légy és Te maradj szívemnek örök kősziklája, menedéke, békeszigete, Édes Istenem. Hallgass meg kérlek, Fiad, Megváltó Uram által a Szentlélek közösségében. Ámen.

6. Hallgasd meg újra a zenét, engedd magadban szétáradni a felismert, Neked szóló személyes üzenetet, keress egy szépséges látványszeletet a környezetedben, ami örömmel tölt el, vagy hunyd be szemed és érezd át Isten jelenlétét magadban, ott, ahol vagy. Add át magad Neki a megértett, elfogadott Igék és a zene felemelő Ráhangolása segítségével.

7. Dicsérd Istent mindezért a Mi Atyánk elmondásával.

Boldogító lélekfrissülést, Isten-fürdőzést, a Szentlélek finomhangolása segítségével valóságos megújulást kívánok Neked!

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)