Választások utáni körkép

Tisztelt Olvasóink, a Felvidéki Magyarok 2022/3. számával 45. alkalommal jelenik meg elektronikus folyóiratunk.

2022. október 29-én összevont megyei és önkormányzati választásokat tartottak Szlovákiában, melyeken megválasztották a 8 megye elnökeit és önkormányzati képviselőit (hivatalosan kerületekről van szó, ám a köznyelvben már meghonosodott a „megye” kifejezés, így a következőkben mi is így használjuk), a másik voksoláson pedig a települések önkormányzatait. A két választás nem csak egy időben, hanem egy szavazóhelyiségben is történt, ám a választócédulákat két külön szavazóurnákba dobták.

A mintegy 8 százaléknyi felvidéki magyarság jóval számarányán felül került be a megyei parlamentekbe. Áttekintjük a választási eredményeket, miközben a magyarok által lakott régiókra, illetve a választások magyar vonatkozású jellemzőire helyezzük a hangsúlyt. És megnézzük a 2020. végén pártegyesítés után létrejött Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók párt eredményeit is, amely két megyében – sikeresen – megmérettette magát az elnökválasztásban is. Berényi József és Csenger Tibor elnökjelöltek eredményeit részletesen közöljük.

A Szövetségen belül megnéztük azt is, hogy a három platform hogyan járult hozzá az eredményekhez. Megállapíthatjuk, hogy maradt az erős MKP-dominancia a Szövetségben is, amely arányaiban több mint a felét adja a képviselőknek és a polgármestereknek is.

Elektronikus folyóiratunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.

Hasznos böngészést kívánunk az adatok között.

A lap itt érhető el:

Szerkesztők

A szerkesztők