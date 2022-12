A Karvai Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskolában a nyílt napokon ismét virágkötő versenyt rendeztek az alapiskolák 7–9. osztályosai részére. A szeretet ünnepe sokkal hangulatosabbá, meghittebbé varázsolható egy saját kezűleg készített adventi koszorúval vagy karácsonyi asztali dísszel, mint egy gyári tucatáruval.

Az idei versenyben 7 alapiskola – a komáromi Munka és Eötvös utcai Alapiskola, a búcsi Katona Mihály AI, a Dunamocsi, Marcelházi, Kürti Alapiskola és a Muzslai Endrődy János Alapiskola 28 tanulója vett részt.

A megmérettetés, a kreatív munka helyszínéül a szakközépiskola folyosója szolgált. Az első feladatra, a karácsonyi gyertyatartó elkészítésére 60 percet kaptak a tanulók. Ehhez a feladathoz az összes kelléket a versenyzők hozták magukkal. Öröm volt látni, ahogyan az ügyes, szorgos kezek nyomán fenyőágból, tobozból, makkból, gubacsból, borostyánból, kőrózsából, szárított citrom- és narancsszeletekből, piros bogyókból, színes gyertyákból szemet és szívet gyönyörködtető kreációk születtek.

Az elkészített változatos és színpompás alkotásokat a szakmai zsűri – az iskola igazgatóhelyettese Tóth Erzsébet, pedagógusa Péntek Dorina és Baán Szabó Ilona szakoktató értékelte.

Mielőtt a kiértékelésre sor került volna Baán Szabó Ilona szólt a karácsonyi díszek változatosságáról, ezzel együtt felhívta a tanulók figyelmét a virágkötészetben előforduló hiányosságokra. Vigyázni kell arra, hogy az összkép sohase legyen rendezetlen. A befejező igazításnál arra kell törekedni, hogy a különböző rálátásokból is jól érvényesüljön a karácsonyi dísz. Bármelyik, szépen kivitelezett formát is választjuk, az egész karácsonyi időszakban kellemes látványt, üde színfoltot jelent, még a gyertya fénye is szebben világít egy ilyen kompozícióban. A lényeg, hogy emeljük a karácsony hangulatát kötészeti kompozíciónkkal.

Napjainkban a virágkötészet sokkal szabadabb, tágabb értelmezést képvisel, mint korábban. Megjelennek újabb és újabb stílusirányzatok, amelyek elemei megmaradnak és beépülnek az újabb törekvésekbe. A változatos növényekkel, és a mind magasabb szintű kellékekkel határtalan lehetőségei vannak a virágkötészetnek. A virágkötészet jelentőségét ugyan nagyban befolyásolja az életszínvonal változása, de az emberi sorsfordulókat, ünnepeket – ha szerényen is – szebbé, hangulatosabbá, ünnepélyessé teszi mindenképpen.

Az eredményhirdetéskor az iskola igazgatója, Varga Péter elmondta:

„Az egyik cél, ami vezérel bennünket, az ünnepekre való készülődés, a hagyományőrzés, a másik a virágkötészeti szakma megszerettetése és virágkötő szakunk bemutatása a végzős alapiskolásoknak. Az adventi virágkötő verseny olyan ismereteket adott a résztvevőknek, melyek megalapozzák az esztétikum felismerését, és fejlesztik kézügyességüket. Az iskolánknak is haladnia kellett a korral az iskolának: új szakágakat kellett felvenni a megmaradáshoz. Agrárszakoktatásában a kertészeti ágazatok dominálnak. Négyéves képzést nyújtunk az iskola dísznövény-parképítő szakon és szőlész-borász szakon, ami érettségivel végződik. Idén a hároméves kertész szakon is tudtak indítani egy csoportot, emellett a dísznövénykertészeknek virágkötést és dekorációkészítést is tanítunk. Az agrárágazatok mellet foglalkozunk szakácsok és pincérek kinevelésével. Ezt az iskola udvarán lévő, nemrég felújított présház segíti, ahol konyha és kóstolóterem is van. A présházat tovább bővítenék úgy, hogy jó példát tudjon mutatni a vidéki turizmus egyes elemeire.

Az iskola teret ad a falugazdászképzésnek is. Minden évben itt tartják a Felvidéken tevékenykedő falugazdászok továbbképzését. Szlovákiában a falugazdász fogalom jóformán ismeretlen. A magyar állam támogatásával 2016-ban kezdte el három falugazdász a tevékenységét a magyarlakta vidékeken. Elindítottuk az akkreditált felnőttképzési modult szőlészet-borászat területen, nagyon sok gyakorlati elemmel. Ezt szintén a magyar állam támogatja. A képzést a Kárpát- medence történelmi borvidékeinek fejlesztésére indított program, Schams Ferenc Terv keretében fejlesztik. A képzés résztvevői különböző borászatokban szerezhetik meg a gyakorlati szaktudást. Többek közt az egyik nagy szőlészeti vállalatnál, a Dufrexnél, amely 300 hektár szőlőt művel. Eddig is több fajtából állt össze a gyümölcsös. Most tisztítottak ki egy félhektárnyi régi telepítést, és annak helyére szeretnének a közeljövőben magyar őshonos fajtákat telepíteni. Harminc áron feketeberkenyét ültetnének, ami rendkívül értékes gyümölccsel bír, és szeretnék az elavult szőlőültetvényt is kicserélni, ahol különböző művelésmódokat tudnának felvonultatni. Az iskola pedagógiai programja, s a mögötte álló korszerű tanműhelyi háttér, és a hagyományok gazdagsága együtt biztosítják, hogy a hazai, és az európai munkaerőpiacon egyaránt versenyképes, boldogulni tudó sikerorientált ifjú kertészek hagyják el az iskolapadot. A hosszú idő alatt kialakult arculat megőrzése csak a fenntartó, a pedagógusok, a szülők s a tanulók együttes segítségével lehetséges”.