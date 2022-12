Az OĽaNO Ján Budaj környezetvédelmi miniszter által vezetett polgári demokratikus platformja elutasítja az előrehozott választást, és parlamenti képviselői nem támogatják a választási ciklus lerövidítésére vonatkozó alkotmánymódosítást sem. A platform továbbra is támogatja Eduard Heger (OĽaNO) kormányát, és szeretné elérni, hogy a demokratikus parlamenti pártok szavazzák meg a költségvetést. A platform tagjai ma este utoljára vesznek részt az OĽaNO frakciójának ülésén.

„A képviselői mandátum nem képezheti tárgyát sem a költségvetéssel kapcsolatos alkudozásnak, sem más engedmények elfogadásának” – jelentette ki Budaj a parlament megbízatási idejének lerövidítésével kapcsolatban, és az ellenzék által szorgalmazott mihamarabbi előrehozott választást is elutasította.

„Az előrehozott választásnak katasztrofális következményei lennének”

– tette hozzá. A platform továbbra is azt hangsúlyozza, hogy Igor Matovič (OĽaNO) legyőzte a választáson Robert Ficót, a Smer-SD elnökét, és 2020-ban az OĽaNO erős felhatalmazást kapott a választóktól.

A platform további képviselőkkel is tárgyal, már csatlakozott hozzá Ján Mičovský képviselő (frakció nélkül). Budaj elmondta, Miroslav Kollár képviselővel is egyeztetnek, és a demokratikus erők összefogását sürgetik a következő választásra. Azt is megjegyezte, csak a demokrata összefogás akadályozhatja meg a „totalizmus” visszatérését, ezért félre kell tenni a nézeteltéréseket. Elképzelhetőnek tartja a kormány átalakítását is, akár az SaS bevonásával. „Egy demokratikus pártról van szó” – tette hozzá azzal, hogy a jövőt illetően is számolni kell a liberális párttal.

Budaj az OĽaNO-val összefüggésben arról is beszélt, Matovičcsal és Hegerrel is kapcsolatban áll, és várja, mit hoz a mozgalom kongresszusa. Hozzátette,

Heger megértette, mekkora szakadék tátong az OĽaNO alatt, és ő lehet a megmentője.

Az OĽaNO-n belüli viszonyok lehetséges megváltoztatásával kapcsolatban viszont nem nyilatkozott. A platformja jövője kapcsán kijelentette, igyekeznek önállósodni a parlamentben és saját politikát folytatni, a jövő pedig nyitott.

Kristián Čekovský, a platform egyik tagja elmondta, elutasítják, hogy a Smer-SD vagy a Hlas-SD elvárásai alapján módosuljon a jövő évi költségvetés tervezete. Szerintük a módosításokkal megoldódott az önkormányzatok finanszírozása, és csak az Európai Bizottság állásfoglalását kell megvárni, hogy a kiadási korlátozások kapcsán veszélybe kerülhet-e az uniós támogatások felhasználása.

