Rangos magyar állami elismerést, Gróf Széchényi Imre Díjat adományozott dr. Nagy István, Magyarország agrárminisztere, Varga Péternek, a karvai szakközépiskola igazgatójának, a Gazda Polgári Társulás elnökének, az agráriumért, a hagyományok megőrzéséért és a felvidéki magyar nyelvű szakoktatás megerősítéséért végzett példaértékű szakmai munkájáért.

Az Agrárminisztérium a Kárpát-medencei Együttműködések Főosztálya előterjesztésére Gróf Széchényi Imre Díjat alapított, mely a Kárpát-medence magyar gazdatársadalmának megerősítése érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató külhoni civil szervezetek és személyek részére adományozható minden évben az államalapítás és az államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából.

Széchenyi Istvánon kívül nincs még egy magyar, aki annyit tett volna az ország gazdasági fellendüléséért, mint gróf Széchényi Imre. Egész életében arra törekedett, hogy a köz hasznára legyen. Életcélját ő maga így fogalmazta meg: „Tökéletesülni és tökéletesíteni”.

Varga Péter hogyan tekint erre az elismerésre? Mint az eddig végzett munka megkoronázására vagy egy újabb mérföldkőre?

„Mérföldkő, amiért nagyon hálás vagyok, de úgy érzem, hogy ezt a díjat nemcsak én kaptam, hanem a kollégáimat is megilleti. Sokat segített a támogatásuk, hiszen a feladatot nem csupán munkának érzik, hanem hivatásnak vagy elhivatottságnak, és ugyanúgy lelkesednek egy-egy rendezvényért vagy programért, melyben benne vannak, s ez engem is továbbvisz, és együtt még jobbra törekszünk.

Úgyhogy számomra ez a díj inkább arról szól, hogy ebben nemcsak én vagyok benne, hanem azok a munkatársak is, akik mellettem vannak” – fogalmazott Varga Péter.

A GAZDA Polgári Társulás 2013-ban alakult, célja tagjainak érdekképviselete, mindenekelőtt a családi gazdaságok, vállalkozások fejlődésének támogatása, a szakmai ismeretek bővítése, felhasználása és az EU-tagságból eredő lehetőségek megismertetése, kihasználása. Különös figyelmet fordít a környezet- és természetvédelemre, a termőföldek, a vizek védelmére és az emberi környezet megóvására. Kitűzött céljainak elérése érdekében szakmai szemináriumokat, konferenciákat szervez, képviseli a tagok érdekeit más jogi személyek előtt, állást foglal, javaslatokat tesz és véleményt nyilvánít a mezőgazdaságot, a vidékfejlesztést, a régiófejlesztést, a vállalkozást és a közgazdaságot érintő kérdésekben.

Támogatja a más, hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel történő kapcsolatfelvételt, együttműködést és tapasztalatcserét. A természeti adottságoknak legmegfelelőbb, gazdasági szempontból előnyös növényi kultúrák elterjedését, haszonállatok tartását, a tájjellegű minőségi, piacképes termékek, élelmiszerek előállítását is támogatja.

A polgári társulás tevékenységi körével kapcsolatos projektek megvalósítását, a polgári társulást bemutató, publikációs és propagációs tevékenységét is figyelemmel kíséri.

Útjára indult a Digitális Agrárakadémia bemutató üzemi hálózatára alapozott rendezvénysorozat Szlovákiában, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Gazda Polgári Társulás, valamint a karvai Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola szervezésében, hiszen felgyorsult világunkban egyre nagyobb teret hódít a digitalizáció, a különböző informatikai megoldások alkalmazása.

A rendelkezésre álló lehetőségek kihasználásához elengedhetetlen ismernünk, hogy melyek azok a megoldások, amelyek elérhetőek, illetve azokat mire és hogyan alkalmazhatjuk a tevékenységünk során. A tananyag célja, hogy bevezesse az érdeklődőket, az ágazatban tevékenykedőket a digitális világ előszobájába, ismertetve az alapvető kérdésköröket, mint például a várható piaci tendenciák, vagy, hogy miben más a precíziós, mint a hagyományos gazdálkodás, valamint szó esik a digitalizáció előnyeiről is.

Mindezek megismerése, alkalmazása hozzájárulhat az ágazati versenyképesség javításához, mikroszinten pedig komoly piaci versenyelőny megszerzéséhez. A Digitális Agrárakadémia célja a mezőgazdaságot érintő digitális kompetencia növelése, a precíziós gépek minél széles körű megismertetése és a digitális megol­dások alkalmazásának terjesztése az agráriumban.

A Szlovákiai Agrárkamara és a Gazda PT a Falugazdász program keretein belül társadalmi felelősségvállalásával összhangban karolta fel a búzaadományok begyűjtését a Felvidéken.

Ezzel kapcsolódtak a Magyarországon meghirdetett, a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által közösen szervezett, „Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem” program keretében „A Magyarország területéről és a Kárpát-medence magyarlakta régióiból felajánlott búza a magyar gyermekeket segítő szervezetek számára” elnevezésű programhoz.

Varga Péter 2008 óta igazgatója a karvai szakközépiskolának. Az intézmény Duna melletti fekvése, de a dinamikát sugárzó tangazdasága is biztosan felkelti a látogatók figyelmét. A nyílt napon évente bemutatják az összes itt tanulható szakmát, amelyek szinte mind a vidékfejlesztéshez kapcsolódnak. Ilyenek voltak a hároméves szakok, például a virágkötők, asztalosok, kertészek, szakácsok képzése.

Igyekeznek lépést tartani a kor követelményeivel,

így az asztalosok oktatótermét nemrég modernizálták, s ahogyan a kertészetükben, úgy ebben a szakmában is gyártanak megrendelésre. A négyéves kertészet és kertépítészeti szaknál is új számítógépes eljárásokat honosítottak meg, a diákok így szoftverek segítségével tervezhetik meg a kerteket. A mezőgazdasághoz kötődő szakok esetében pedig drónokat is használnak: ezek bemutatását mindvégig nagy érdeklődés övezte.

Emellett a karvai iskolában nagy hagyománya van a speciális növényekre való szakosodásnak.

Az intézmény bizonyos szempontból egyedülálló Szlovákiában, hiszen több itteni szak máshol nem szerepel a magyar tannyelvű oktatásban és a szlovákban is csak elvétve.

A jövőben egy picit modernebb és újabb agrárszak irányt is szeretnének majd nyitni, amely az agrár digitalizációval foglalkozik. A felszereléseik ehhez már javarészt megvannak, hiszen az említett drónok mellett talajszkennerekkel, illetve digitalizált meteorológiai állomásként működő szoftverrel is rendelkeznek, amely az időjárási adatokból személyre szabott növényvédelmet tud szimulálni. További tervük, hogy őshonos Kárpát-medencei gyümölcsfajtákkal is foglalkozzanak a háromhektáros tangazdaságukban. Az igazgatónak az a koncepciója, hogy a gyakorlat legyen mindig erős: úgy lépjenek ki a diákok az iskolakapun, hogy a szakmai helyszíneken és a munkában is meg tudják állni a helyüket.

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)