Az elmúlt hetekben két alkalommal is bemutatták a Csárdáskirálynő operett keresztmetszetét a lévai vár szabadtéri színpadán, amit előadásonként közel 250 operettkedvelő tekintett meg. Az egyik előadás magyar, míg a második előadás szlovák nyelvű volt.

A romantikus történelmi helyszín, a hangulatos környezet, a csillagok alatt elhangzott Hajmási Péter és Pál mind-mind hozzáadtak az előadások színvonalához, és visszarepítettek minket a valamikori Lévába, melyre nagyszüleink még emlékeznek.

Az ötlet Wurczer Pétertől származik, aki ezzel a darabbal megalapította a Wurczer Teátrumot még 2023 elején, amelybe felvidéki magyar amatőr és profi színészeket és énekeseket von be.

Miután 2022-ben megválasztották Barsbaracska község polgármesterévé, a hivatásos énekesi pályát otthagyta. Fél évvel azután jött a színház megalapításnak ötlete, mellyel szerette volna visszahozni a köztudatba a kultúra- és operettszeretet hagyományát, s ezzel visszatérni egy kicsit a régi polgári világba. A társulat első darabja Kálmán Imre és egyben a világ leghíresebb operettjének az adaptációja, keresztmetszete. Ez azt jelenti, hogy nem a teljes előadást, hanem a legszebb dalokat és duetteket mutatja be, s a köztük elhangzó összekötőszövegen keresztül ismerteti a mű történéseit, a prózai részeket kihagyva.

Kis színház létére egy komplett darab nagyobb anyagi vonzattal és nagyobb stábbal járna, így egyelőre minden adaptáció hasonló módon születik a jövőben is. A magyar előadás premierje 2023. április 15-én volt Barsbaracskán, melynek keretén belül egyben a Cecília szerepét alakító Hajtman Lívia 60. születésnapját is megünnepelték.

Azóta a darab már számtalan felvidéki településen színpadra került, a Csallóköztől egészen Gömörig, kisebb falvakon át a nagyobb városokig egyaránt. A következő időszakban egy szlovéniai turné is vár a csapatra, s a felkérések száma egyre növekszik.

Most volt az első alkalom, hogy más nyelvre is lefordította a színház a művet, s mivel Léván sok szlovák érdeklődő volt, így ezen a nyelven is telt házas előadás született 200 látogatóval. Ennek és az előző magyar adaptációnak a társszervezője a Jozef Kubovič által vezetett Lévai Szépítő Egyesület volt, mely Léván egyedüli szervezetként szárnyai alá vette a darab lévai létrejöttét.

A jó kapcsolat az egyesület júniusi szabadtéri eseményén alakult ki, ahol a felújított lévai promenádon tartottak egy egész hétvégés programsorozatot, visszaidézve a régi lévai polgári élet hangulatát. Itt többek között a két színész, Hajtman Lívia és Wurczer Péter operettekből álló előadása indította el a közös ötletelést, melyhez csatlakozott Bali Henrietta is, aki a lévai Barsi Múzeum igazgatójaként biztosította az előadás helyszínét a történelmi várudvarban.

Wurczer Péter, a Teátrum alapítója és rendezője nagy lelkesedéssel bír az egyes előadások iránt:

nagy gondot fordít a jelmezek előkészítésétől kezdve a színpadi díszleteken keresztül a színjátszásig és konferálásig mindenre.

Kálmán Imre 1882-ben született született Siófokon. Leghíresebb operettjének a bemutatója 1915-ben volt Bécsben, majd 1917-ben Budapesten, később New York és Moszkva közönségét is meghódította. A Csárdáskirálynő nagy sikerét az is mutatja, hogy több mint 16 nyelvre fordították le, s a mai napig a legjátszottabb és legismertebb mű a világ számos színpadán.

Az 1930/40-es években az operett Léván és környékén egy elismert műfaj volt,

majd hanyatlásnak indult egészen az 1990-es évekig, amikor néhány operett ismét bemutatásra került. Az idősebb generáció még emlékezhet ezekre az előadásokra, sőt, kívülről fújják az egyes művek dalait. Pont ezért lett a Teátrum első feldolgozása a Csárdáskirálynő, mert a legismertebb mű minden dalát ismeri a közönség, s a színész-énekesekkel együtt énekelhetik.

A Teátrum által bemutatott adaptációban Cecília szerepét Hajtman Lívia alakítja a keresztmetszet megszületésétől kezdve. Sylvia szerepében Bognár Hajnalkát láthatjuk, Stázi szerepe az első előadások folyamán Szabó Ilonához kötődött, majd Nagy Noémi vette át a karakter megformálását. Pfeiferlik Tamás Miska szerepében mutatkozik be, Wurczer Péter Edwint és Bónit is játssza a színpadon, s magát a mesélőt, Kálmán Imrét Sukola Tamás, majd idén áprilistól Nagy Tibor alakítja. A szlovák verzióban az eredeti felállásban a két fiatal hölgy alakítása változott csak: Sylviát Jakuba Šeniglová, Stázit pedig Marianna Mikóczióvá vette át. Nem feledkezhetünk meg a sokrétű háttérmunkáról, vagyis a rengeteg technikai és egyéb segítőről sem, akik név szerint Bogár Katalinról, id. és ifj. Bogár Péterről és Bajan Adriánról. A csapat menedzseri feladatait Lázok Réka látja el.

Bár a Wurczer Teátrum még csak karrierje kezdetén van társulatként, egyre nagyobb az érdeklődés előadásaik iránt, s nem csak a Felvidék meghódítása a cél, s nem csak a Csárdáskirálynő keresztmetszetével. Repertoárjuk folyamatosan bővül, jelenleg Az örök primadonna, Honthy Hanna című új előadásukkal készülnek a színház- és operettrajongóknak, s még sok meglepetés van a tarsolyukban. Kívánunk nekik további sok sikert, kitartást, s hogy méltó módon sikerüljön visszahozni a műfajt, a műveket s a szerzőket a XXI. századi köztudatba.

(Ivkovič Krisztína/Felvidék.ma)