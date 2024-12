Az év első napján a Szlovák Filharmonikusok előadásában hangzik el a himnusz új változata

A Szlovák Köztársaság himnuszának új változatát a 2025-ös év első perceiben közvetíti a Szlovák Televízió és a Szlovák Rádió. Az STVR által közvetített élő adásban először január 1-jén 19 órakor a Szlovák Filharmonikusok újévi koncertjén hangzik el.

„A himnusz sok vitát kiváltott új verzióját a belügyminisztérium a Szlovák Köztársaság hivatalos himnuszaként javasolja, mely minden hivatalos rendezvényen lejátszható” – tájékoztatott a kulturális tárca szóvivője, Petra Bačinská. „Az új verzió elérhető lesz a kulturális és a belügyminisztérium honlapján, ahonnan az intézmények és magánszemélyek ingyenesen letölthetik” – tette hozzá.

Viszont ezzel párhuzamosan a himnusz régebbi változata is alkalmazható marad. „Az új verzió bevezetése fokozatosan történik, pontos határidő nincs meghatározva, három-négy hónappal számolnak” – tette hozzá Bačinská,

megjegyezve, hogy a régebbi verzió használatát nem szankcionálják. Megerősítette, hogy akár az új verziót is tolmácsolhatják majd énekesek és zenészek rendezvényeken, például jégkorong- vagy futballmérkőzések előtt, ahogy eddig is. „Ehhez a változathoz készül a himnusz új adaptációjának speciális változata is, amely zenei aláfestésként is alkalmazható” – magyarázta.

A himnusz átdolgozását a Kulturális Minisztérium a Szlovák Filharmonikusokkal együttműködve valósította meg. A korábbi változat 32 év után új hangszerelést kapott, az eredeti szöveg és dallam változatlan maradt. Az új verzióban a himnusznak ünnepélyesebben kell megszólalnia, lesz benne egy rövid előjáték, és egy tipikus szlovák elem, például a fujara is felcsendülhet benne. A feldolgozás szerzője Oskar Rózsa szlovák zeneszerző, karmester és producer.

