Pellegrini: Szlovákia számára fontos, milyen lesz a háború utáni elrendezés a keleti határain túl

Peter Pellegrini pénteken a müncheni biztonsági konferencián António Costával, az Európai Tanács elnökével tanácskozott energetikai kérdésekről, valamint az EU szerepéről az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon – tájékoztatott a TASR kiküldött tudósítója.

„Úgy tűnik, változik az a politikai és gazdasági világrend, amelyhez hozzászoktunk” – jelentette ki Pellegrini.

Kis országként Szlovákia sokat tudott meríteni ebből a nemzetközi elrendeződésből és a multilaterális szervezetekből, és függ bizonyos szabályoktól, ezért az államfő szerint el kell gondolkodni azon, hogyan tovább. Úgy véli, a politika a nagyhatalmak érdekeinek irányába kezd elmozdulni, és azok a „tetszik, nem tetszik” elvhez kezdik tartani magukat, ami nem túl kedvező Szlovákia számára.

Costát arról is kérdezte, hogyan akarja elérni az EU, hogy részt vegyen a vele szomszédos Ukrajna jövőjéről szóló tárgyalásokon. „Szlovákia számára fontos, milyen lesz a háború utáni elrendezés a keleti határain túl” – hangsúlyozta az államfő. Szerinte nem lehet majd igazságos békéről beszélni, ha Ukrajna elveszíti területei egy részét.

„Ha találnak megoldást, garantálni kell, hogy az nem csupán néhány évre fog szólni, és aztán folytatódik a háború” – jelentette ki.

A tárgyalások egy bizonyos fázisában az EU-nak is be kell kapcsolódnia, hiszen rá is hatással lesz a megállapodás.