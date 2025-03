Nincs vita Gubík és Orosz között

A KözBeszéd legutóbbi vendégei a felvidéki közélet két meghatározó szereplője, Gubík László és Orosz Örs voltak: Gubík a Magyar Szövetség elnöke, Orosz pedig a párt színeiben komáromi városi, illetve Nyitra megyei képviselő.

A másfél órás beszélgetést megtéveszthetetlen odafigyeléssel Kurucz Dániel vezette, aki az első találkozástól a 2027-es parlamenti szereplésig szinte mindenről kérdezte vendégeit. Az egész beszélgetésre a nyíltság, a másik megértésének szándéka, elfogadása és tisztelete volt jellemző.

Kiderült, hogy felvidéki közéletet, a magyar közösséget érintő és befolyásoló, meghatározó témákban azonos véleményen vannak. Beszélgetésüket hallgatva az lehet az érzésünk,

egymásra talált két, egymást kiegészítő ember: az ideológus, a víziót felfestő stratéga és a pragmatikus mozgalmár, aki megvalósítja a víziókat.

Írásunkban felvillantunk néhány izgalmas pillanatot a beszélgetésből.

Úgy tűnik, hogy az első találkozás egyikőjükben sem hagyott mély nyomot, de végül kiegyeztek egy mindkettőjük számára elfogadható időpontban és helyszínben. Akár már a harmadik perctől unalmas lehetett volna a beszélgetés, ám azt a feladatot kapták, hogy kritizálják egymás politikai attitűdjét.

Gubík Orosz politikai pályájában azt bírálta, hogy inkább aktivistaként viselkedik, mint klasszikus politikusként. Ez a kritika szemmel láthatóan lepergett Oroszról, aki viszont azt rótta fel a mostani pártelnöknek, hogy az MKP 2020-as farnadi kongresszusán nem tudta véghezvinni a generációváltást.

Gubík László pártelnökségéről viszont úgy fogalmazott, személyében szlovákul és magyarul is vitaképes vezetője van a pártnak, megállja a helyét bárhol. Kiemelte,

egy évtized után végre nyugalom van a párt körül és az jó irányba halad.

Konkrét kritikaként Gubíkkal szemben azt fogalmazta meg, hogy az „idáig vezető úton túl sok volt a közösségen belüli acsarkodás”. Kicsit keserűen jegyezte meg: „ez az, amit meg kell neki bocsátani. Voltak olyan projektjei Lacinak, amelyek dezintegráló hatásúak voltak a felvidéki magyar közösségre, ifjúságra.”

Gubík Orosz kritikáját véleménynek tekintette, amely vissza-visszatérő kritika vele szemben, jegyezte meg. „Elfogadom. A kritika arra van, hogy leszűrjük azt, amiből a későbbiekben épülni tudunk, a hátrányból előnnyé tudjuk fordítani. Azokra a sztereotípiákra, amelyekkel a személyemet illették, az elmúlt fél évben igyekeztem rácáfolni” – reagált.

Arra a kérdésre, hogyan korteskednének egymásért választáson, Gubík határozottan azt mondta,

Orosz Örs Felvidék iránt való elköteleződését nem lehet kétségbe vonni, és munkabírása, az ügyek mentén való kiállása egyedülállóvá teszi a felvidéki politikai közösségben.

Orosz szerint Gubík László utóbbi féléves közszereplése nyugalmat hozott a felvidéki politikai életbe, láthatóan van elképzelése a jövővel kapcsolatban és egy kifejezetten integráló politikusnak látja.

A felvidéki identitás kérdése és a felvidéki magyarok asszimilálódása kapcsán is nagyon hasonló vélemények hangzottak el mindkét politikus szájából. Ennek kapcsán Gubík megjegyezte, a kulturális közelség természetes folyománya a magyarok és a szlovákok között a vegyes házasság. A kívánatos az lenne, ha az ezen házasságokból születendő gyermekeket magyar óvodába, iskolába íratnák a szüleik. Ehhez szerinte azt kell elérni, hogy

a magyar „az erősebb, a vonzóbb, a gazdagabb, a menőbb legyen”.

Orosz erre megjegyezte, a Sine Metu Egyesülettel már felvették a harcot: igyekeznek megteremteni azokat a platformokat, ahol a társkereső korosztály megtalálhatja a párját,

„erről szól Gombaszög”

– jelentette ki. Itt a műsorvezető szellemesen megjegyezte, ezek szerint Gombaszög a felvidéki Tinder. Ebben sem volt vita.

Szó esett még a szlovákiai magyar politika feladatáról, a választási rendszer megváltoztatásáról. Ennek kapcsán Gubík úgy fogalmazott, a magyar párt politikai sikertelenségének oka a parlamenti küszöb.

„Rendkívüli anomália, hogy össz-szlovákiai szinten a legerősebb regionális párt a Magyar Szövetség. Több polgármesterünk van, mint Ficóéknak és a legtöbb megyei képviselővel mi rendelkezünk”

– mindezt parlamenten kívüli pártként, tette hozzá. Míg Gubík egy lehetséges opciónak látja a választási rendszer kedvezőbb megváltoztatását, addig Orosz szerint ez csak vágyálom.

A 2027-es választás esélyeit latolgatva kapták a kérdést: a parlamenti küszöb eléréséhez szükséges 160 ezer szavazatot meg tudják-e szerezni? Gubík elnökként határozott igent mondott, míg Orosz úgy fogalmazott:

„egyszer kell a Csillagkapun átlépni, és ha bejut önállóan a magyar párt, abban benne van további 3-4 ciklus.”

Ám hozzátette, ezt nem látja most reálisnak.

Kurucz Dániel arra is rákérdezett, hogy egy parlamentben ülő magyar nemzetiségű képviselő képes-e vinni a magyar ügyeket, konkrétan rákérdezve Gyimesi György tevékenységére. Gubík gyorsan reagált. Szerinte legfeljebb tematizálásra elég, hiszen „egy fecske nem csinál nyarat”, mivel hiába magyar politikusok, nem képviselik a „magyar ügyet” és tényleges eredményeket csak egy szervezett képviselet képes elérni.

A műsorvezető igyekezett visszatérni Gyimesihez, és rákérdezett, hogy a volt parlamenti képviselő tagja-e a Magyar Szövetségnek. Ekkor Orosz Örs közbevetésével Gubík segítségére sietett és Grendel Gáborral érvelve mutatta be ezt a fajta magyar politikust, aki nemzetiségét meg nem tagadva, nem áll ki magyar ügyek mellett. „Magyar nemzetiségű szlovák politikus” – fogalmazott Orosz, akit Gubík ebben is megerősített, hozzátéve, ilyen politikus Ódor Lajos is. Gyimesi nem került újból szóba – sikeres volt a hárítás.

Ám Kurucz műsorvezetői becsületére legyen mondva, nem adta fel. A beszélgetés végén még egyszer rákérdezett, mi lesz Gyimesi György sorsa a Magyar Szövetségben. Erre Gubík diplomatikusan csak annyit válaszolt: ez rajta áll.

Érdemes megnézni az egész beszélgetést, hiszen további számos kérdésre adtak választ a politikusok – szóba került a kisebbségi lét, a területi autonómia kérdése, a Beneš-dekrétumok ügye, a szlovák–magyar együttműködés és a 2027-es parlamenti választás esélyeinek latolgatása. Ide kattintva érhető el.

SZE/Felvidék.ma