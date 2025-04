Húsvétváró alkalmak a pozsonyi magyar katolikus közösségben

A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség színes nagyböjti programjai között szerepelt a magyarországi kilencgyermekes édesanya és néprajzkutató, Dyekiss Virág pozsonyi látogatása is, aki Molnár Tamás atya meghívását elfogadva, az ünnepek fontosságáról, azok családon belüli megünneplésének lehetőségeiről tartott hasznos és gyakorlatias előadásokat a pozsonyi magyar nagykövetség és magyar kulturális intézet épületében.

„A tavaszi megújulás a lelki életünkre is hatással van. Szívünk a természethez hasonlóan ébredezik a kikelet ragyogásában, új ötletek sarjadoznak, új késztetések születnek bennünk” – olvassuk a mélyen hívő néprajzkutató múlt évben napvilágot látott könyvében, melyben a nagyböjt első napjától húsvét nyolcadáig tartó időszakra találhatunk ötleteket a lelki készülettől a sokszínű kreatív ráhangolódáson át a főzési vagy takarítási tippekig, mind a hagyományokból, mind pedig újszerű szokásokból merítve.

A személyes előadás tartalma is hasonlóan sokrétű volt, a hallgatóság szívesen hallgatta volna az előadásokat akár további hosszú órákon át. Hiszen ahogy Dyekiss Virág A mi húsvéti bárányunk c. könyvének előszavában is megfogalmazta:

„a családi rituálék, évről évre visszatérő közös élmények biztos alapot adnak a felnövekvő gyerekeknek, és ez igaz a mindennapok apró szokásaira és a nagy ünnepek készületet és befektetést igénylő hagyományaira is”,

tehát egyértelműen egy fontos és a jövőre nézve is felelősségteljes témáról szólt e szombati tanulmányi nap Pozsonyban.

A húsvéti ünnepekhez hasznos segédanyagként szolgáló könyv már a felvidéki Somorján is beszerezhető, illetve a www.gabrielbolt.eu honlapon megrendelhető.

Dyekiss Virág szombati előadását megelőzően ugyancsak két Magyarországról érkezett vendég tette szebbé a nagyböjti készületet a pozsonyi és környékbeli magyarok számára. Urbanics Tamás orgonaművész-kántor és Földesi Gergely tenor-énekművész nagyböjti koncertjére a pozsonyi ferences templomban került sor. A lelket felemelő, művészi élményt nyújtó, „Út a Golgotára” elnevezésű koncert egy részlete ITT hallgatható meg.

Előtte a Bódi Mária Magdolna április 26-i veszprémi boldoggá avatását egy hónappal megelőző, a Balaton-vidéki vértanú munkáslány életére és üzenetére figyelmeztető triduum vendége Kulcsár Dávid atya volt Veszprémből. De alkalmuk volt az érdeklődőknek Papp Miklós görögkatolikus erkölcsteológus életvezetésről, és Gérecz Imre pannonhalmi bencés szerzetesnek a szent három napról tartott pozsonyi előadása által is még hatékonyabban ráhangolódniuk a közelgő ünnepekre.

Ezeken az értékes magyar nyelvű programokon és a pozsonyi magyar szentmiséken kívül az egész nagyböjtben szerdánként hajnalban a pozsonyi Kálvárián, péntekenként este pedig a belvárosi ferences templomban imádkozhatták együtt a keresztutat mindazok, akik ilyen módon is készülni kívántak a szentévi nagyhét és húsvét megalapozottabb átélésére.

Virágvasárnap ökumenikus istentiszteletre is sor került az egykori koronázóvárosban, ahol Buza Zsolt és Aranka református lelkészházaspár, Sokola Erika evangélikus lelkésznő és Molnár Tamás római katolikus lelkipásztor meghívására imádkozhattak együtt és olvasták fel a Passiót a városban élő magyar keresztények, keresztyének. Az immár hagyományosnak számító virágvasárnapi ökumenikus istentiszteletnek idén a református templom adott otthont.

A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség nyitott kapukkal és szívekkel várja a magyar nyelvű szentmisékre és szertartásokra mindazokat a magyar testvéreket, akik a következő napokban Pozsonyban lesznek. A belvárosi programokon kívül két máriavölgyi alkalmat is kínálnak minden jó szándékú embernek. A pontos időpontok a közösség honlapján olvashatók.

Pozsonyikatolikusok.sk/Felvidék.ma