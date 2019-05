Nyolcvan évvel ezelőtt ezen a napon született Ladislav Bielik fotóriporter. A lévai születésű fotós az 1968-as Prágai Tavasz során a Varsói Szerződés hadseregeinek bevonulását megörökítő fotók által vált világszerte ismertté.

Ladislav Bielik 1939 május 28-án született Léván. Alap- és középiskoláit a szülővárosában végezte el. Már a hatvanas évek közepétől sportfotó riporterként dolgozott. Alig pár nappal az 1968 augusztus 21-ei események előtt nősült. Augusztus 17-én vette el feleségül Alica Malát, a Smena napilap szerkesztőjét. A sportfotós elismertségét az augusztus 21-én és a következő napokban Pozsonyban készült képeinek köszönheti.

A pozsonyi eseményeket 187 felvételen örökítette meg. A megszállás napjaiban készített felvételek Csehszlovákiában sokáig nem jelenhettek meg.

Ugyanakkor a nyugati sajtóban pár nappal a bevonulás után már megjelent Ladislav Bielik leghíresebb fotója, Férfi fedetlen mellkassal a megszálló tankok előtt címmel.

Elsőként a Welt am Sonntag majd a The New York Times valamint a Die Welt napilap is lehozta a felvételt.

A negatívok a bársonyos forradalomig a család pincéjében, egy jól elzárt dobozban pihentek. A rendszerváltást követően fia Peter Bielik vette elő a dobozt. Ezt követően számtalan helyen állították ki a fotókat.

Ladislav Bielik a Smena napilap majd a Štart sporttal foglalkozó folyóirat fotóriportere volt. Számos sporteseményt örökített meg lencséjével. Gyakorta dolgozott Magyarországon, több ismert magyar sportolót fotózott le az évek során. Hirtelen és tragikus halála is a sportnak köszönhető.

Alig volt negyvennégy éves, amikor 1984 március 24-én egy, a Pilisben szervezett autóversenyen balesetet szenvedett.

Szabolffy Péter autóversenyző egy remek helyet, egy éles kanyart mutatott a fotóriporternek, ahonnan kiváló fotókat készíthetett a száguldó autókról. Ám az egyik autó rosszul vette be a kanyart, s ez okozta halálát az ismert fotósnak.

Szülővárosában hűen őrzik emlékét. Több mint egy évtizede viseli nevét a helyi művészeti szakközépiskola.

A Prágai Tavasz negyvenedik évfordulója alkalmából nyitották meg a Barsi Múzeumban azt az állandó tárlatot, amely bemutatja Ladislav Bielik a vörös hadsereg bevonulásáról készült összes felvételét.

A lévai vár Kapitány házában két tágas teremben alakították ki az állandó tárlatot. Az egyik terem Ladislav Bielik fotóriporter munkásságának állít emléket, emellett az életének fontosabb mozzanatait is felvillantja. Ugyancsak ebben a helyiségben ismerhetjük meg Bielik leghíresebb fotója, a Férfi fedetlen mellkassal a megszálló tankok előtt főhősének, Emil Gallonak szomorú életét is.