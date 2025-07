Az ezüst már nem fénylik

A Bősi Önkéntes Tűzoltótestület (BÖTT) fennállásának 136. évében, idén június 21-én Diósförgepatonyban a kerületi tűzoltóversenyen megtört a jég.

A bősi férfi tűzoltók közel egy évtizedes második helyezés után a dobogó legfelső fokára állhattak. A legjobbak, legeredményesebbek voltak a tűztámadásban, valamint a váltófutásban is, ezáltal ők képviselhették Nagyszombat megyét Turócszentmártonban az országos tűzoltóversenyen.

Az összekovácsolt csapat június 5-én délben a szurkolókkal együtt kisbuszokkal vágott neki az útnak. Az első megálló a kapási (Priekopa) Tűzoltómúzeumnál volt, amely a leggazdagabb gyűjteményt mondhatja magáénak Szlovákiában.

A múzeumot a volt katonai raktárak területén alakították ki. A kétszintes épületben a földszinten régi tűzoltókocsik, készülékek, szivattyúk, tömlők, sugárcsövek, sisakok, megannyi tárgy és eszköz látható.

A rengeteg felszerelés és tűzoltáshoz szükséges kellék mellett a felső teremben egyenruhák, a világ minden táján használt bevetési ruhák, valamint egy szekrényben tűzoltóautók apró modelljeinek gyűjteménye van kiállítva.

Az udvaron álló hangárban helyezték el azokat a tűzoltáshoz használt értékes járműveket, amelyek így nincsenek kitéve az időjárás szeszélyeinek. A többi autót a mentőhelikopterrel együtt az udvaron tárolják. Szintén az udvaron látható a ma már Boženka névre keresztelt CAS 16 – Škoda 706 RTHP tűzoltóautó, amelyet a bősi tűzoltók adományoztak a múzeumnak.

Végre elérkezett a várva várt nap. Reggeli után mindenki startra készen állt a Szlovákiai Önkéntes Tűzoltók Országos Tűzoltóversenyére. A megmérettetésre a turócszentmártoni atlétikai pályán került sor. Érkezés után a bírók műszaki ellenőrzéssel várták a csapatokat. A kétnapos rendezvényt a világhálón is közvetítették. A színvonalas megnyitón a csapatok együtt vonultak be a pályára, és köszöntőjében a város polgármestere is buzdította a versenyzőket. Nyolc női és nyolc férficsapat készült fel a megmérettetésre.

Szombaton a serdülők versenyeztek. Akik nem vezettek járművet, azok követték a verseny minden mozzanatát, és szurkoltak a nagypakaiaknak, mivel ők képviselték Nagyszombat megyét. Ők is az 5. helyen végeztek.

A délelőtt folyamán a váltófutás versenyszám zajlott, délután pedig a tűztámadásokra került sor. A versenyzők szó szerint harcban álltak az idővel, mivel tizedmásodperceken múlott a dobogós helyezés. A nézők is szurkoltak a lelátóról a csapatoknak, mert valóban az ország legjobbjai mérték össze tudásukat.

A bősi önkéntesek versenyzői Bodó András, ifj. Bott Szabolcs, Csicsai Zalán, Csóka Ádám, Karika Bence, Szabó Gergő, Sánka Zoltán, Vida Géza és Vida Szabolcs voltak.

Nagy volt az öröm, amikor kiderült, hogy eddigi legjobb váltófutás-eredményüket érték el 70,32-es idővel. A tűztámadásban is saját határaikat felülmúlva pályacsúcsot döntöttek 19,54-es eredménnyel. A magas színvonalú szoros versenyben az 5. helyezést érték el, vagyis 2025-ben az ország 5. legjobb tűzoltócsapata címmel tértek haza.

A helyszínen szurkolt és a verseny után gratulált a férfiaknak Bős város polgármestere, Fenes Iván, alpolgármestere, Mészáros Árpád és a tiszteletbeli elnök, Demián István.

Színvonalas versenyt láthatott a közönség, a versenyzők pedig gondoskodtak róla, hogy az adrenalin szinten legyen tartva. A versenybírók is óraműpontossággal irányították csapatokat, nem volt üresjárat a felkészülés és versenyzés között.

Fáradtan, de örvendezve tértek haza a bősiek. A sok sikertelen év után az idei versenyek ismét tüzet gyújtottak tűzoltóink szívében, hogy érdemes küzdeni, edzeni.

Újra fellángolt bennük a versenyzési láz. Jövőre ismét ott szeretnének lenni az országos tűzoltóversenyen. Kívánjuk nekik, hogy úgy legyen!

Mészáros Angelika/Felvidék.ma