Az Ésszel igyál! polgári tárulás évek óta foglalkozik a gyerekek, a fiatalok alkoholfogyasztásával. Vizsgálják az okokat és főleg felvilágosító előadásaikkal próbálják felhívni a figyelmet az alkohol káros hatására gyermek- és ifjúkorban.

Mi az oka annak, ha a kiskorúak a pohár után nyúlnak, ha az alkoholban keresik problémáik megoldását? A felmérések szerint ennek több oka lehet. A gyerekek, fiatalok egyedül maradnak, mert a szülők elfoglaltak, vagy nyáron elutaznak, a fiatalok unatkoznak, esetleg egyszerűen a kortársaik között így akarnak elismerést kivívni maguknak.

Közeledik a nyári vakáció ideje és ekkor adódhat a legtöbb gond a fiatalok italozásával. A múltban előfordult már, hogy éppen a fesztiválokon, a táborozásokon, a kirándulások idején került sor a mértéktelen ivásra, a lerészegedésre és olykor még tragédiákra is.

Josef Šedivý pszichiáter, aki a polgári társulással együttműködik, úgy vélekedik, hogy az éretlenség következtében

a gyerekeknél és a fiataloknál ebben a korban könnyen kialakulhat az alkoholfüggőség. És ha a szülők figyelmen kívül hagyják ezt a problémát, a későbbiekben ennek súlyos fizikai és szellemi következményei lehetnek.

A felmérések azt mutatják, hogy a szlovákiai 15 éves fiatalok egy harmada már belekóstolt az alkoholba. Ugyancsak figyelemre méltó tény, hogy a fiatalok bevallása szerint minden gond nélkül hozzájutottak az italhoz, a boltokban egyáltalán nem kellett igazolniuk nagykorúságukat, leemelték az üveget a polcról, kifizették és igazoltatás nélkül távoztak. Különösen riasztó, hogy

a szülők 83 %-ának eszébe sem jut figyelmeztetni csemetéjét az ital káros hatására.

A polgári társulás másik szakembere Erik Čižek megállapítása szerint sok szülő az iskolára, a pedagógusokra hagyja az ilyen jellegű felvilágosítást, akárcsak a szexuális ismereteket. Pedig az alkohol egészségkárosító hatásáról való beszélgetéseket a családban nem lehet elég korán elkezdeni. A polgári társulás már öt éve szervez interaktív beszélgetéseket Szlovákiában a hetedik osztályos tanulók részére, Beszéljünk az alkoholról címmel. 2015-től az ország egész területén 190 iskolát látogattak meg, képzett szakembereik 759 osztályban tartottak előadásokat, amelyeken összességében 15 400 fiatal vett részt.

A találkozások során a szakemberek is számos felismerésre tettek szert. Beigazolódott, hogy a családoknak döntő szerepük van a gyerekek korai alkoholizálásában. Nagy hatással van rájuk a környezet, ahol mások italoznak, így idővel maguk is a pohár után nyúlnak. További ok lehet az önbizalom hiánya, de a kamaszkori frusztráció, a kortársak közötti ellentét és a környezetbe való beilleszkedési nehézségek ugyancsak.

A kamaszkor különben sem könnyű időszak, fizikai és szellemi változások sorát hozza és sok gyerek ezt éppen alkohollal akarja oldani.

Egy-egy tényező is elindíthatja az italozáshoz vezető utat, de a legtöbb esetben több tényező együttese járul hozzá a fiatalkori alkoholizáláshoz. A tanulókra az iskolában ránehezedő nyomás is oka lehet az italozásnak, de ugyanúgy az első érzelmi csalódások, vagy így próbálják bizonyítani felnőttségüket, illetve egyszerűen kíváncsiságból is belekóstolhatnak az italba.

A felnőtté érés időszakában az emberi agy számos változáson megy át. Óriási veszélyt jelent, ha ekkor még az elfogyasztott alkohollal is meg kell birkóznia.

Már a kis mennyiségben elfogyasztott ital is erősebben hat a gyermeki agyra, mint a felnőttekére, hiszen ahogy a többi szerv, az agy is fejlődésben van. Ugyanakkor a fiataloknak még nincs annyi tapasztalatuk, hogy felmérjék az italozás rejtette veszélyeket. Sokszor az ital hatására elvesztik az önkontrollt, autóba ülnek, balesetet okoznak, felelőtlen szexuális kapcsolatba bonyolódnak, no és az ittasság mintegy elindítója lehet a kábítószerezésnek is.

A felmérések szerint az emberek minél előbb kezdenek italozni, annál nagyobb a veszélye, hogy annak rabjai lesznek, alkoholistákká válnak.

Tíz emberből négy, aki 15 éves kora előtt belekóstolt a szeszes italba, alkoholista lett. Ráadásul fiatalok esetében az ital már 6 perc alatt károsíthatja az agyat, a központi idegrendszert, alkoholmérgezés következhet be, a fiatalnak leállhat a légzése, eszméletét vesztheti, kómába eshet.

A polgári társulás szakemberei azt javasolják a szülőknek, hogy különösen a szünidőben, amikor a gyerekeknek több a szabadidejük, nincsenek akkora ellenőrzés alatt, bandákba verődnek, figyeljenek gyerekeikre, beszéljenek nekik az alkohol veszélyeiről, hívják fel a figyelmüket, hogy az italozás nem megoldás a problémáikra. No és mindenekelőtt a szülőknek kell jó példával elöl járniuk és tartózkodni a mértéktelen alkoholfogyasztástól. A témával kapcsolatos további hasznos ismereteket, tanácsokat találnak a www.hovormeoalkohole.sk internetes oldalon.