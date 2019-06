Diák, pedagógus egyaránt izgalommal várja szeptemberben, milyen lesz a tanév. Most, hogy véget ért, már mindenki számára egyértelmű, mit hoztak az iskolában töltött napok, hetek, hónapok.

Ilyenkor mindenki mérleget von, a gyerekek bizonyítványa tanúskodik a teljesítményről, de az igazgatók, a pedagógusok ugyancsak értékelnek. Ezt tettük a Zselízi Alapiskolában Máté Anikó igazgatónővel is, és jólesően állapítottuk meg, hogy joggal elégedettek, mert igazán mozgalmas évet zárnak, amelyben a tanítás, a nevelés felelősségteljes kötelessége mellett számos rendezvényt, programot is megvalósítottak, tanulóik remekül képviselték iskolájukat a különféle versenyeken, vetélkedőkön, megmérettetéseken.

„Olyan rendezvényeket szerveztünk, amelyek megszólították a gyerekeket, tanulságosak és szórakoztatók voltak egyszerre. Ilyen volt az OTP Ready Alapítvány pénzügyi képzése, amelyen a nyolcadikos és kilencedikes tanulók vettek részt Nagyszombatban. Aztán az adventi kézműves akció, amelyen a tanulók karácsonyi díszeket készítettek, vagy a bécsi kirándulás, amelynek során múzeumokat látogattak, várost néztek. Avagy a budapesti Tropikáriumban tett kiruccanás, illetve az ugyancsak budapesti Inkák aranya történelmi kiállítás megtekintése. De jártak tanítványaink a garamszentgyörgyi Duba Tájházban és a nagysallói csata évfordulóján megrendezett ünnepségen is. Nagyszerűen sikerült az anyák napi köszöntőnk, amelyen felléptek a tehetséges tanulóink és az iskola énekkara. A dráma szakkör tagjai Mokos Éva irányításával rendszeresen betanulnak mesejátékokat, színdarabokat, műsoraikkal ellátogattak az óvodába is, ahol iskolába hívogató összeállításukkal nagy sikert arattak.

Pedagógusaink az idén igazán figyelemreméltó kezdeményezéssel rukkoltak elő a költészet napja alkalmából.

A tanulók százötven papírlapra kézzel írták le kedvenc versüket, majd ezeket a lapokat kifüggesztettük az iskola épületére, bejáratára. A járókelők szinte mindegyike megállt itt, olvasgatta a költeményeket. Azt hiszem, sikerült kellően ráirányítani a figyelmet a magyar irodalomra, a költészetre. Izgalmasra sikeredett a gyermeknapi ünnepségünk is, amelyet már évek óta játékos formában rendezünk. Az idén a kalózok élete volt a téma. Az egyes állomásokon a gyerekek teljesítményeik fejében pontokat kaptak, amelyeket aztán apró ajándékokra válthattak be. Megjegyzem, ezeket az ajándékokat a gyerekek maguk hozták vagy készítették illetve támogatóinktól kaptuk. Ezt az alkalmat használtuk ki az egészséges életmódra nevelésre is, a diákok tanácsokat kaptak a helyes táplálkozásra, a kellő folyadékfogyasztásra, de a hangsúly a játékosságon, a romantikán, a felhőtlen szórakozáson volt. Persze, mindezeken kívül még további rendezvényeink voltak, amelyek mindegyike a tanulók épülését, fejlődését, okítását szolgálta” – sorolta az igazgatónő.

És ugyanígy hosszan lehetne sorolni azt a temérdek sikert, helyezést, amelyet a zselízi tanulók az egyes versenyeken elértek.

A teljesség igénye nélkül említünk meg néhányat. Kiemelkedően sok díjat gyűjtött be az idén az ötödikes Raj Tamara, aki A rózsák varázsa címmel a malonyai arborétum által meghirdetett rajzversenyen alkotásával első díjat nyert.

De ugyancsak remek eredményeket ért el a matematikai versenyeken, a Kenguru nemzetközi matematika versenyben, a Katedra matematikaverseny országos fordulójában, a Pitagorasz matematikaverseny járási fordulójában. Belák Attila Péter gitárjátékával rendszeres szereplője a kultúrműsoroknak, a Ki a legnagyobb vagány a vidéken vetélkedő első helyezettje lett.

Ugyancsak sok érmet, elismerést szerzett Balla Beatrix, aki a sportversenyeken atlétikában, magasugrásban, távolugrásban bizonyított. Sógor Bálint Marcell a biológia olimpia járási fordulójában második helyezést ért el, a Tompa Mihály szavalóverseny járási fordulójában aranysávos lett. Ugyancsak büszkék Jašák Kevin, Levicky Máté, Családi Norbert eredményeire, de lényegében minden tanulóéra, aki öregbítette iskolájuk jó hírnevét.

Az igazgatónő ugyan még a 2018/19-es tanévzárót készítette elő beszélgetésünk idején, de már előrenéz és tervezi a következő tanévet. Örül a 19 elsősnek, bár ez csupán egy első osztályra elegendő, de bízik benne, hogy

a szeptemberben megnyíló új református óvodából és bölcsődéből, amely a magyar állam hathatós támogatásával a szomszédos egykori magyar gimnázium épületében kap helyet, mind több kisdiák kerül majd hozzájuk.

Minden propaganda nélkül állíthatjuk, a lehető legjobb kezekben és környezetben érezhetik magukat az itt tanuló gyerkőcök. Szeptemberben ismét, ahogy már hét éve mindig, elültetik az elsősök fáját, annak tövében elhelyezik az időkapszulát az elsősök névsorával.

Az oktatási minisztérium projektpályázatán elnyert jelentős összegből pedig négy korszerű szaktantermet alakíthatnak ki. Megvalósul az épület tetőszerkezetének cseréje is. Feladat tehát lesz bőven a következő tanévre is, de Máté Anikó állítja, így a jó, így érdemes dolgozni. A jó közösséggel, kollégákkal egyetértésben értelmes célok érdekében és akkor az eredmények sem maradnak el. Bizonyítja ezt az a sok díj, elismerés, serleg, amely ott sorakozik a szekrényekben, tárlókban, az oklevelek a faliújságokon. Most már jöhet a szünidő, a vakációzás – diáknak, pedagógusnak egyaránt.