Németh Árpád fotográfiái a lévai Nécsey Galériában

Virtuális jegyzetek címmel nyílt meg az ipolyszakállosi Németh Árpád fotográfiáit felvonultató tárlat a lévai Barsi Múzeum Nécsey Galériájában. A szeptember végéig látható kiállítás mintegy ötven év fotóterméséből ad egyfajta válogatást.

A megnyitón Koszmály Gábor, fotóművész méltatta az alkotót. Mint jelezte, a tárlat képei három kategóriába sorolhatóak: tájkép, képpár (diptychon) és dokumentum fotográfiák. A bemutatott alkotások mind analóg technológiával, filmre vett fotók. A fekete-fehér fotográfiák még jelentőségteljesebb benyomással vannak a tárlat látogatóira.

Koszmály Gábor kifejtette: a pillanat dokumentumban való megörökítésének képessége türelmet, megfigyelőképességet és intuíciót igényel.

A dokumentum kategória egy fotós számára egy felfedezőút, ahol minden exponálás és kísérlet az idő megállítására és egy egyedi pillanat megörökítésére szolgál

– hangsúlyozta Németh munkáságát méltatva.

A bemutatott fotókban benne rejlik a szenvedély, a részletekre való figyelem, a világ egyedi látásmódja és az a képesség, hogy a fotós megörökítse a múló pillanatot, amelyet mások talán észre sem vesznek – hangzott el a lévai vár udvarán tartott megnyitón.

A dokumentum jellegű fotográfiákon feltűnnek Ipolyszakállos életének egyes szegmensei.

A község lakói, házai és életterük mellett az ünnepeikbe is betekinthetünk. Számos dokumentum jellegű portré került a Nécsey Galéria falára, mindezeken a szeretetteljes humanista felfogás figyelhető meg.

Ugyancsak feltűnik a tágabb környék épített öröksége és a természet. Több tájképen visszaköszön Selmecbánya, a történelmi belváros mellett az Unesco által is védett, a holdfényben megvilágított kálvária is bekerült a tárlatanyagba. Esztergom jellegzetes épületeit is lencsevégre kapta. A különféle tájakat megörökítő fotók közös nevezője a poétikus jellem, a mindent átszövő balladai hangulat. Mindezt kiemeli a fotók fekete-fehér jellege.

A már említett dokumentumfotókkal szorosan összekapcsolódnak a diptychonok, a képpárok is. A képi rokonság vagy az éles ellentét új, gyakran váratlan tartalmat adnak az alkotásoknak.

Németh Árpád amatőr fotós, tizenéves korától szinte folyamatosan fotóz. Ezzel kapcsolatban Koszmály Gábor megjegyezte:

„Árpád amatőr fotósnak nevezi önmagát. Az ő esetében ez inkább egy olyan embert jelöl, aki a művészet iránti szeretetből alkot, a kereskedelmi nyomás vagy divatos trendek nélkül.”

A lévai vár udvarán megszervezett megnyitó hangulatát emelte a lengyelországi Plock városa Mistral Kórusának fellépése. A főleg fiatalokból álló énekkar zongorakíséret mellett szakrális dalokat és örökzöld dallamokat adott elő. A kórus két évente vesz részt összpontosításon a Németh család által máködtetett Méhecske Panzióban Ipolyszakálloson. Az itt tartózkodás alatt több kamarakoncertet is adtak, így Léva mellett többek között Helembán és Ipolyszakálloson volt fellépésük.

Németh Árpád fotográfiái szeptember végéig láthatóak a Barsi Múzeum Nécsey Galériájában.

Pásztor Péter/Felvidék.ma