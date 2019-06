A biológiai sokféleség támogatása, a természetvédelem és az egyszer használatos műanyag termékek elleni küzdelem volt a fő témája a visegrádi négyek, valamint Románia és Bulgária tátralomnici miniszteri találkozójának.

Sólymos László (Most-Híd) környezetvédelmi miniszter a tárgyalás után leszögezte: Szlovákia a visegrádi tagországok közül vezető szerepet tölt be a műanyagok elleni küzdelemben.

„A tárgyalások központi témája a műanyaghulladék keletkezése elleni küzdelem, illetve az egyszer használatos műanyag termékek piaci forgalmazásának tilalma volt. A tagállamoknak ez a kötelezettsége az egyes műanyag termékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai uniós irányelvből adódik.

Az EU-tagországoknak az irányelv hatályba lépését követő két éven belül, vagyis legkésőbb 2021 nyaráig kell megtenniük a szükséges intézkedéseket” – hangsúlyozta Sólymos. Hozzátette, hogy a környezetvédelmi tárca már előkészítette a hulladéktörvény újabb módosítását, amely betiltja kilencféle egyszer használatos műanyag termék – többek között evőeszközök, tányérok, keverőpálcikák, szívószálak – piaci forgalmazását.

Amennyiben a módosító javaslatot a kormány és a parlament is elfogadja, 2021. január elsejével, vagyis fél évvel az Európai Unió által előírt határidő előtt hatályba léphet.

„A hulladék elleni küzdelem terén Szlovákiának van mit behoznia a fejlett európai országokhoz képest. Kétszeresen érvényes ez a műanyagok esetében. Ezért is örülök annak, hogy térségünkben a kedvező irányú változások élére álltunk. Bízom abban is, hogy a többi V4-es ország is követni fog minket. Készen állunk, hogy megosszuk velük a tapasztalatainkat” – közölte Sólymos, majd hozzátette, hogy a következő lépés a műanyag palackokra és a fémdobozokra vonatkozó betétdíjas rendszer bevezetése lesz.

Minisztériumi elemzők szerint Szlovákia évente 14 ezer tonna nem csomagolásként szolgáló műanyag terméket hoz be, ezek nagy része egyszer használatos műanyag. „Sajnos ezek teszik ki a természetben eldobott szemét jelentős részét, például Szlovákia legrégebbi nemzeti parkjában is” – jegyezte meg a tárcavezető. Hozzáfűzte: más műanyag készítményektől eltérően ezeket könnyebb környezetbarát alternatívákkal helyettesíteni, például papírból készült vagy többször használatos termékekkel.

Fontos témája volt még a szerdai találkozónak a beporzók jelentősége az élelmiszer-termelésre és az egész emberiségre nézve. Sólymos rámutatott: a legfontosabb beporzók – méhek, lepkék – egyben a legveszélyeztetettebbek is.

„Európában a méhek 40, a lepkék 30 százaléka veszélyben van” – figyelmeztetett a miniszter, hozzátéve, ez alól Szlovákia sem kivétel. A beporzókat fenyegető veszély a V4-ek közös problémája, hiszen az unión belül Közép-Európában található a kaptárak 30 százaléka.

„Ezek a számok szemléltetik, milyen erős lehet e tekintetben is a térség pozíciója. Azt is jelentik, hogy a természet és a táj védelme hatékony, a természetes környezet állapota pedig még mindig elég kedvező. Ezért a jövő egyik fő célkitűzése a hosszú távú védelem kell hogy legyen” – szögezte le Sólymos, utalva rá, hogy a probléma globális megoldást igényel, vagyis nem elég csupán lokális szinten foglalkozni vele.

Továbbra is hatékony lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a társadalom tudatosítsa, mennyire függ a beporzóktól, és hogy miként nézne ki a világ a méhek nélkül, egyeztek meg a V4 képviselői. A találkozó végén a szlovák környezetvédelmi miniszter átadta a visegrádi négyek soros elnökségét a cseh környezetvédelmi minisztérium képviselőjének.