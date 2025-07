Céltudatosan a hagyományos íjászat jövőjéért

Dél-Koreában, Ulsan városában rendezték meg a Hagyományos Íjászok Nemzetközi Akadémiai Szemináriumát, ahol Szlovákiát a marcelházi Bogár Péter és Bogár Valéria képviselte. A Korea-Ulsan Nyilatkozatot a Hagyományos Íjászat Fenntartható Fejlődéséért és Globalizációjáért 41 ország hagyományos íjász képviselője írta alá – közöttük a szlovákiai Tradicionális Íjász Szövetség is.

A Bogár íjászházaspár a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub képviseletében már 2009 óta részt vesz a nemzetközi koreai íjászversenyeken, ahol elnyerték a legjobb bemutató díját, illetve 2015-ben Bogár Péter az első világbajnoki címét is itt szerezte.

Ulsan közelében, a Keleti-tengerbe ömlő Taehwa folyó egyik mellékágát szegélyező sziklafalon több mint 7000 éves sziklavéseteket találtak, amelyek elárulják, hogy a régmúltban főként a halászatból és a vadászatból éltek a helyiek. A bonyolult faragványok közül az íjat húzó vadász ábrázolása Korea egyik legrégebbi ismert kulturális emléke, és a világ egyik figyelemre méltó íjászábrázolása. Az őskori lelőhelyet várhatóan júliusban hivatalosan is felveszik az UNESCO Világörökség listájára.

Ulsan város és az Ulsani Íjász Szövetség kezdeményezésének jóvoltából a nagyszabású szeminárium megszervezése hozzájárul a hagyományos íjászat támogatásához és népszerűsítéséhez.

A találkozó a hagyományos íjászat megőrzéséről, kulturális örökségének a szerepéről és a tudományos kutatásokról szólt. A résztvevők szeretnék, hogy a következő generációk számára ezek az értékek ugyanolyan fontosak legyenek.

A Korea-Ulsan Nyilatkozatot a Hagyományos Íjászat Fenntartható Fejlődéséért és Globalizációjáért 41 ország hagyományos íjász képviselője írta alá – közöttük a szlovákiai Tradicionális Íjász Szövetség is, kifejezve jövőbeni együttműködési szándékát. Az együttműködéstől külföldi versenyeken való részvételi lehetőséget, közös rendezvényeket várnak, melyeknek az alapja egy egységes, kidolgozott rendszer lesz.

Bogár Péter a szabályrendszer kialakításában is részt vesz, mely a tervezett világkupaverseny megszervezésének egyik fontos alapját képezi. A bizottságba csak azokat választották be, akik kellő tapasztalattal és eredményekkel rendelkeznek a hagyományos íjászat terén.

Bogárék a megszerzett tudást, a tapasztalatokat itthon átadják a A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub tagjainak és a nyilvános bemutatókon, konferenciákon az érdeklődőknek. Péter természetes és modern alapanyagokból, precíz munkával íjakat és nyílvesszőket is készít.

Legközelebb a Visegrádi Palotajátékokon és Horvátországban fognak bemutatót tartani. Valamint tervben van a gyulai Történelmi Világbajnokságon való részvétel is, ahová elsősorban a tanítványaikat szeretnék vinni.

Több, mint 20 éve foglalkoznak az íjászattal és az íjkészítéssel.

Mi az, ami ennyi idő után is motivál titeket?

„Ez egy nagyon jó kérdés, mivel ez most már a munkánk is, nem is olyan egyszerű, mert az embernek teljesen megváltozik a hozzáállása a dolgokhoz. Persze az is hozzátesz, hogy az ember mennyi mindent élt meg az elmúlt 23 évben. Igazából mindig van, ami az embert ösztönzi, mint például újabb és jobb íjakon dolgozni, megfelelő és pontos nyílvesszőket készíteni az íjászoknak, fiatal íjászokat nevelni. Egyébként sokan jönnek hozzánk tanácsért, ami az íjászat minden területét illeti, és ez is egy elismerés a számunkra’’ – nyilatkozta Bogár Valéria.

Hogyan biztatjátok a fiatalabb generációt, hogy az esetleges kudarcok ellenére se hagyjanak fel az íjászattal?

„Hivatásos edzőként tudjuk, hogy vannak a motivációnak olyan formái, amelyek segítenek átlendülni a nehéz időszakokon. Mindig megpróbáljuk kideríteni az elsődleges okokat, s nemcsak a fizikai, hanem a lelki és szellemi odafigyelést is fontosnak tartjuk.

Péternek az egyik kedvenc része a szakmájából a bemutatók tartása. Ami a legjobban motiválja, hogy vannak fiatalok is, akiket érdekel mindez és be tudják vonni őket a csapatmunkába. Valéria az íjászat oktatásában, a gyerekekkel való foglalkozásban és a rendezvények szervezésében tud a legjobban kiteljesedni.

Megtiszteltetés, hogy vezető szerepet tudunk betölteni a hagyományos íjászat terén és ezzel együtt elismerik a munkánkat nemzetközi szinten is. Viszont ez egy nagy felelősség is, hogy megpróbáljuk összefogni a hagyományos íjászokat. Valójában egymás támogatása nélkül nem tartjuk valószínűnek, hogy elértük volna mindezt” – mondta el a Bogár házaspár.

