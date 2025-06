Nagyinterjúk és beszámolók sora a Kürtös júniusi lapszámában

Megjelent a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya közéleti-társadalmi havilapjának júniusi száma. A tartalomból:

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya Ipolynyéken emlékezett meg a nemzeti összetartozás napja alkalmából a 105 évvel ezelőtti gyalázatos trianoni diktátumról. Rövid beszámoló olvasható továbbá az ipolyvarbói, az ipolykeszi, az ipolyszécsénykei, az ipolybalogi, a nagycsalomjai és az inámi megemlékezésről.

Ipolynyéken újra megtartották a Palócföldi Csalogány népdalversenyt. A végvári vitézekre emlékeztek a kékkői vár Szent Anna-kápolnájában. Interaktív mozgó laboratórium érkezett az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskolába. Halálának 115. évfordulója alkalmából Nagykürtösön és Szklabonyán is megemlékeztek Mikszáth Kálmánról.

A júniusi lapszám több járásbeli település gyereknapjáról számol be. Az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola diákjai Hollókőn voltak ezen a napon. A nagycsalomjai és ipolyszécsénykei gyereknapi beszámoló mellett az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskola gyereknapjáról is olvashatunk.

A tikkasztó nyári időszak ellenére a járás tanintézményei több rangos elismerést, sikert is bezsebelhettek. Amíg az ipolynyéki tanulók sikerrel szerepeltek az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny országos döntőjében, addig az Ipolybalogi Művészeti Alapiskola kórusa a Csengő Énekszó versenyen arany sávos minősítést kapott.

Ötvenéves az ipolybalogi óvoda. Nagycsalomja adott otthont a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya juniálisának. Csapatépítő kiránduláson vett részt a nagyfalusi énekcsoport. Magyar hősök emlékünnepét tartották Csábon. Ünnepélyes címerátadásra került sor a kiscsalomjai evangélikus egyházközségben. Bemutatkozik az ipolynyéki Petrezsél Andrea ostyasütő, aki május folyamán megszerezte a Hont védjegyet a hagyományos ostyáira.

A Kürtös júniusi lapszáma két nagyinterjút is közöl. Elsőként Kliment Évával, a területi választmány frissen megválasztott elnökével készült interjú olvasható. Emellett portálunk szerkesztőjével, a Nagykürtösi járáshoz több szálon is kötődő Pásztor Péterrel készült bemutatkozó interjúnak is helyet adtak.

A nyár elejei lapszámból sem hiányozhat Balga Zoltán állandó rovata, ahogy a könyvajánló és a kertészeti tanácsadó sem.

Felvidék.ma