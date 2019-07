Zuzana Čaputová hosszú fehér ruhában, tornacipőben vonult be Gombaszögre. A tábor legnagyobb sátrában eddig nem tapasztalt érdeklődéssel várták a vendéget. A beszélgetés során az új államfő elárulta, hogy a nép akaratával nem szegülne szembe. Ha Fico megnyerné a választásokat, kinevezné miniszterelnöknek. Ő maga a legutóbbi parlamenti választások alkalmával a Most-Hídra szavazott.

Hétfőn múlt egy hónapja, hogy elfoglalta az államfői széket. A környező országokat már végiglátogatta, s most nagy kíváncsisággal érkezett a Gombaszögi Nyári Táborba, ahol a beszélgetőpartnere Mózes Szabolcs volt. Az előre egyeztetett kérdésekre higgadtan és közmegelégedésre válaszolt. Többször megtapsolták.

Elmondta, korábban nem foglalkozott kisebbségi kérdésekkel. Hallott ugyan például a magyar kártya kijátszásáról, de mélyebben nem érdekelte a kérdés. Azóta viszont, hogy államfővé választották, mindenki köztársasági elnöke akar lenni, s a kisebbségek ügye iránt is érdeklődik.

Čaputová jogi végzettségűként az igazságos képviselet fontosságát emelte ki. Főképpen megérteni, megismerni, és kapcsolatba lépni szeretne a kisebbségekkel, ezért tartotta fontosnak Gombaszögre jönni.

Értékeli a választók bizalmát és szeretné azt megőrizni. Egyik fontos feladatának nevezte, hogy a kisebbségekkel is foglalkozzon. S mint mondta, ezért is választott és nevezett ki tanácsadókat. A szakmai kérdésekben hozzájuk tud fordulni, s ők is fel tudnak majd vetni konkrét témákat, problémákat.

S hogy milyen lesz a folytatás? Asszimiláció, iskola, kettős állampolgárság, a kisebbségek érdekképviselete – ezek azok a témák, amelyekkel foglalkozni szeretne. Úgy véli, a nyelvhasználat nem a legsúlyosabb kérdés az emberek között. A beszélgetőtársa kifejtette, hogy nem azért van szükségünk a kétnyelvű feliratokra, mintha nem értenénk, hogy mit is jelent például Bratislava vagy Dunajská Streda, hanem, hogy mi is itthon érezhessük itt magunkat.

„Jó, ha a politikában erős hangja van a kisebbségnek” – jegyezte meg. Szerinte a magyar kisebbségnek most is van képviselete a parlamentben. Egy kérdésre válaszolva elárulta, hogy a legutóbbi parlamenti választásokon maga is a Most-Hídra szavazott, mert erős képviseletet látott bennük.

„Értékekkel való azonosulás, emberi megbízhatóság”

– ezeket tartja a leglényegesebb kérdéseknek, amikor dönteni kell egy pártról a választások során. A polgár felelős a döntéséért. Figyelembe kell venni a legitimitást, az ellenőrizhetőséget és a képviselők megfelelő felkészültségét.

Kiemelte, hogy a NATO és az Európai Unió tekintetében nagyon fontos, hogy ott voltak a magyarok. Nélkülük nem lehetett volna a szlovák törvényhozás eredményes ezekben a kérdésekben. „Teljesen természetes, hogy a legnagyobb kisebbségnek legyen képviselete a parlamentben” – szögezte le.

Moderátori kérdésre, hogy mit vár a magyar kisebbségtől, elmondta, ugyanazt, mint a többi polgártól. Szlovákia színes ország, s ez egy jó alapot jelent ahhoz, hogy kívülről is jól ítéljék meg. „Fontos, hogy mindenki el tudja látni itt a saját feladatát” – mondta.

Beszéltek a Szlovák Köztársaság Alkotmányának szövegéről is, mely így kezdődik: „Mi, a szlovák nemzet, emlékezvén őseink politikai és kulturális hagyatékára, valamint a nemzeti létért és saját államiságért folytatott…” Ebben nem lát problémát, hiszen, mint mondta, az 5. sorban így folytatódik: „együtt a Szlovák Köztársaság területén élő nemzetiségi kisebbségek és etnikai csoportok tagjaival”, tehát szerinte mivel meg vannak benne jelölve a kisebbségek is, így az nem szorul változtatásra.

A törvények vétójoga egy komoly jogkör a kezében – hívta fel a hallgatóság figyelmét. Elmondta, ha olyan törvény kerülne elé aláírásra, mely alkotmányellenes vagy sérti a kisebbségek jogait, visszautalná a parlamentbe. A kettős állampolgárságról szóló törvényt viszont nem vétózná meg, nincs semmi kifogása az ellen, hogy a polgároknak több állampolgárságuk is legyen.

„Nem látok abban problémát, hogy létezzen a kettős állampolgárság”

Beszélgettek a társadalmi problémákról, a bírók kinevezéséről is. Az egészségügy, az idősek ellátásának problémáiról is szó esett. Úgy véli, hogy ezekbe az intézményekbe, nyugdíjasotthonokba több pénzt kell befektetni.

Felhívta a figyelmet a regionális különbségekre is. Mint mondta, mindenhonnan azt hallja, hogy a fiatalok elmennek innen, megszakadnak a családi kapcsolatok. Ez még az infrastruktúránál és a munkanélküliségnél is súlyosabb probléma. Fontos a környezetvédelem, a klímaváltozás, melyben felelősségünk van, ebben is aktívabb szerepet kell vállalnunk.

A pályázati pénzek kapcsán megjegyezte, hogy el kell zárni azokat a csapokat, amelyek ezeket az anyagi forrásokat félreviszik. A műsorvezető szellemesen megjegyezte: „Azt hittem, azt mondja, hogy be kell zárni azokat az embereket”. Erre hangos taps tört ki a hallgatóság körében. Az államfő ekkor nevetett először, a beszélgetés 45. percében.

„Köszönöm” – mondta a választások éjszakáján. Gombaszögön bizonyította, ismeri még a „tessék” kifejezést is.

S mosolyogva ígéretet tett arra, hogy javít a kiejtésén…