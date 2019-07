Szombaton Nagypakán jártunk, a egészségkárosodottak és mozgáskorlátozottak Grace PT által rendezett nemzetközi találkozóján és sportnapján. A rendezvényről Sárközi Tibort, a polgári társulás elnökét kérdeztük.

Hogyan értékeli az idei sportnapot?

Ismét egy sikeres rendezvényen vagyunk túl. Immár 7. alkalommal került megrendezésre a Grace-cup elnevezésű sportverseny és a polgármester vándorserlege 140 résztvevővel. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével JUDr. Zuzana Stavrovská, a szlovákiai egészségkárosodottak hivatalának főfelügyelője és Mgr. Eva Megová igazgatónő. A szervezésből és a versenyek lebonyolításából a Grace Petrovič Vivien elnök által irányított ifjúsági szervezete is kivette a részét.

Rendezvényünkön nagyon sok fogyatékkal élő fiatal is részt vett. Minden sportágban az utánpótláson van a hangsúly, hogy minél többen legyenek. Szerencsétlen ez a kifejezés, amikor az egészségkárosodottak utánpótlásáról kell nyilatkoznom, hiszen nekünk az lenne jó, ha minél kevesebb lenne az utánpótlás, mert akkor kevesebb fogyatékkal élő lenne közöttünk. De ha már adott ez a sajnálatos élethelyzet, akkor az lenne a kívánatos, hogy minél többen éljenek aktív életet.

A Grace szeretné elérni, hogy a fogyatékkal élők egyenrangúnak érezzék magukat a társadalomban. Egyesületünk fő célja többek között a fogyatékkal élő fiatalok integrálása a társadalomba, valamint a fogyatékossággal élők szervezetei közötti kapcsolat elmélyítése. A versenyre több felvidéki és magyarországi egyesület is benevezett, többek között a Csefosz SE, a legfőbb partnerszervezetünk, a tatai Áhi jóga, a Humanitás SE Tatabánya, az FNO Győr, a Cameleot Győr, a Győri Egyetértés SE, a Pápai Bástya SE, valamint a nagymegyeri, a dunaszerdahelyi, a nagyszarvai és a galántai egészségkárosodottak szervezetei.

De nem is az eredmények voltak a mérvadóak, hanem az, hogy ismét együtt tölthettünk egy kellemes, tartalmas napot. A versenyre való ráhangolódás érdekében a tatai Áhi jóga elnökével, Idracsád mesterrel /Bacsárdi József/ végeztünk gyakorlatokat, melyek során a versenyzők feltöltődhettek energiával.

Hány sportágban mérték össze erejüket, ügyességüket a résztvevők?

Több sportágban mérték össze erejüket és ügyességüket a résztvevő sportolók. Négy kategóriában folyt a verseny: férfi, női, kerekesszékes és speciális kategóriában.

Különböző ügyességi feladatok során tehették próbára tehetségüket a kerekesszékes versenyzők is.

Asztaliteniszben is folytak a versenyek, ahol férfi kategóriában a Csefosz SE paralimpikonja, Kis Tamás diadalmaskodott. A triatlon ügyességi versenyszámai is nagy sikert arattak. Volt még íjászat, darts és foci is. A versenyszámok első három helyezettje minden kategóriában díjazásban részesült, többen pedig különdíjat kaptak. Idén a falunk polgármestere, Seňan Ivan által felajánlott kupát a Győri Fiatalok Napközi Otthona nyerte el. A rendezvényen belül lebonyolítottuk a FEFOSZ által kiírt Interligát is, amelynek fő támogatója a Libertate PT.

Mennyi ideig tart egy ilyen sportnap megszervezése?

Hosszas előkészületek előzik meg a rendezvényt. Minden apró részletre oda kell figyelni, hogy a verseny zökkenőmentes legyen.Több ember munkájának eredménye az ilyen rendezvény, a terem lefoglalása, a sporteszközök beszerzése, a meghívók elkészítése, a díjak, üdítők, ebéd bebiztosítása a résztvevők számára. Egyszóval ez egy komoly csapatmunka, amit mindenki a szabadidejében, önkéntes alapon végez, minden fizetség nélkül. Egészségügyi felügyelet biztosítására is minden évben szükség van. Kicsit mindig aggódunk az időjárás miatt, hiszen a sportágak nagyobb része a szabadban zajlik, mivel a falunkban nincs fedett sportlétesítmény.

Szeretném megköszönni az elnökségnek, az ificsapatnak, a játékvezetőknek, az egészségügyi felügyeletet biztosító Hideghéthy Irénnek, és mindenkinek, aki tett azért, hogy a verseny sikeres legyen és nem utolsósorban a szakácsunknak, aki a finom gulyást főzte.

Úgy tudom, két pályázatuk is eredménytelen volt, a szponzorok pedig nem nagyon állnak az ilyen ügyek mellé…

Sajnos idén mindkét pályázatunk sikertelen volt, de szerencsére a nagypakai önkormányzat segítő kezet nyújtott és külön Seňan Iván polgármester úr is hozzájárult a rendezvényhez. Mivel éves szinten 30-35 rendezvényen veszünk rész és rendezünk, támogatók után kellett néznünk. Nagyon szépen köszönjük a dunaszerdahelyi Tesco menedzsereinek, Robert Résőnek és Horváth Árpádnak az önzetlen segítséget, amit az egyesületünknek nyújtottak. Többeket is megszólítottunk, de sajnos a fogyatékkal élőket nem mindenki hajlandó támogatni.