Hagyományőrző falunapot rendeztek a Nyitra és a Zsitva folyók által közrefogott területen fekvő településen, a Zsittnyan István Kultúrház melletti parkban. A hétvégén negyedik alkalommal került megrendezésre a Martosi Népzenei és Néptáncfesztivál a Csemadok-alapszervezet és az önkormányzat szervezésében.

„A népművészeti és néptáncfesztivál ars poeticája: hagyományápolás, a különböző nemzetiségek kultúrájának tiszteletben tartása és megőrzése, amely egyben a szlovákiai magyarság megmaradásának záloga és szimbóluma is. Az idei rendezvény is hűen őrzi a rendezvény eszmeiségét, de a XXI. század változásait is követi programjaiban.

A rendezvény továbbra is lehetőséget kíván teremteni a régióban működő népművészeti csoportok bemutatkozására, illetve szakmai továbbfejlődésükre. További célja a népművészeti értékek szélesebb körű népszerűsítése.

Rendezvényünket hagyományőrző jellegük, belső tartalmuk miatt, kifejezőerejük által kezelik kiemelkedő módon, mert bennük a külső szemlélő egy önfeledten szórakozó közösséget fedez fel” – mondta Erdélyi Zoltán, az MKP helyi szervezetének elnöke, önkormányzati képviselő.

A rendezvény műsorvezetője, Bernáth Tamás színművész elsőként Écsi Gyöngyit szólította a színpadra, aki Teremtésmese című műsorát adta elő.

Őt követte a martosi mozgássérültek szervezete és nyugdíjasok klubja tagságából 2012-ben alakult Kéknefelejcs népdalcsoport. A csoport felkészítését Kölesné Hegedűs Andrea segíti. Műsorukban Dobi Géza 1984-ben gyűjtött népdalait adták elő.

A Martosi Hagyományőrző Együttes Martos és környéke zenés és táncos hagyományait gyűjtötte össze és állította színpadra. Nekik is köszönhető, hogy a martosi színpompás viselet nem került feledésbe. Az együttes menyecskekórusként alakult, s több mint 35 éves múltra tekint vissza. Bekapcsolódtak a Tavaszi szél vizet áraszt mozgalomba – kétszer kaptak aranysávos minősítést és elnyerték a Csemadok kiváló népművészeti csoportja címet is.

Változást hozott az együttes életébe a férfiak csatlakozása, mely lehetővé tette, hogy az énekes szokások mellett táncokat is feldolgozzanak. 2009-ben az együttes női tagjai beneveztek a Bíborpiros szép rózsa népzenei és népdalversenyre, ahol arany fokozatú minősítést értek el. Ezt a sikert 2011-ben megismételték és Dunaszerdahelyen az országos döntőben kiemelt arany fokozatú minősítést értek el. Munkájuk megbecsüléseként 2009-ben az martosi önkormányzattól a településért díjat kapták. Ők martosi, rábaközi és kéméndi táncokat adtak elő.

A váli Bíbor néptánccsoport 2011 januárban alakult, de alapítói már 7 éve együtt táncolnak. A tagok között olyan felnőttek is vannak, akik valamikor a gyermekeiket kísérték néptáncfesztiválokra, versenyekre, most pedig nagyon büszkék rá, hogy a gyerekeik velük egy színpadon táncolnak. Nagy örömmel fogadták, hogy többen csatlakoztak a csoporthoz a környező településekről, új színt hozva a csoport életébe.

Továbbra is szeretnék a hagyományokat és népszokásokat feleleveníteni, megőrizni. A község képviselő-testülete a csoport kultúráért és hagyományok ápolásáért végzett munkáját „Válért” emlékéremmel ismerte el. A koreográfiáikat a Kárpát-medencei magyarság táncaiból, zenéjéből állítják össze.

A Csemadok ógyallai alapszervezete mellett működő Őszirózsa Népdalkör immár 15 éve gazdagítja a város és környéke kulturális életét. Fő céljuk megszerettetni a magyar népdalokat a fiatal nemzedékkel is. Művészeti vezetőjük és felkészítőjük Bedecs Ilona, aki citerán játszik.

A szentpéteri Gyöngyösbokréta Néptánccsoport a Komáromi járás egyik legfiatalabb tánccsoportja, 2016 februárjában, a Csemadok helyi alapszervezete megalakulásának 65. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi műsorban léptek fel először. A csoporthoz az alapiskolásokon kívül fiatalok és felnőttek is csatlakoztak, ennek köszönhetően többgenerációs néptánccsoport alakult. Vezetőjük Szabó Gabriella, művészeti vezetőjük az ógyallai Bellő néptánccsoport táncosa, Belán Dóra. Szólistáik: Bolla Erika és Csalava Denis. Előadásukban bodrogközi koreográfiát és egy szentpéteri szólótáncot mutattak be.

Az ímelyi Szikes citerazenekar 2008-ban alakult, kezdetben 5 felnőtt alkotta, később kisiskolás leányok is csatlakoztak hozzájuk, akik ma már felnőttek. A zenekar vezetője Ágh Erika. Az idei rendezvényen örkői cigányzenét játszottak, melyet Varga Evelin állított össze a kecskeméti citeratáborban 2013-ban.

A néptáncfesztivált a martosi Szenior Örömtánccsoport fellépése zárta. A talpalávalót az Árgyélus zenekar szolgáltatta.

„A Csemadok küldetése, célja a hagyományápolás és a kulturális értékek őrzése. Feladata, hogy gyarapítsuk azt a kincset, amelyet elődeink összegyűjtöttek, s amelyet tovább kell adnunk, át kell élnünk, és hirdetnünk kell minden újonnan születőnek. Szervezetünk ezt tudatosítva vállalja évről évre ennek a rendezvénynek megvalósítását. A rendezvény során az érdeklődők betekintést nyerhettek őseink hagyományaiba, életmódjába, ismerkedhettek kultúránkkal és szórakozhattak a magyar népművészet nyújtotta zenével, táncokkal. Lassan, észrevétlenül vált a régió egyik igen színvonalas seregszemléjévé. Azt kívánom, hogy ezen az úton haladjunk, fejlődjünk tovább, egymást segítve, megbecsülve, elismerve. Mert csak így van értelme, a cél közös, megmutatni, megőrizni gyermekeinknek, unokáinknak, mert ez az igazi értékmérő. Valamennyiünknek, akik bárhol, bármikor belekóstoltunk a népzene és néptánc világába, kötelességünk azt a saját környezetünkben továbbadni, megismertetni, tanítani, terjeszteni. Ehhez kívánok mindenkinek sok sikert és egy életen át tartó számtalan felejthetetlen élményt” – értékelte a rendezvényt Molnár Viola, a Csemadok helyi szervezetének elnöke.

A falunapi rendezvény további programjában fellépett Szvrcsek Anita és Bernáth Tamás, akik musical- és operettrészletekkel örvendeztették meg a közönséget.

A tombola bevételét a helyi egyházi alapiskola és óvoda támogatására fordítják a szervezők.