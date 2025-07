Korábbi DAC-játékos igazolt a skót Premier League-be

A skót élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Dundee Unitedhez szerződött Keresztes Krisztián, aki 2024-ben még a dunaszerdahelyi csapatban szerepelt.

Mivel azonban alig kapott játéklehetőséget, ezért Nyíregyházára igazolt, ahol megkapta a bizalmat és élt is vele. Olyannyira jól ment neki a játék, hogy felkeltette a skót bajnokság 4. helyezettjének érdeklődését, mely most egy évre kölcsönveszi a hórihorgas hátvédet.

A klub hivatalos közleményt adott ki az átigazolás részleteiről.

„Jött egy megkeresés a Dundee Unitedtől klubunk irányába, hogy szeretnék Krisztiánt kölcsönvenni. A játékos egy olyan csapathoz kerül, amely a nemzetközi porondon szerepelhet, ami jó visszaigazolás klubunk számára, hogy továbbra is jó úton haladunk. Ezt már korábban Nagy Barnabás Ferencvárosba szerződése is bizonyította. Ha Krisztián a kölcsönadás után megfelelően teljesít, a skót csapatnak lehetősége van őt kivásárolni és megszerezni a játékjogát tőlünk. A Dundee Uniteddel egy ideje már kapcsolatban álltunk, most jutottunk el odáig, hogy mindkét fél számára megfelelő megállapodást köthettünk” – mondta Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója a klub hivatalos honlapjának.

Keresztes Krisztián egy évig játszik kölcsönben a Dundee Unitedben, a Konferencialiga-induló skót csapatnak opciós joga van a megvásárlására. A Dundee United az egyik legismertebb skót csapat, egyszer nyert bajnokságot, kétszer Skót Kupát és kétszer Skót Ligakupát. 1976-tól folyamatosan 14 éven át szerepeltek a nemzetközi kupában, 1984-ben a BEK elődöntőjéig, 1987-ben az UEFA Kupa döntőjéig jutottak. Utoljára a Konferencia Ligában játszottak, a harmadik selejtezőkörben kaptak ki a 2022/23-as idényben, és miután a bajnokságban a negyedik helyen zártak, most is indulhatnak a sorozatban.

„Új ország, új körülmények fogadtak, de nagyon tetszik, ami Skóciában várt, érződik, mit jelent a futball az itt élők számára. Úgy gondolom, ha az ember életében érkezik egy ilyen lehetőség, akkor bele kell vágni! Szeretném kipróbálni magam ezen a szinten, nem gyakran játszhat az ember BL-szintű együttesek ellen, mint a Celtic vagy a Rangers. Fontos érv volt az is, hogy a Konferencialigában is szerepelhetek, amelyben a cél a csoportkörbe jutás. Ez nem valósulhatott volna meg a családom nélkül, akik mindenben támogattak, és hálás vagyok Fekete Tivadarnak, aki annak idején szerződtetett engem Győrből, bízott bennem, és így Nyíregyházán bemutatkozhattam az NB-I-ben. Ha ez nincs, akkor most nem beszélhetnénk erről a kölcsönadásról. Köszönöm a Spartacusnak, hogy nemcsak a klub, hanem az én egyéni érdekeimet is figyelembe vették” – mondta Keresztes Krisztián.

Keresztes Krisztián egy évig játszik kölcsönben a Dundee Unitedben, a skót csapatnak opciós joga van a megvásárlására.

Csonka Ákos, Felvidék.ma /nso.hu/nyiregyhazaspartacus.hu