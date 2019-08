Vasárnapig még ki lehet látogatni a szlovákiai méretben legnagyobb és legjelentősebb mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállításra, a nyitrai Agrokomplexre. A külföldi és hazai mezőgazdasági termelők idén immár 46. alkalommal kaptak lehetőséget a bemutatkozásra, találkozók megvalósítására, szakmai megbeszélésekre.

A látogatóknak is egyedülálló élményt nyújt a rendezvény. Ezúttal közel 650 kiállító jött el 12 ország képviseletében, hogy az 55 ezer négyzetméteres területen felvonultassák különlegességeiket, újdonságaikat.

A szervezők igyekeztek több újítással, korszerűsítéssel is szolgálni. Branislav Borsuk, az Agrokomplex igazgatója elmondta, hogy tavaly 113 ezer látogatójuk volt, és a kiállítók valamint látogatók részéről megnyilvánuló érdeklődés számos modernizálásra késztette őket. Ilyen például a digitális belépőjegyek, az online belépőjegy-vásárlás bevezetése. Továbbá új irányítótáblákat és nagyméretű térképeket helyeztek ki, amelyek könnyebb és egyszerűbb tájékozódást biztosítanak. Valamennyi kiállítóteremben, de a külső térségekben ugyancsak ingyenes wi-fi szolgáltatás áll rendelkezésre. A látogatók az M1-es és az M3-as pavilonban két modern éttermet találnak. A kiállítási terület kellemes színfoltja egy felújított gőzmozdony. Új sportpályák, a tó mellett strand, valamint grillezésre alkalmas helyek is rendelkezésre állnak. Az igazgató azt is elmondta, hogy az idei nagy felújításokat az Agrokomplex, mint állami vállalat saját költségein valósította meg.

Peter Pellegrini miniszterelnök a megnyitón arról beszélt, hogy a mezőgazdaság viszonylatában még sok munka vár Szlovákiára, de ugyanakkor örömünkre szolgálhat, hogy a hazai termelők minden igyekezetükkel azon vannak, hogy a lakosság egészséges, biztonságos forrásokból származó táplálékhoz juthasson. Elmondta azt is, hogy az Agrokomplex az egész hazai mezőgazdasági szektor nagy ünnepe. Azonkívül, hogy értékelik a mezőgazdászok munkáját, biztosítják őket arról is, hogy a kormány további intézkedéseket foganatosít, amelyek által a mezőgazdászok nem érezhetik meg túlzottan a klímaváltozás, a mértéktelen szárazság és a szokatlan árvizek következményeit. Példaként említette, hogy a kormány hamarosan hozzálát az egész öntözési rendszer korszerűsítéséhez.

Gabriela Matečná földművelésügyi miniszter asszony azt hangoztatta, hogy tudatában vannak annak, hogy csupán az Európai Uniós alapokból nem oldható meg a mezőgazdaság minden problémája, az államnak is hozzá kell járulni az agrárium támogatásához.

Gondként említette, hogy az országon kívülre szállítjuk a nyersanyagot és behozzuk a kész termékeket.

Ugyanakkor probléma a hazai termékek fogyasztása is, amelyben szerepet játszik a külföldi élelmiszerek ára is, amely sokszor alacsonyabb, mint a hazai élelmiszereké.

A jelenlegi kiállítás megmutatta, hogy a szlovákiai termelők és tenyésztők érzékenyen reagálnak a fogyasztók, a lakosság életstílusára, igényeire, hiszen egyre többen keresik az egészséges életmódhoz alkalmazkodó termékeket, a jó minőségű árut. A bemutatott készítmények alapanyagai helyi forrásból, vegyszermentes termelésből származnak, és nem tartalmaznak semmiféle adalékanyagot. Nemsokára ezek a termékek megjelennek az áruházak, boltok polcain.

Az idei kiállításon ötven új hazai terméket mutattak be.

Elsősorban laktózmentes tejtermékeket, aztán szemolinból készült tésztafélék, valódi, hagyományos kovásszal készült péksütemények és kenyerek, 100 százalékos gyümölcslevek, ízletes lekvárok kerültek kiállításra. Újfajta zsiradékot is bemutattak, amely nem tartalmaz káros zsírsavakat és kiválóan alkalmas sütésre. A termelést szeptemberben indítják be, ezután jut a fogyasztókhoz. Újdonság az a cukor is, amelynek farmer cukor nevet adtak, csomagolásán pedig feltüntetik származási helyét, azaz, hogy Szlovákia melyik településén termelt cukorrépából készült és a termelő nevét is.

Emil Macho, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Kamara elnöke azonban azt is megjegyezte, hogy a kiváló hazai, egészséges élelmiszerek fogyasztásának és megvásárlásának egyes régiókban gátat szab a lakosság vásárlóereje, sok embernek igénye ellenére nincs pénze a jó minőségű, egészséges, de drágább termékek megvásárlására.

(TASR/Felvidék.ma)