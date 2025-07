Mesekoncert a párkányi platánfák alatt

Piripotty – Korpás Éva családi mesekoncertjére kicsikből és szülőkből álló tömeg jött össze a párkányi sétálóutca platánfái alatt. Nemcsak a városban élő szülők, ovisok és kisiskolások jöttek el a szabadtéri zenés programra, de a környékbeli falvakból, sőt Esztergomból is érkeztek.

A kellemes környezetben, a platánfák árnyékot adó koronái alatt szülők és gyermekek élvezték az ismert és új dalokat, játékokat, mondókákat, rögtönzött meséket, s az új lemezen szereplő dalokat.

Korpás Éva legújabb koncertje egy olyan világba repíti a kisebbeket, ahol a fantázia segítségével teljesen új élménnyel élhetik meg életük napi eseményeit.

A Piripotty lemezbemutató, családi koncert táncra, énekre, játékra indított kicsiket és nagyokat. Korpás Éva mestere e műfajnak, s társaival fergeteges hangulatot teremtett mind a csemeték, mind a felnőttek részére. A közös játék, ismerkedés – akár egy ilyen kis nyári programban – előnyét a bátortalan gyerkőc élvezi, s a felnőtt is észleli.

A Gáti István költő lemezhez írt verses meséje nyomán tolmácsolt történet – melyet az énekesnő a gyerekek bevonásával adott elő – segítségül hívja nagyszüleink tudását, amelyet már a mai szülők sem ismernek. E kis műsorból megtudhatják az apróságok és a szülők, hogy érdemes megbirkózni a hétköznapok kihívásaival. Az elődök üzenetei, tanácsai kiolvashatók népdalaink szövegeiből, csak oda kell figyelni rájuk.

Éljünk a jelenben, de fontos, hogy ami érték, azt tartsuk meg és építsük be az életünkbe, mert a gyökerek mindig fontosak. Ez az üzenete Korpás Évának ezzel a gyerekműsorral.

Mindez a koncerten közös éneklést, táncot, örömet keltett a gyermekekben, s persze szomorúságot is, hiszen ez is az élet része. A gyermekek apró ajándékot is kaptak, majd végül egy felszabadult, vidám közösség, gyermektömeg futkározott boldogan a fák árnyékában kora este. Ezt az élményt semmilyen gép előtti ülés, képernyőnézés nem tudja pótolni gyermekeinkben.

Köszönet Korpás Éva és zenészei műsoráért. Köszönet a Párkányi Városi Művelődési Központ igazgatónőjének, Horváth Ágnesnek, hogy ilyen és hasonló gyermekműsorokkal gazdagítja a legkisebbek nyári programját.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma