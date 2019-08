A Mária-út Egyesület szervezésében keltek útra a Kárpát-medence zarándokai augusztus 24-én az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapon. Fiatalok és idősek, apák, nagyapák, sőt dédapák és gyermekek élték meg a zarándoklat testet és lelket formáló erejét.

A rövid, kifejezetten kisgyermekes családoknak szervezett „babakocsis” szakaszok mellett igazi komoly fizikai kihívást jelentő 60 km-es zarándokszakaszok teljesítésére is sokan vállalkoztak.

A gyalogos zarándoklatok mellett a régió több részén lehetett kipróbálni az evezős, kerékpáros, futó és lovas zarándoklást.

A zarándoknapon 13 órakor minden zarándokszakaszon felhangzott az Úr angyala, ezzel is jelezve, hogy aki útra kel – mindegy, milyen formában, vagy távon –, az Atyához tart.

A zarándoklatokkal érintett települések sokasága imádságos szeretettel fogadta az úton lévőket. Voltak települések, ahol énekelve, frissen készült házi finomságokkal, volt, ahol koncerttel, néhol a helyi óvodások meglepetésével várták az érkezőket, bizonyítva, milyen közösségépítő ereje van a zarándoklásnak.

A több mint 13 ezer résztvevő között sok volt a gyermek; azért jöttek, hogy hálát adjanak édesapjukért, vagy bocsánatot nyerjenek az elkövetettekért.

Sok édesapa is eljött a zarándoklatra, azért, hogy megújuljanak, új erőt merítsenek a hétköznapokhoz, a gyermekneveléshez. Nagyon sok „jövőbeni” apa is csatlakozott a zarándoklathoz. Sokan tettek tanúbizonyságot amellett, hogy a zarándoknap meghívta őket az apaszerep vállalására.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a zarándoknapra írt üzenetében kiemelte:

„ Az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap egy olyan nemes kezdeményezés, amely összefogja és megszólítja a magyar embereket és családokat nemcsak az anyaországban, hanem a határokon túl is.”

Zilizi Kristóf pozsonyligetfalusiként az anyaországi, Győr-Moson-Sopron megyei szakaszba kapcsolódott bele. Ásványráróról indult, érintve Darnózselit, Arakot, 20 km-es távon elérve a célállomást, a máriakálnoki zarándokhelyet.

Az 1úton gyalogos zarándokai, körülbelül 20-an négy órára érkeztek Lakatos Aranka vezetésével a kálnoki kápolnába, ahol már fogadta a híveket Holpár István Balázs mosoni káplán.

A mise főcelebránsa, Balázs káplán a közös bűnbánat előtt elmondta: ezt a legszentebb áldozatot az édesapákért ajánljuk fel, hogy példás, hűséges házastársak legyenek, de imádkozunk a leendő, s az elhunyt édesapákért is.

Balázs atya homíliájában elmondta, mindnyájunk célja földi, átmeneti zarándoklatunk befejeztével eljutni egykor az örök mennyei hazába. Ez azonban nem történik meg automatikusan, ezért küzdenünk kell. Párhuzamba állította ezt a hegymászással: akkor is küzd az ember, erőlködik, belead apait, anyait, némelykor visszacsúszik, a körme letörik, a bőre lehorzsolódik, de akkor is küzd a célért, a csúcs eléréséért, ahol megkönnyebbülés, rendkívüli jó érzés tölti el. Kérjük hát a Jóistent, hogy a kálnoki Szűzanya közbenjárására adjon erőt az édesapáknak, hogy hivatásukat ilyen lelkesedéssel, meg nem törve, példamutatóan végezzék. Imádkozzunk ugyancsak a már elhunyt édesapákért is, azok örök nyugalmáért, de a leendőkért is, hogy megtalálják életük igazi társát, a feleségüket, s hogy egymás kezét el nem engedve közösen neveljenek gyermekeket.