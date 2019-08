Bár már csak egy-két nap van hátra a közép-szlovákiai régióban az alacsonyabb osztályú labdarúgó-bajnokságok nyitányáig, nagyon sok helyen küzdenek megoldhatatlannak látszó problémákkal.

Amíg Füleken a (játékos)bőség zavarával küzdenek, addig Rimaszombatban és Poltáron egyáltalán nincs elegendő játékos, utóbbi helyen már a bajnoki nyitány elhalasztását kérték a szövetségtől. Megrendezték a Szlovák kupa első fordulójának mérkőzéseit is, amelynek régiós slágermérkőzésére Feleden került sor, ahol az V. ligás hazaiak 600 néző előtt az idén a II. ligára hajtó fülekieket fogadták.

Feleden is az Ismerős Arcok Nélküled című számával vette kezdetét a mérkőzés, amelyen sem a füleki játékosok, sem a füleki nézők egy percig sem hagytak kétséget afelől, hogy ők vannak itthon. Gyakorlatilag negyedóra alatt eldőlt a mérkőzés, a vendégek 3:0 arányú vezetésre tettek szert, s eloszlatták a hazaiak reményeit, akik tavaly ilyenkor a losonciakat verték 3:1 arányban.

Most a csoda elmaradt, nem volt egy súlycsoportban a hazai csapat, ahogy a nézőtérről is csak a vendégszurkolókat lehetett hallani, akik vadonatúj mezben buzdították a kedvenceiket, s még azt a luxust is megengedhették maguknak, hogy a mérkőzés végén a hazaiak buzdításába csapjanak át, igaz ekkor már 1:5 állt az eredményjelző táblán.

A fülekiek a következő fordulóban Tótgyarmatra (Slovenské Ďarmoty) utaznak, s ha ezt az akadályt is sikeresen veszik, akkor a 3. fordulóban a DAC csapatát fogadhatják. Ugye, egykoron a dunaszerdahelyi csapat játékosa volt a fülekiek újdonsült vezetőedzője, Bari Jenő, aki legutóbb Rimaszombatból igazolt Fülekre. De erről majd később…

A kupában az első fordulót sikerrel vették a frissen IV. ligás ajnácskőiek is, akik a nyustyaiak otthonában arattak 2:0 arányú győzelmet. Az ajnácskőiek következő ellenfele Losonc csapata lesz, s ha ezt az akadályt is sikerrel vennék, akkor a 3. fordulóban akár a II. ligás komáromiakat fogadhatnák.

Mind a füleki, mind az ajnácskői csapat megerősödve vág neki az új idénynek. Ha megnézzük a fülekiek friss csapatát, akár oda is írhatnánk a nevük fölé – a rimaszombati MŠK tavalyi csapata. Ugyanis nemcsak Bari Jenő hagyta ott a süllyedő rimaszombati hajót, hanem a játékosok jelentős része is. Bari így a bőség zavarával küzd, s mi más is lehetne a tavaly sokáig a 3. helyen álló csapatnak (végül az 5. helyen végeztek), mint a dobogó (de a feljutás is a reális elképzelések között szerepel).

A csapat szurkolótábora is a legnépesebb a III. ligában, akik tizenkettedik emberként űzik-hajtják a csapatot. Nagy fába vágták a fejszéjüket az ajnácskőiek is, akik ugyan csak a 3. helyet szerezték meg az V. liga déli csoportjában, mégpedig hármas holtversenyben a ragyolciakkal és a felediekkel, de mivel az óváriak és a ragyolciak nem vállalták a IV. ligás szereplést, az ajnácskőiek belevágtak.

Amíg Füleken a bőség zavarával küzdenek, addig Rimaszombatban pár nappal a rajt előtt még teljes a káosz, sőt a képviselő-testület augusztus 5-én tartja következő rendkívüli ülését, amelynek kardinális pontja ismét a fociklub lesz, vagyis az a klubnak nyújtandó 18 900 eurós támogatás, amelyet egyesek szerint elfogadtak, mások szerint viszont nem. Képviselői oldalról még az a javaslat is elhangzott, hogy új klubot kellene alapítani, de hogy ennek van-e reális alapja, az több mint kétséges. A bajnoki nyitányig viszont már csak egy nap van hátra, s miután a vezetőedző és a játékosok túlnyomó része elhagyta a klubot (a játékosok egy része még mindig nem kapta meg az áprilisi járandóságát sem), az új edzőnek, a Fülekről érkezett Tomáš Bohčiknak a semmiből kellett felépítenie az új csapatot.

Ha minden igaz, a holnapi, újonc, de alaposan megerősített Kováčová (Kovácsfalva) elleni mérkőzésre lesz elegendő hadra fogható játékos, ahogy abban is bíznak, hogy augusztus folyamán még sikerül erősíteni (például a megszűnés előtt álló poltári csapatból), de a csapat jelenlegi keretét jól jellemzi, hogy a két szerződtetett kapus közül az egyik 17 éves (Gregor Krisztián Dunaszerdahelyről érkezett), míg a másik a veterán, a 46 éves Mário Michálik. A tavalyi csapatból csak ketten (Vasilko és Fajčík) maradtak hírmondónak.

S hogy a futball milyen zsákutcába jutott tájainkon, azt talán jól mutatja, hogy a VI. ligában, a két járást (Nagyrőce, Rimaszombat) összefogó bajnokságba az idén már mindössze 9 csapat jelentkezett be, ami történelmi mélypont.

Ahogy az egyik illetékes mondja, a hadra fogható potenciális játékosok többsége külföldön keresi a megélhetését, így volt rá példa az elmúlt években, hogy egy-egy csapat idény közben dobta be a törölközőt, mert a játékosok egy része külföldön talált magának munkát. A losonci VI. ligában 14, míg a nagykürtösiben 16 csapat indul a helyezésekért.

A hétvégén rajtolnak tehát a bajnokságok, a rimaszombatiak már holnap 17 órai kezdettel fogadják a Kováčová csapatát a III. ligában, míg a fülekiek vasárnap debütálnak hazai pályán a liptóselmeciek (Liptovská Štiavnica) ellen. A IV. ligában a tornaljaiak vasárnap odahaza kezdenek a herencsvölgyiek (Hriňová) ellen, míg az újonc ajnácskőiek a tótpelsőciek (Pliešovce) otthonába látogatnak. Az V. ligában az ipolynyékiek Nyustyára, a felediek Ipolybalogra, a ragyolciak Nagyrőcére utaznak, míg az óváriak a csábiakat fogadják.