Újabb rendkívüli ülésen vannak túl a rimaszombati képviselő-testület tagjai, de akik rendszeresen figyelemmel kísérik a testületi üléseket (ma már ezt bárki megteheti, nemcsak a helyszínen, hanem otthon a számítógépe előtt is), az nyugodtan elmondhatja, hogy tavaly november óta folytatásos szappanoperát lát, s igazán nem veszít semmit, ha kihagy egy-egy részt/ülést. A fő téma ezúttal is a foci, a városkerti szökőkút és a teljes együttműködési képtelenség voltak, vagy ahogy a város polgármestere a kamerák előtt fogalmazott, „mi csak a WC-n fogunk tudni együttműködni”. S hogy ezt komolyan is gondolja, erről szólt a tegnapi ülés is.

Mielőtt elkezdődött az újabb végeláthatatlan vita a fociról, előbb 3 500 köbméternyi fa kivágásáról döntöttek. Tavasszal ugyan már született egy döntés ennek a duplájáról, de mivel akkor többen is kifogásolták, hogy a felhívás nem jelent meg az országos médiában, így azt újból meghirdették. Az idő rövidsége miatt a versenypályázat már csak az eredetileg kitermelendő famennyiségnek a felére vonatkozott, két cég jelentkezett, s a győztes 246 ezer eurót ígért a fáért. Ez nem is alacsony összeg, hisz előtte a duplájáért fizetett volna az akkori győztes 318 ezret.

Nem a futballkoncepcióra

Ezt mintegy kétórás újabb vita követte a helyi fociklub jövőjéről. Miroslav Bitala, a klub ügyvezetője terjesztette elő a Merjünk gyorsítani Klub által követelt koncepciót, amely előfeltétele volt annak, hogy az idei költségvetésből hiányzó 18 900 eurót megszavazzák. Bitala röviden vázolta a jelenlegi helyzetet, s elmondta, hogy ez az összeg hiányzott ahhoz, hogy tisztességesen lezárhassák a tavalyi évet, s elkezdhessék az ideit.

Tavaly a csapat a III. ligában a második helyen végzett, de mivel áprilisra elfogyott a pénz, s a játékosok már nem kaptak fizetést, az edző és a profi játékosok döntő többsége távozott, s bizony nagyon nehezen sikerült összekaparni egy csapatnyi játékost. Az új idényből eltelt öt forduló során mindössze egy pontra futotta a batyiaknak, és a 40 éves edző, valamint a 46 éves kapus is játéklehetőséget kapott, utóbbi hátvédként is.

A rimaszombatiak ráadásul kaptak egy lehetőséget a Szlovák Labdarúgó Szövetségtől a stadion felújítására is, amelyről június végéig kellett volna dönteniük a képviselőknek, akik ehelyett inkább koncepció kidolgozását követelték az ügyvezetőtől. Szántó István városi elöljáró elmondta, hogy a szövetség nem várhatott a végtelenségig, így Turócszentmárton kapta meg a felújításra ígért 750 ezer eurót.

„Eddig semmilyen koncepció nem volt, de voltak eredmények, most meg már nem tudom, hányadik koncepciót dolgoztatják ki, közben megszűnik a foci” – jelentette ki dühösen Šimko József polgármester, s a felháborodását csak tetézte, hogy a Merjünk gyorsítani Klub képviselői egy általuk felállított szakmai bizottság révén saját koncepciót is kidolgoztak, amelyet közvetlenül az ülés előtt osztottak szét. Ez a koncepció neveket is tartalmazott, így az ügyvezetői posztra azt a Domík Attilát javasolták, akit a polgármester januárban, a fociakadémia körül kialakult zűrzavaros viszonyok miatt menesztett. Csirmaz Miklós városi főellenőr szerint egy koncepció nem tartalmazhat konkrét neveket, így azokat később kivették a javaslatból.

Felszólalt a klub egyik edzője, Ondrej Václavik is, aki kiállva a polgármester mellett, nevetségesnek nevezte az ellenzéki klub elképzeléseit, s hosszasan ecsetelte a klub jelenlegi, nem túl rózsás helyzetét. Václavik szerint irritálóan kicsi az az összeg, amelyet az úgymond profi játékosok fizetség gyanánt kapnak, s ahogy megjegyezte, 350 eurós havi fizetés mellett nem beszélhetünk professzionális fociról. Pozitív példaként a füleki helyzetet hozta fel, ahol mindig prioritásként kezelték a focit, s ahol a nagyközönség is pártolja a focit. Meglepetésre az ellenzéki javaslatot nem fogadták el, csak heten szavaztak mellette, s például a klub egyik tagja, a sportbizottság elnöke sem támogatta azt. Később, a költségvetés harmadik módosításakor megszavazták azt a bizonyos 18 900 eurót.

Egyhangúlag elfogadták a költségvetés módosítást

Még el sem csitultak a viták a foci miatt, kitört az újabb belháború a költségvetés módosítása miatt. A város ugyanis egy olyan tervezetet nyújtott be, amely több mint 200 ezer eurós veszteséget jelzett, amely törvényileg nem lehetséges. Šimko jelezte a képviselőknek, hogy mivel képtelenek voltak egyezségre jutni, a város összes prioritását beépítették a költségvetésbe, s ezt a tervezetet küldte el a képviselőknek véleményezésre, de a megadott határidőig semmilyen javaslatot nem kapott az ellenzéki képviselőktől. Múlt pénteken ugyan összehívta egyeztetésre a képviselőket, viszont a Merjünk gyorsítani Klub kilenc képviselőjét nem. „Megmondtam már többször Vaľo úr (Roman Vaľo, a klub vezetője – a szerk. megjegyzése), hogy én önnel nem ülök egy asztalhoz” – jelentette ki Šimko, mire válaszul Vaľo azt kérte, hogy a polgármester állítson össze egy olyan tervezetet, amely szerinte előrelendíti a város fejlődését, s azt hajlandó a kézjegyével is ellátni.

Ezt követően előbb hosszas szünet, majd hosszas vita következett arról, ki is felelős a költségvetésért, a prioritásokért, s ezáltal a város fejlődéséért. Végül sikerült egy nyereséges költségvetési módosítást elfogadni, amelyben többnyire a polgármester akarata érvényesült, szinte a Šimko által követelt összes prioritás támogatást kapott, így a Városkertben felállított szökőkút, ahogy a Kurinci Zöld Víz Üdülőövezetbe tervezett tobogán is. A javaslatot egyhangúlag fogadták el. „Önök az eddigi legjobb testületem” – jelentette ki nem kis éllel a hangjában a polgármester, aki azt is hozzátette még, lassan mindent visszakap, amit az eredeti költségvetés-tervezetből töröltek márciusban.