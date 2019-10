Mint ismeretes, hosszú tárgyalást követően az MKP Országos Elnöksége tegnapi ülésén úgy döntött, elutasítják a Híddal és az MKDSZ-szel közös választási listát. Az MKP elnökségi tagját, Farkas Ivánt kértük, értékelje a tegnapi elnökségi ülést, mondja el döntésük okait.

Az MKP gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnöke elmondta, az országos elnökség megvitatta a „Közös választási pártok“ című szándéknyilatkozat irányelveit, amely az MKP, a Híd és az MKDSZ közös választási pártja létrehozásáról szólt. Az irányelveket, tekintettel a megváltozott politikai helyzetre, az elnökség nem fogadta el. A legfőbb oka ennek Farkas Iván szerint az MKP járási szervezeteinek, tagságának, illetve választóinak elutasító véleménye volt, amelynek az ülésen az elnökségi tagok hangot is adtak, illetve írásba foglalva is kifejeztek.

„Az elnökség nem rugaszkodhat el a tagság határozott szándékától“

– hangsúlyozta Farkas Iván.

A másik ok, amiért elutasították a Régiók párja Híd MKP választási listáját, az az Összefogás mozgalom tegnapi regisztrálása, hivatalossá téve mint bejegyzett politikai pártot/mozgalmat. Farkas hozzátette: a közéletben és a politikai életben naponta megjelenő újabb fejlemények is szerepet játszottak a kedd esti végső döntésben.

Megkérdeztük, ezek után mi lesz az MKP következő lépése. Farkas úgy fogalmazott, az MKP a közös magyar érdekképviselet híve. „Június végén, az Országos Tanács már a nádszegi ülés alkalmával eldöntötte, hogy választási pártot kéne létrehozni. Akkor is, és most is abban hiszünk, hogy egy olyan választási pártra van szükség, amelyben tényleg mindenki részt tud venni, az egész szlovákiai magyar politikai paletta” – fogalmazott. Aláhúzta: a négy hónapja tartó tárgyalások során is erre törekedtek.

„A tegnapi ülésünk második részében arról döntöttünk, hogy összpárti összefogást kezdeményezünk és annak a megállapodásnak a mihamarabbi létrehozásán dolgozunk“

– nyilatkozta.

Kérdésünkre, hogy az összpárti összefogás alatt kit ért, elmondta: az MKP mellett a Híd, az MKDSZ és a Magyar Fórum pártokat érti, új elemként pedig az Összefogás mozgalmát. „Mindazon szervezeteket, mozgalmakat, pártokat, amelyek be vannak jegyezve. A legszélesebb körű listát kéne összehozni, hogy mindenki megtalálja benne a helyét” – válaszolta.

Mint mondta, az ideális az volna, ha egy választási lista szolgálná a felvidéki magyarságot. Hogy ez kinek a listája lenne, szűkszavúan annyit felelt, az MKP nyitott ennek a megtárgyalására. Újabb kérdésünkre, hogy felmerült-e az elnökség részéről egy esetleges szövetség a Matovič-féle Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OľaNO) párttal, határozottan nemet mondott.

„A parlament elnöke napokon belül kihirdeti a választás dátumát. Addig a napig bármilyen szervezési döntés meghozható. Az MKP folytatja a munkát“

– nyilatkozta portálunknak Farkas Iván.