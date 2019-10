A hagyományos nagycsaládok felbomlásával, a nukleáris családok (szülőkből és gyermekeikből álló család) létrejöttével a nők kevesebb támaszra számíthatnak a gondozási és a háztartási feladatokban.

Az ipari forradalom hatására a hagyományos családok mellett a tradicionális szerepek is átrajzolódtak, a nők a fontos családi szerep mellett a munkaerőpiacon is helytállnak, csak éppen nem a férfiakéval egyenlő esélyekkel. A több generáció jelenlétének hiánya a családban nem csak azt jelenti, hogy csökkent az intenzív, sokoldalú kapcsolatok lehetősége, de a gyermekek, idős, beteg családtagok gondozása és a háztartás körüli segítség hiányát is. Képes-e a szociális, jóléti rendszer elégséges segítséget nyújtani a nőknek ezekben a hagyományosan megörökölt feladatokban? És milyen munkahelyi, civil, önkéntes, vagy szolgáltatásszintű támaszaik vannak, ha ők is helyt akarnak állni a munkaerőpiacon?

A nők és férfiak esélyegyenlőségének kérdésére, illetve az esélyegyenlőségi stratégiák, jó gyakorlatok feltérképezésére irányul az a kutatás, amelyet a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság megbízásából készít a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (Az EFOP-5.2.2-17-2017-00043 „Transznacionális együttműködések” című felhíváshoz A nemek közötti esélyteremtő stratégiák fejlesztése nemzetközi együttműködésben Tatán).

A projekthez kapcsolódó kutatás célja, hogy a tudományosság megtartása mellett egy hasznos körképet nyújtson elsősorban a nemek közötti esélyteremtő stratégiákról, esélyegyenlőséghez kapcsolódó szociális témakörű fejlesztésekről, majd pedig ajánlásokat fogalmazhasson meg az érintett szakmák képviselőinek és a szakpolitikának.

Két országban, Magyarországon és Szlovákiában kérdeznek olyan személyeket, akik a témára tevékenységük folytán rálátással bírnak. Amennyiben Ön az oktatásügyben, vállalatnál, a szolgáltató szférában, egészségügyben, helyi vagy központi igazgatási szervnél, vagy civil szervezetnél dolgozik, kérjük, segítse a munkát az online kérdőív kitöltésével. Az anonim online kérdőív kitöltését itt lehet elkezdeni: Kitöltés.

Válaszai fontosak a felmérést végző szakemberek számára, köszönjük, ha véleményével és tapasztalatával Ön is hozzájárul a téma feltárásához.