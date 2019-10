Idén minden eddiginél korábban jelentek meg a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatai, amelyek tegnaptól már elérhetőek a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapján.

Október elsején új felhívások jelentek meg, a Nemzeti Együttműködési Alap a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020” című és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020” című pályázati kiírásai. Ez utóbbira csak Magyarországon bejegyzett alapítvány, egyesület vagy szövetség pályázhat.

„A pályázatok céljai a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségekhez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása révén”

– olvasható a Bethlen Gábor Alap nyitóoldalán.

A pályázatok beadási időszakai kollégiumonként változóak: a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020” című kiírások tekintetében 2019. október 1. és 2019. november 8. között lehet a pályázatokat benyújtani. A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020” című pályázati kiírásra 2019. november 11. és 2019. december 20. között pályázhatnak a civil szervezetek.

Az összevont pályázati kiírások úgy épülnek fel, hogy külön megpályázhatóak a működési költségek, de a működési költségek támogatása mellett szakmai programok támogatására is pályázni lehet. Egy szervezet csak egy kollégium összevont pályázati kiírására, azon belül is egy kategóriára nyújthat be pályázatot.

Az öt különböző kollégiumba – Közösségi környezet kollégium, Mobilitás és alkalmazkodás kollégium, Nemzeti összetartozás kollégium, Társadalmi felelősségvállalás kollégium, Új nemzedékek jövőjéért kollégium – a támogatható civil szervezetek alapcéljaik szerint kerülnek besorolásra. Az elnyert támogatás kollégiumonként eltérő szakmai tevékenységek biztosítására fordítható.

A felsorolt kollégiumoktól függően határon túli szervezet pályázhat önállóan, illetve társpályázóként is nyújthat be pályázatot egy Magyarországon nyilvántartásba vett szervezettel (lehet az alapítvány, egyesület vagy szövetség) közösen. A külföldön nyilvántartásba vett határon túli civil szervezet önálló pályázat benyújtására akkor jogosult, ha társpályázóként egy alkalommal már részesült támogatásban, illetve amennyiben a pályázat benyújtásának évében más kategóriában társpályázóként nem vesz részt. Feltétel továbbá, hogy pályázatát az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül nyújtsa be.

A NEA 2020. évi összevont támogatású pályázatán a szakmai programokra és a működési költségek támogatására a Miniszterelnökség által biztosított forrásból 868 millió 655 ezer forint a keretösszeg és az egyes pályázatokon elnyerhető összeg legfeljebb 4 millió forint.

A pályázatokat Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER-ben) lehet benyújtani.

A pályázati kiírások ITT érhetők el.