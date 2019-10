Bár tavaszra ígérték, csak a napokban kezdődött el a rimaszombati vasútállomás felújítása. Tavaly EU-s támogatásból új peronokat kapott a feledi vasútállomás, állítólag hadrendbe állítottak egy vadonatúj motoros szerelvényt is Fülek és Tiszolc között (ezt inkább csak Fülek és Zólyom között láthatja és használhatja az utazóközönség), s több kis településen (Jánosi, Feled – kisállomás, Várgede, Gömörsíd) vasútállomásokat építettek ki, sőt most már mindegyik állomást kétnyelvűsítették is.

Sokáig húzódott a közbeszerzési eljárás, ezért a nyertes cég, a Strabag csak most kezdhette el a rimaszombati vasútállomás felújítását. A lepusztult és hajléktalanok által használt várótermet még tavaly felújították, sőt közel egy év múlva új padokat is kapott a terem, amely mintegy 12 millió euróba kerül majd. Kicserélik a síneket, automatizálják az elavult váltókat, megszüntetnek egy vágányt, s felújításra kerül az épület peronja is. Az épület állagát viszont csak minimális mértékben érintik a most kezdődött munkák.

A most felszámolandó váltókat még 1957 és 1975 fektették le, amelyek már nem felelnek meg a mai szabványoknak, és pótalkatrészeket sem lehet hozzájuk beszerezni.

Eltávolítják az egykori Rimaszombat– Poltár vasútvonal maradékát is, ahogy megújulnak a Feled és Tiszolc közötti szakaszon az átjárók és vasúti hidak is.

A cég úgy tervezi a munkát, hogy ez minél kevésbé érintse az utasforgalmat, de természetesen a felújítás ideje alatt szükség lesz majd vágányzárra is, amikor az utasokat autóbuszok fogják szállítani. Mindezekről időben tájékoztatják az utasokat, s a kellemetlenségekért elnézést kérnek.

Az előzetes tervek szerint a munkák mintegy évet vesznek igénybe, s ha semmi sem jön közbe, akkor 2020 novemberére készül el a felújított rimaszombati vasútállomás.