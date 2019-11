75. számához érkezett a Királyhelmeci Nézetek, amely a napokban jutott el 2 500 példányban minden királyhelmeci háztartásba.

A lap aktuális számának középpontjában a Bodrogközi Kulturális Fesztivált és a város díjazottainak bemutatását találjuk, de nem feledkeznek meg az oktatási intézmények munkájáról, a szépkorúak köszöntéséről és a halottak napjáról sem.

„A veszteség lehetősége, életünk mulandósága mindannyiunkat érint, így össze is köt minket, ugyanakkor épp az teszi napjainkat különlegessé, hogy nem tudni, mennyi idő adatott meg számunkra. A tudat, hogy napjaink száma nem végtelen, motiválhat minket arra, hogy értékekkel, élményekkel, hasznos munkával töltsük meg azokat. Mindenszentek ünnepén tisztelettel gondolunk azokra, akik előttünk éltek itt. Felötlik bennünk, hogy az ő elhivatott törekvésük alkotta meg azt az alapot, amire mi most építkezhetünk. Nem voltak talán világhírű személyiségek, de számunkra igenis fontosak. Ez a város ugyanúgy tükrözi az ő szellemiségüket, mint minket, akik most tesszük itt a dolgunkat” – írja vezércikkében Pataky Károly, a város polgármestere, de azt is megtudhatjuk a lapból, hogy a városi temetőben található 2 380 sírból több mint hétszázért nem fizetnek.

Az ősz legfontosabb rendezvénye Királyhelmecen a Bodrogközi Kulturális Fesztivál (melyről képriportban számolnak be), amelynek keretében odaítélték a város idei elismeréseit is. A város díszpolgára lett idén Szentpétery Aurélia színművész, akit „jelentős és emlékezetes előadó-művészi munkásságáért, valamint Királyhelmec városa iránti szeretetéért” díjaztak. Szintén díszpolgári címet kapott dr. Tóth Ferenc „a tudományos életben elért kiváló eredményeiért és Királyhelmec oktatásának fejlesztéséért”.

Posztumusz Pro Urbe díjjal tüntették ki Dobos Magdolnát „Királyhelmec város közéletében kifejtett kimagasló tevékenységéért”. A Polgármester díját idén Tóth Vincének és Bodnár Balázsnak „a közfeladatok ellátása során tanúsított kiemelkedő magatartásukért és önfeláldozó helytállásukért”, Szabó Róbertnek „a nemzetközileg is jegyzett, kiemelkedő filmművészeti, szakmai tevékenységéért, valamint a fiataloknak példaként szolgáló alkotói munkájáért”, RNDr. Ténai Máriának pedig „az oktatás terén elvégzett több évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenységéért” adták át. A TICCE – Bodrogközi és Ung-vidéki Alkotók Társasága „megalapításának 40. évfordulója alkalmából, Királyhelmec város és a régió művészeti életére gyakorolt pozitív hatásáért” kapta meg a díjat. Lakatos Cynthiát, a helyi Helmeczy Mihály Alapiskola diákját, sikeres tanulmányi eredményeiért s a különböző tanulmányi versenyeken nyújtott teljesítményéért jutalmazták.

Átadták a Kossuth utcai Alapiskola új étkezdéjét, a város ötezer eurót szerzett a kamerarendszer bővítésére, de folytatódtak az út- és járdafelújítások is. Felújították a kültéri galériát is, amely a város kiválóságait mutatja be. 138 fa és 80 bokor kiültetésére is sor kerül a napokban a város területén. Rekordszámú nevezés érkezett a Tóthpál Gyula Fotópályázatra, 103 fotós nevezett be mintegy 300 képpel. Köszöntötték a szépkorúakat, ahogy a babákat és szüleiket, s zajlott az élet a helyi oktatási intézményekben is. A sportrovatból megtudjuk, hogy asztalitenisz-szakosztály alakult, s beszélgetést olvashatnak Detrik Dénessel, a TJ Slavoj sportegyesület elnökével.