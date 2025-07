Nemcsak békákról szól az Üvegbéka

Tuatara, Sisakos baziliszkusz, Jávai kancsil, Koronás tirannusz, Szajga – kedvelem az egzotikus állatokat, de bevallom őszintén, a felsoroltakról halvány sejtésem sem volt. Bizonyára nem vagyok egyedül, ezért is, de nemcsak ezért ajánlhatom jó szívvel a gyerekeknek, meg a nekik mesélő, felolvasó anyukáknak, apukáknak Fellinger Károly legújabb verseskötetét, amely Üvegbéka címmel jelent meg.

Fellinger Károly termékeny szerző, de az ő esetében az az igazság, hogy a mennyiség nem megy a minőség rovására, és az újabb és újabb kötetekkel komoly szinteket lép. Most olyan kötettel lepte meg az olvasókat, amely a versek irodalmi értékén túl a természetre, mint megkérdőjelezhetetlen értékre, szépségre, különlegességre, a természet, az állatvilág szeretetére, az ember és a környezet kapcsolatának fontosságára is ráirányítja a figyelmünket. És tükröt is tart elénk, elgondolkodhatunk, hogyan bánunk a természettel, élő világunkkal, és persze, hogy lenne itt tennivalónk bőven.

Tamási Orosz János, a kötet felelős szerkesztője így ír összegzésében a könyvről: „Fellinger Károly legújabb gyerekvers-albuma (ahogyan eddig is, de most talán a leghangsúlyosabban a harmadik útra lép: az állat megjelenéséből, s életmódja jellegzetességeiből építi fel portréit, természetesen semmiképp sem feledkezve meg arról, hogy a gyermek a verset hallgatva, vagy abban már olvasási tudományát erősítve maga is barangolva el akarja képzelni, vagy akár le szeretné rajzolni azt, amit a betűk vetítenek neki.”

A kötetet a szerző és a szerkesztő három részre osztotta: Közeli helyeken, Óceánok, szigetek, Játékos szó: kiszámolós, eldalolós címszavak alatt.

Valamennyi versikére jellemző a játékosság, a ritmikusság, a humor, amelyek még inkább vonzóvá, hangulatossá teszik azokat, ugyanakkor ismereteket tartalmaznak, állíthatjuk, hogy akár tankönyv szintjén is.

A versek gondolatisága ugyanis az állatvilág, a természet jellegzetességeire épít, bizonyítva a költő remek megfigyeléseit, és ezáltal mély együttérzéssel kalauzol bennünket, gyermek és felnőtt olvasóit a közelünkben, de az egzotikus világban élő állatok között is. Olykor a szatíra sem hiányzik a sorokból, de ez csak felerősíti a tartalmat, még inkább rátesz az állatok jellemére, tulajdonságaira. Megunhatatlan a versek olvasása, sok más erényük mellett a humor végett is. Legszívesebben sokat ide másolnék, de inkább hagyom az olvasókra a választást, viszont kedvcsinálónak mégis álljon itt egy négysoros, amelynek címe is a Négysoros:

Hőscincérek boltba mennek:

Frakkot kérünk, száztízet.

Elfogyott mind – szól a boltos-,

ott viszik a pingvinek.

A Lilium Aurum gondozásában megjelent kötetet Király Anikó színgazdag, ötletes, lényegretörő rajzaival illusztrálták, amelyek mindegyike jól egészíti ki a versek tartalmát és mondandóját. Remélhetőleg sok gyerkőc kedvence lesz ez a kötet és azonkívül, hogy a hangulatos, fülbemászó versikéket szívesen olvassák, tanulják, szavalják, utána nézhetnek annak is, milyen állatot verselt meg a költő bácsi.

Tudom nem könnyű manapság a gyerekeket rávenni az olvasásra, elcsábítani őket a virtuális világból, de talán az ilyen szép kivitelű, kívül-belül, vizuálisan és tartalmilag is értékes könyvekkel, albumokkal van rá remény. Sok gyerek könyvespolcára oda kívánnám Fellinger Károly kötetét. Hasznukra válna, épülésüket szolgálná!

Benyák Mária/Felvidék.ma