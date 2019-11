Sás Károly volt a vendége a rimaszombati Matej Hrebenda Városi Könyvtárnak és a nemesradnóti Lidike Pihenőháznak november 27-én. A vendéglátókkal Pósa Lajos 170. születési jubileumának megünnepléséről is egyeztettek.

Sás Károly a Csillaghúr zenekar billentyűseként vált ismertté, mely 2011-ben alakult. Zenei tanulmányait Jászberényben, Egerben és Budapesten végezte. A zenekar munkájába lánya, Sás Ildikó is bekapcsolódott, ennek eredménye a 2013-ban megjelent „Csillaghúr és barátai” című mesés, verses, zenés könyv.

2015-ben megjelent a könyv második része is, melyet újabb kiadások követnek. Csillaghúr, ez a kedves kis viráglány még két kötettel jelentkezik majd, s mesél a barátairól.

„Csillaghúr képzeletben megfogja a gyerekek kezét, s kiviszi őket a mezőre, az erdőbe. A természetet szeretetét is szolgáljuk ezzel. Igyekszünk úgy megírni a meséket, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Sás Károly, s aki ellátogat a foglalkozásaira, az minderről meg is győződhet.

A gyerekek nagy érdeklődéssel fogadják a műsort. Rimaszombatban a Tompa Mihály Alapiskola alsó tagozata, Nemesradnóton a napközis osztály élvezhette a műsort.

Időközben, 2016-ban a Papírsárkány meséi láttak napvilágot, 2017-ben pedig A tanyán mesekönyv, mindegyik CD melléklettel. A Papírsárkány egy újabb sorozat, mely a Papa mesélj! főcímre hallgat, s itt azok a történetek kerülnek majd elő, amelyeket a szerző átélt a papírsárkánykészítés és eregetés során.

„Könyveink születése a lányom érdeme. Eleinte a Csillaghúr zenekarral csak hanghordozókat akartunk készíteni. S akkor Ildi figyelmeztetett, hogy Németországban, ahol él, senki nem vesz CD-t, csak könyvmellékletként. Kicsit meglepődtem, hiszen korábban sosem írtam verset vagy mesét, de a lányom újra biztatott: apukám, én nagyon jól emlékszem, amikor a kiságyunk szélén ültél és meséltél, ezt írd le. S így indult” – emlékezett vissza.

A pedagógus, író, zeneszerző külföldön is sokat zenélt, több országban sok nép zenéjét megismerte, tanulmányozta. Ezek hatottak a szerzeményeire, de legerősebben az ősi magyar népzene, a pentaton hangzásvilág sugárzik a dalaiból.

Sok hangszeren játszik és folyamatosan újabbakkal is megismerkedik, s erre ösztönzi a gyerekeket is. Megzenésítette Gábor Emese Zsongóka című könyvének 15 versét is.

A könyvekből, versekből, zenéből könyvtári program született. Csillaghúr barátai: Lukács, Deni, Csombor, Mabella, Mauci, Lajos, Ugron, Lőrincke, Ugron, Morella, Csabi, Oldamúr, Lenke, Dönci, Boldizsár, Biribari és Pami beköltöztek egy bőröndbe, s Karcsi bácsival – ahogyan a gyerekek szólítják – járják a Kárpát-medencét.

Gömöri látogatása szorosan összefügg Gábor Emesével illetve Pósa Lajossal, a nagy mesemondóval, az eredeti magyar gyermekirodalom megteremtőjével.

„Pósa Lajost az én generációm nem ismerte. Talán hét éve, hogy találkoztam Gábor Emesével. A legnagyobb szeretettel és hálával említem a nevét, ő hívta fel a figyelmemet Pósa Lajosra. Ahogy elkezdtem utána kutatni a sárospataki könyvtárban, megtudtam, hogy milyen kötődése van Rimaszombathoz, illetve, hogy itt, Nemesradnóton született” – kezdte Sás Károly.

Azóta vágyott arra, hogy eljuthasson az azóta „Mesterként” tisztelt költő szülőfalujába, illetve abba a városba, ahol az iskoláit végezte.

„Többször is kértem, hogy tegyék lehetővé az előadásomat a városi könyvtárban. Idén kaptam felkérést a gyermekfoglalkozásra, de rögtön tisztáztuk, hogy ezúttal nem Pósa Lajossal, hanem a saját mese- és zenés könyveimmel, mert 2020-ban, a költő születésének 170. évfordulója alkalmából szeretnék majd ide visszajönni” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak.

Mint megtudtuk, a kerek évfordulóra Pósa Lajos verseskönyvvel készülnek. A verseket eredeti illusztrációkkal adják ki, de ez a kötet is CD melléklettel jelenik majd meg. Pósa verseiben ugyanis Sás Károly újra felfedezte a zenét, s mint mondja, mindegyikben benne van a dallam, csak le kell kottázni.

Szó szerint dallamot gyújtottak Pósa versei a fejemben

– szögezte le Sás Károly.

Kifejtette, Kun Miklós Jenő Pósa-kutatónak is sokat köszönhet, a támogatást, irányítást, aki szintén vezette őt Pósa Lajos megismerésének az útján. Az új könyv már ebben az évben kikerül a nyomdából, több mint 100 oldalas lesz. A CD-n még dolgoznak, a stúdiómunka nagyon igényes, de hamarosan elkészülnek.

A könyv ősbemutatójára viszont csak 2020. április 8-án, Pósa Lajos születésének előestéjén kerül sor.

„Hálás vagyok a sorsnak, meg talán Pósa bácsinak, hogy vezérelt, s én most itt lehetek a szülőfalujában, Nemesradnóton. Boldogan térek vissza Gödöllőre, mert a helyiekkel meg tudtunk egyezni, hogy a szülőfaluban mutatom be először közönség előtt az új kötetet. De örömmel tölt el az is, hogy egy sikeres rimaszombati író-olvasó találkozón vagyok túl, amiért hálás vagyok a könyvtár dolgozóinak. Velük pedig abban állapodtunk meg, hogy délután náluk legyen a második bemutatója a jubileumi kiadványnak” – avatta be a Felvidék.ma olvasóit a terveibe Sás Károly.