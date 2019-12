A tegnapi este során, ha egy elszánt kritikus jegyet váltott volna a helyi művelődési központ előadótermébe, a koncert legvégén nagy valószínűség szerint elvörösödött arccal, csalódottan hagyta volna el a helyszínt. A kritikusok ugyanis szeretnek kritizálni. Ugyanakkor, ha semmibe sem lehet belekötni, mert minden tökéletes…

A Ghymes együttes New Yorktól Tokióig számos helyszínt bejárva, majd visszatérve a Felvidékre, Gútán is bizonyította, hogy nem véletlenül varázsolja el immár 36 esztendeje töretlenül rajongók ezreit nemcsak a Kárpát-medencében, de a világ bármely szegletében. Az egyedi hangzásvilággal bíró, a népzenei alapokra épülő, saját alkotói elképzelések és improvizációk alapján kialakult Ghymes-zene önmagában is csodálatos, s ha mindehhez még egy ügyes gyermekkórus is kölcsönzi a hangját, akkor egy nem mindennapi zenei kombináció csodás ötvözetének lehetnek a rajongók szem- és fültanúi. A Ghymes rendszeresen lép fel gyermekkórusokkal, ezáltal is inspirálva a jövő generációit. December 14-én sem történt ez másképpen.

Ez alkalommal a gútai Corvin Mátyás Alapiskola kórusának növendékei Horváth Henrietta tanárnő vezetésével kaptak lehetőséget arra, hogy a nagyok mögött szépen felsorakozva megvillantsák tehetségüket.

Bár az ifjú lányokon és fiúkon nagy volt a nyomás, hiszen meg kellett birkózniuk azzal, hogy a hazai közönség színe-java előtt kell tökéleteset nyújtaniuk – mindezt egy sikeres zenekar kísérőiként –, jelesre vizsgáztak. Szarka Tamás humorosan meg is jegyezte, hogy csak azért játszottak eddig a Magyar Rádió gyermekkórusával, mert nem ismerték a gútai kórust.

„Örülök, hogy a mai estémet itt töltöttem, hogy jegyet váltottam erre az előadásra. A Szarka-testvérek és az együttes színvonalas előadással ajándékozott meg bennünket, gútaiakat, mondhatom mindezt a többiek nevében is. Külön öröm volt, hogy az iskolásaink is ügyesek voltak, és nem vallottak szégyent, sőt… Személy szerint ezért is nagyon boldog vagyok, hiszen lassan beköszöntenek az ünnepek, és ez a koncert egy nagyon jó előzetese volt a karácsonynak” – hangzott el az egyik jelenlévőtől.

A gútai fellépés egyébként a Szarka Tamás & Ghymes Mennyből az angyal című jótékonysági koncertturné egyik állomása volt, melyet a Szerencsejáték Zrt. támogatott. A turné célja a karácsony misztériumát, mint ünnepet, közösségteremtést, hagyományt felidézni. A karácsony, mint a keresztény kultúra legnagyobb ünnepe ebben a stílusban, ebben a minőségben és ilyen méretekben napjainkban nem került színpadi feldolgozásra, ezért a koncertnek mindenképpen hiánypótló szerepe is van. A legszebb és legismertebb karácsonyi dallamok csendülnek fel, mint a Mennyből az angyal, a Pásztorok, pásztorok, a Regölés és mások.