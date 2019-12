A világ leggyorsabb néptáncosai, a Fricska Táncegyüttes tagjai már 2014-ben megdöntötték az ír stepp táncos Michael Flatley gyorsasági rekordját. 2019-ben pedig mind a négyen túlszárnyalták saját rekordjukat, közülük a leggyorsabb fiú, egy másodperc alatt 45 csapást és koppintást teljesített.

A hagyományos magyar és Kárpát-medencei néptáncelemeket alkalmazva, most egy egyedülálló produkciót mutatnak be szombaton: a levegőben légtornász eszközön néptáncolnak, majd a színpadon is bizonyítják virtuóz tánctudásukat. A nyáron ebből az új stílusú táncból is világrekordot állítottak fel. Ez év elején, Pozsonyban, a Fricska vezetője Papp Gergely Bálint és testvére Papp Máté Bence valamint társaik, Popovics Márk és Szabó Dániel elődöntős produkcióját óriási közönségsiker mellett a zsűri aranygombbal jutalmazta, így egyenes ágon kerültek be a december 7-én tartandó szlovák és cseh televíziós Got Talent döntőjébe.