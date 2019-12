Nem tudom, hogy tudatos döntése volt-e a szülőknek, amikor a december végén született kisfiuknak a Noel nevet adták. Most, hogy az októberben megjelent cikkünk eredményéről szeretnénk beszámolni, néztem utána e név jelentésének. Noel az Úr születésnapja, karácsony. Eredetileg a karácsonykor született fiúgyerekeknek adták ezt a nevet.

Két éve karácsonykor egy teljesen egészséges kisfiú születését várták szülei Komáromban. A szülés közben azonban nem várt komplikációk jelentkeztek. A kis Noel akkor olyan súlyos egészségkárosodást szenvedett, melynek következményeként bevérzett az agya és fejének lágy részei súlyosan megsérültek. Noel látása sérült, nem tud járni, sem beszélni. Ülni is csak segítséggel tud.

Két hónappal ezelőtt azonban kisebb csoda történt.

Méhes Csaba, a gútai Nordic Walking és Turista Egyesület nevében kereste meg szerkesztőségünket azzal, hogy pénzt gyűjtenek ennek a kilátástalan helyzetben lévő kicsinek, akiről az orvosok már mind lemondtak. A gyűjtés egy speciális kezelés finanszírozására indult, amelyet egy pöstyéni rehabilitációs központ végez.

A gyógykezeléshez szükséges adományokat egy transzparens számlán gyűjtötték, melyet most lezártak.

„Célunk az volt, hogy ezt a kicsi legénykét egy rehabilitációs kezeléshez juttassuk a pöstyéni ADELI Medical Centerben és megvásárolhassunk legalább egyet azok közül az egészségügyi segédeszközök közül, amelyekre a mindennapi életéhez elengedhetetlen szüksége van” – mondta el megkeresésünkre Méhes Csaba.

Sok jó embereknek köszönhetően a Noel számára nyitott számlán csaknem 3500 euró gyűlt össze. Az egyesület a transzparens számla mellett kupakgyűjtésbe is kezdett.

„Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani minden cégnek, szervezetnek, személynek, akik besegítettek a kupakgyűjtésben, és akik kisebb-nagyobb összeggel segítettek. Valóban nagyon sokan voltak!” – fogalmazott.

Az adományoknak köszönhetően a szülők egy egyhetes rehabilitációs kezelést téríthetnek a pöstyéni rehabilitációs központban valamint egy speciális moduláris hátgerincrögzítő széket is sikerült megvásárolni az összegyűlt adományokból.

Noel idei karácsonyfája alatt mindenki ott van: az a sok száz adományozó, bár névtelenül, de mind hozzájárult ahhoz, hogy ez a kisfiú esélyt kapjon.

Az ajándékutalványokat a napokban adta át Noel édesanyjának a gyűjtés kezdeményezője, Méhes Csaba, aki annyit fűzött hozzá, hogy a jövőben szeretnék megismételni a pénzgyűjtést egy hasonlóan beteg gyermek részére.

A Noel számláján fennmaradt összeget pedig, valamint a kupakok értékesítéséből befolyó pénzt még átutalják Noel személyi számlájára, amelyet a szülők nyitottak. A szülők számára ugyanis anyagilag megterhelő, hogy heti két alkalommal hagyományos kezelésekre szállítják kisfiukat, továbbá beszerezzék a szükséges egészségügyi segédeszközöket. Ezen felül a Noelről való gondoskodás napi 24 órás feladat, így a kisfiú anyukája nem tud munkát vállalni.

Ezért nyitottak a kisfiúnak egy bankszámlát, amelyre továbbra is várják a pénzadományokat, amelyet a kis Noel gyógykezelésére fordítanak. A szülők rendkívül hálásak mindenkinek, aki eddig is segítette őket. Ugyanakkor további speciális kezelések is szükségesek lehetnek, ezért aki a későbbiekben is támogatná igyekezetüket, pénzadományát Noel OTP Bankban nyitott számlájára utalhatja, melynek száma: SK13 5200 0000 0000 1856 9502.