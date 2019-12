Tartalmas programok részesei lehettek a bodrogköziek az év utolsó hónapjában. Mikulásnapi programok, játszóházak, vasárnaponként adventi gyertyagyújtás, karácsonyi műsorok, kézműves vásárok és koncertek sorozata tette színessé a várakozás és az ünnep pillanatait.

A teljesség igénye nélkül felsorolt programok közül néhány már hagyományos rendezvénynek számít, de akadt köztük új kezdeményezés is. Ami pedig igazán örömteli, hogy a programok zöme színvonalas, kiválóan megszervezett rendezvények voltak. A szervezők között önkormányzatok, Csemadok alapszervezetek, oktatási intézmények, civilszervezetek és egyházak egyaránt említhetőek.

A decemberi rendezvények sora a Mikulás napjához kötődő rendezvényekkel kezdődött. Több településen – köztük Kisújlakon, Bodrogszerdahelyen – közös Mikulás várásra hívták a gyerekeket szüleikkel.

Királyhelmecen immár negyedik alkalommal rendezték meg a népszerű Mikulás-futást a Királyhelmeci Kocogók, ahol több mint 300-an regisztráltak a versenybe, amelyet az idén is a közös sportolás és a futás népszerűsítése céljából szerveztek.

Királyhemecen a Bodrogközi Magyar Közösség Házában is tartalmas programokat szerveztek decemberben

Magyar Dal Estje címmel zenés találkozás volt Faragó Andrással, a Budapesti Operettszínház neves művészével, adventi koncert bodrogközi tehetségek fellépésével, Kazinczy – emlékest a Lavotta Kamarazenekarral, valamint Korpás Éva és zenésztársai az akusztikus dzsessz, a folk, a kortárs klasszikus zene és a könnyűzene elemeit ötvöző koncerttel örvendeztették meg a közönséget.

Az adventi időszakban szinte már minden településnek van köztéri adventi koszorúja, ahol vasárnaponként közös gyertyagyújtás mellett meghitt pillanatokat élnek meg a résztvevők.

Az egyházak számos más programmal is várták a híveket az egyes településeken.

A Kiskövesdi Református Egyházközség adventi evangelizációt és játszóházat is szervezett, ahol a Karcsa-parti fellépése által a zene is előtérbe került, csakúgy mint a karácsonyi műsorban is. A református egyház szervezésében evangelizációs alkalmakat tartottak több településen is, között Bélyben és Bacskában is.

Nagykövesden a Csemadok Alapszervezete, az önkormányzat, az alapiskola és óvoda, valamint a katolikus és református gyülekezetek közösen hívták az érdeklődőket az „ADVENTI KÖR”-be, ahol volt közös éneklés az ökumenikus kórus tagjaival, evangéliumi gondolatok, játszóház és kézművesház a kicsiknek és szüleiknek, vásár az óvoda és az iskola növendékeinek portékáiból, mézeskalácsdíszítés, és sült fánk is, majd táncház és tábortűz zárta az összejövetelt.

A bodrogszerdahelyi görög-katolikus egyház karácsony előtti lelkigyakorlatot szervezett, ahol többek között a következő témákról esett szó: Jézus születésének előrejelzései, A készület, Milyen az ember, aki megtalálta Krisztust?. A református egyház ünnepváró játszóházat szervezett, a civilszervezetek és az önkormányzat hagyományos karácsonyi forgatag, valamint karácsonyi ünnepség megszervezésével járultak hozzá a várakozás időszakának programjaihoz, amely a helyi oktatási intézmények műsorával és Újvári Marika fellépésével volt színesítve.

A kisgéresi református gyülekezet az idén 13. alkalommal szervezte meg az adventi időszakban a Bethlen Kata szavalóversenyt, amelyre ez éven is a Zempléni Egyházmegye gyülekezeteiből érkező gyerekek és ifjak Istenes versekkel készültek, ezzel is segítve az ünnepre való lelki készülődést.

Az adventi és karácsonyi programokat a színvonalas zenei programok koronázták meg

Szinte felsorolni is lehetetlen az összeset, de álljon itt néhány kiemelkedő színvonalú zenei rendezvény, amelyeknek a bodrogköziek örülhettek.

A Csemadok Királyhelmeci Hajdók Géza Alapszervezete immár hagyományosan szervezi meg minden évben az adventi koncertjét. Az idén a Bodrogközi Színjátszók fellépését követően a Rácz Cello Quartett Bach, Vivaldi, Haydn, Fauré, Saint-Saens, Shostakovich, Zeljenka és Piazzolla műveivel örvendeztette meg a bodrogközi közönséget. Minden bizonnyal nem mindennapi zenei élményben volt részük a résztvevőknek.

A királyhelmeci és a kistárkányi református templomban a református kántorképző bodrogközi diákjainak – Feke Levente, Tarr András, Szabolcs Varga – adventi koncertje varázsolt meghitt pillanatokat a résztvevők életébe. A koncerten többek között műsorra került J. S. Bach – C dúr Preludiuma, Jesu bleibet meine Freude című műve, C. Franck – L´ Organiste és Sortie, Liszt F. – Jöjj, mondjunk hálaszót, G. Young – Prelude in classic style, B. Greene – Mary, Did You Know? J. F. Wade – O Come All Ye Faithful című művei.

A karácsony, és a karácsonyt követő napok sem teltek zenei élmény nélkül a Bodrogközben.

Az Emmánuel zenekar „Te erőt adsz” címmel Tiszacsernyőben, az ökumenikus templomban, majd december utolsó napjaiban Battyánban és Borsiban is koncertet adott. Radban és Szentmárián a római katolikus templomban szintén karácsonyi koncertet szerveztek, ahol a helyi (vagy helyi gyökerekkel rendelkező) zenei tehetségek mellett fellépett Dégner Lilla a Thália Színház művésze is.

Elmondható, hogy igazán szép ünnepvárás, és kellemes ünnepi pillanatok aranyozták be a bodrogköziek mindennapjait. S itt is örömteli hangulatban lépnek át a 2020-as esztendőbe.