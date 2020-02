„Nem reklámoz, nem foglalkozik a napi politikával, műsorait önkéntesek készítik, és a hallgatók adományaiból tartja fenn magát” – olvasható a Mirjam Rádió, azaz a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió honlapján.

A Mária Rádió az evangelizáció eszköze, ami az örömhírt a legmodernebb technika segítségével közvetíti szerte a világon, több mint hetven országban. A tavalyi év sorsfordító volt a felvidéki magyar hívők számára, hiszen

év végén elindult az első szlovákiai 24 órás magyar nyelvű adás a rozsnyói frekvencián.

Az első hetek próbatételeiről Kacz Gábort,a Felvidéki Mária Rádió koordinátorát kérdeztük. „Rádiónk 2019. december 16-án megkezdte műsorának sugárzását az első szlovákiai frekvenciáján, Rozsnyón az FM 90,5 MHz-n. Ez, mint minden más új dolog beindítása nem volt teljesen zökkenőmentes. Az első hónapban még adódtak technikai problémák is, továbbá a napi 24 órás műsor készítése is komoly kihívások elé állította a rádió maroknyi csapatát” – vallotta be. A felmerülő nehézségeket viszont feledteti a sok pozitív visszajelzés az új hallgatóktól. „Feladataink nagy mértékben megnövekedtek, de bizakodóak vagyunk, hiszen ez azt jelenti, hogy fejlődünk. A kedves hallgatók nemcsak adományokkal, vagy önkéntes munkával tudják támogatni intézményünket, hanem ebben az időszakban lehetőségük van adójuk 2%-át is felajánlani intézményünknek” – húzta alá Kacz Gábor.

Mivel a Mária Rádió önkéntesek által működik és csak hallgatóik adományaiból tartja fenn magát, ezért kérik, aki teheti, támogassa a rádiót a személyi jövedelemadó (SZJA) két százalékával.

Olyan személy, aki önkéntes munka keretében legkevesebb 40 órát már ledolgozott, adója 3 százalékáról rendelkezhet.

Kacz Gábor megjegyezte: „Ebben az évben is lehetőség nyílik adónk 2, illetve 3%-át a Mária Rádió Mirjam egyesületnek ajándékozni. Ezzel a lehetőséggel minden személy élhet, aki a 2019-ben szerzett bevételeiből adót fizet” .

Az adófelajánlás nem jelent többletkiadást, hiszen az egyébként is befizetett adónk egy részét fordíthatjuk jótékony célra egy konkrét szervezet számára.

A 2%-os adófelajánlás lényege, hogy mindenki maga döntheti el, mi legyen az egész évben befizetett SZJA 2%-ával: az is maradjon az államkasszában, vagy inkább adják oda valamilyen konkrét intézménynek.

Bármilyen kis összegről is legyen szó, a közhasznú tevékenységet végző civil tömörüléseknek minden adomány jól jön.

„Buzdítunk minden jó szándékú embert, de főleg a Mária Rádió hallgatóit, hogy éljenek a törvény adta lehetőséggel. Mivel a támogatásnak ez a formája nem jelent többletkiadást, kérem, szólítsuk meg dolgozó családtagjainkat, ismerőseinket, hogy ily módon támogassák a Szent Szűz rádióját” – fogalmazott Kacz Gábor.

Amennyiben szeretnének nyomtatványt igényelni, vagy további kérdéseik vannak, bátran forduljanak a rádió szerkesztőségéhez a 0948 169 538-as telefonszámon, az info@mariaradio.sk email címen, vagy keressék fel honlapjukat: www.mariaradio.sk, ahol a szükséges nyomtatványok szintén megtalálhatóak.

A nyomtatvány kitöltéséhez szükséges adatok:

IČO/SID: 42 206 821

Jogi forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Szervezet neve: Mária Rádio Mirjam, OBČ. ZDRUŽENIE

Cím: JÓKAIHO 6., 94501 KOMÁRNO