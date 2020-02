Jubileumi, huszonötödik kiadásához érkezett a feledi Községi Hivatal információs kiadványa, a Felediek, amely magyarul és szlovákul (Jesenčania) külön-külön, de azonos tartalommal jelenik meg félévente. A lapban beszámolnak az eltelt fél év fontosabb eseményeiről, bemutatkoznak a község civil szervezetei, de bőven olvashatunk a polgármester és az önkormányzat 2020-as terveiről is.

Feled a Rimaszombati Járás egyik legnagyobb települése a Rimaszombat-Fülek vasútvonal mentén mintegy 2 300 lakossal. A Felediek 25. számának címoldalán a település független polgármestere, Mihályi Gábor köszönti a lakókat és a községi történések iránt érdeklődőket, s röviden vázolja a legfontosabb 2019-es történéseket, de szól az idei tervekről is.

Megtudhatjuk, hogy megújult két iskola tetőszerkezete, bővült a kamerarendszer, modernizálásra került a tűzoltószertár, felújították a VIA tűzoltóautót, s végre megkapták a vadonatúj IVECO tűzoltóautót is. Kilenc fiatal család fogott hozzá új lakásuk kiépítéséhez az Iskola utcában, de új szociális lakások kiépítését is tervezik, amely körül komoly vita is kialakult az alkalmazkodni képtelen lakosok hozzáállása miatt.

Felszámoltak a faluhoz tartozó Dobrán az illetékes hulladéklerakót, s beszereztek egy nyolcszemélyes személyszállító járművet, amely elsősorban a sportolók, a nyugdíjasok és a gyerekek szállítását szolgálja majd. A kormány által kidolgozott akcióterv támogatásával megújult a község tornaterme is, s felújításra került a kultúrház színpada is. Az idén 2×8 új lakás kiépítését tervezik, már elkészült a közösségi központ tervdokumentációja, s az idén hozzáfognak a művelődési központ részleges felújításához is, de négy új tanteremmel bővül a Szombathy Viktor Alapiskola is, amelyek az inkluzív oktatás bevezetését segítik majd. S tovább működik a polgárőrség is, amelynek hat tagja gondoskodik a rendről a faluban.

A lapban beszámolnak a júliusban megtartott XVII. Falunapról, ahogy az óvoda és a két alapiskola tavalyi tevékenységéről is olvashatunk élménydús beszámolót. A szlovák alapiskola életében tavaly októberben jelentős változásra került sor, ugyanis felvették a település névadójának, Janko Jesenský írónak, egykori megyefőnöknek a nevét. Bemutatkozik a Cseres Helyi Akciócsoport és az Olajág Polgári Társulás. Köszöntik Köböl András Bandit, a Gyermek és Családi Központ munkatársát, aki az ősszel minisztériumi elismerést vehetett át.

A lap beszerezhető az alábbi címeken: feledi Községi Hivatal/Turisztikai Információs Központ, Rimaszombati út 10., 047/56 98 283, 56 98 422, 047/58 11 277, www.jesenske.sk, e-mail: obec@jesenske.sk, infocentrum@jesenske.sk. De érdemes felkeresni a község kétnyelvű információs oldalát (www.jesenske,sk), amely napi aktualitással szolgál a község életéről, mindennapjairól.