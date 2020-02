Először Érsekújvár-szerte, majd regionálisan is egyre ismertebbé vált Nagy Dávid, aki egyetemi éveinek végétől vállal szerepet a felvidéki közéletben. Ügyvédként dolgozik és napjainkban nyilvánosan leginkább Falath Zsuzsi oldalán, a jogi képviselőjeként láthattuk.

Mondhatni fiatal, ugyanakkor már mintegy 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. Időközben családot alapított, kislánya, Lili lassan hároméves lesz.

Beszélgetésünket egy kávé mellett kezdtük, először visszakalandozva azokra az évekre, amikor megálmodta a Felvidék szépe versenyt és a Felvidéki Labdarúgó-válogatott megszervezése volt a fő motivációja. Mosolyogva gondol vissza ezekre az időkre, arra, hogy ezek az országos szintű rendezvények milyen sok tapasztalattal gazdagították további törekvéseinek megvalósítása szempontjából. Ezek a projektek ugyanis sikerességük okán bekerültek a szlovák és a világsajtóba is. Elmondása szerint némi büszkeségre adott okot, hogy az angol BBC is hírt adott róluk, s általuk a Felvidékről. Mint mondja, ezzel párhuzamosan a helyi, érsekújvári magyar közélet megszervezésébe is sok energiát fektetett.

„Ennek egyik meghatározó részét a nyelvhasználat, a kétnyelvűség visszaállítása érdekében tett erőfeszítések képezték.”

A Felvidéki Labdarúgó-válogatottal utoljára 2018-ban, Cipruson az országok nélküli kisebbségek csapatainak Európa-bajnokságán indultak. Ekkor a Felvidéki Labdarúgó-egyesület alelnöke volt, most alapító tagként az ügyvezető elnöke a polgári társulásként bejegyzett válogatottnak. A futball iránti rajongása nyilvánvaló, így a további terveiről kérdeztem.

„Nyertes pályázat esetén a 2020-as év tervei elég nagyratörőek. A FUEN szervezésében szeretnénk részt venni az EUROPEADA-n, azaz a Nemzeti Kisebbségek Európa-bajnokságán, Karintiában. Ehhez toborozzuk most a játékosokat, aktív sportolókat.”

Szívügyének tűnik…

„Igen, de nem csak a sport a szívügyem.

Meggyőződésem, hogy a közösségben megélt sikerélmény ennél fontosabb. Ez képes összekovácsolni a mi felvidéki, nemzeti kisebbségünket is.

Minden program fontos, mely hozzájárul az identitásunk megőrzéséhez. A sikerben való osztozás talán a sporton keresztül a legkönnyebb. Ám megközelítés, érdeklődés függvénye, hogy a közösségi élményt hol és hogyan éljük át. Egymás sikerének örülhetünk a kultúra, a művészet vagy a tudomány területén is. Gondolhatunk Száraz Dénes érsekújvári származású színészre, amikor a televízió képernyőjén látjuk, de említhetem a dunaszerdahelyi Domonkos Andort, aki korombeli kutatóorvosként dolgozik Zürichben. Kiemelkedő siker volt, amikor 2016-ban a somorjai Csali megnyerte a Fölszállott a páva néptáncegyüttesek kategóriáját. Ezeket a sikereket felvidéki közösségként is megéljük, osztozni tudunk bennük.”

Önkéntelenül adódik a következő kérdésem: A siker hogyan van jelen az életében?

Elgondolkodik, nem sieti el a választ.

„A személyes siker megélését számomra a család jelenti.”

Majd elmeséli, hogy amikor gyerekként, fiatalként kihívásokkal szembesült, a döntései után mindig várta szüleitől a visszajelzést. Neveltetésének része volt a dicséret, a szülei mindig biztatták, hogy dolgozzon a céljai eléréséért. Az ő példájuk, elkötelezettségük vezette arra a meggyőződésre, hogy a befektetett munka mindig meghozza az eredményét.

Azt sem titkolta, hogy ugyanakkor a kudarc is ott lebeg az ember feje felett. Kiemelte: „Sokszor megfutamodhattam volna, mert az akadályok jönnek, de nem szabad meghátrálni.”

Ezzel a hozzáállással szinte csak egy lépésnyire volt a politikai szerepvállalás. Mint kifejtette, ez a terület nem volt idegen a számára, hiszen otthon mindig téma volt a közélet. A szüleivel részt vettek a szavazásokon, majd aktivistaként segítette az MKP kampányait is.

A 2014-es európai parlamenti választásokkor kérték fel az MKP listáján való indulásra, ekkor már érezte, hogy a közösségi és jogi tapasztalatait politikai szintre lehet emelni, kamatoztatni. A pozitív visszajelzések és az elért eredmények is erre ösztönözték.

Érsekújvár, a szülővárosa utcáin egy meglepő plakáttal találkozhatnak a járókelők. Egy kicsit megilletődve mondja: „Ez egy történelmi pillanat a családunk életében. Édesapámmal közös választási plakáton szerepelünk. Mindez azért különleges, mert édesapám eddig kétszer volt jelöltje a pártnak, ám amikor én a listára kerültem, ő kivonult a közéletnek erről a területéről. Most azonban úgy érezte, helyes, hogy közösen tegyünk a közösségért.”

Feltételezem, hogy a visszajelzésekre ebben az esetben is számított. „Fel voltunk készülve a kritikákra, azonban kellemes meglepetésként értek a reakciók. Csak pozitív megerősítéseket kaptunk!”

Családi vállalkozásban kezdte a praxisát, habár már külön dolgozik, mégis vannak közös ügyeik. Ezeknek a témái rendszerint a nemzeti kisebbséget ért jogsértések, melyekben a magyar ügyfelek védelmét látják el.

„Édesapámmal elvállaltunk olyan jogsértő ügyeket, amelyekben korábban képviseltük Dolník Erzsébetet, Kassai Gyulát, Gubík Lászlót, a jogtalanul büntetett DAC-szurkolókat, illetve most Falath Zsuzsit.

Közösen foglalkozunk azokkal a jogi kérdésekkel, melyek közvetlenül érintik nemzeti közösségünket, legyen szó az állampolgárságról, a vagyonelkobzásról, a kitelepítésekről, a Beneš-dekrétumokról, a vagyon-visszaigénylésekről és arról az időszakról, melyről hallgatunk, tehát a II. világháború befejezésétől a Beneš-dekrétumokig terjedő korszakról. Szakmai szempontból ezek fontos kihívások.”

Ambíciói a munka világában is előremutatóak. „Ügyvédi irodát szeretnék nyitni a Felvidék több városában, Érsekújvár után most Dunaszerdahelyen.” Ennek a fejlesztésnek a céljáról kifejtette: „Sokan nem is gondolják, hogy egy ügyvédi irodában mennyire igénylik az ügyfelek az anyanyelven folytatott kommunikációt. A magyar ügyfélkör számára ez nagyon fontos. Emellett pedig nem elhanyagolható, hogy sok tehetséges magyar jogász kerül ki az egyetemről és egy irodahálózathoz munkaerőre, partnerekre van szükség. Szeretném azt a credót közvetíteni, miszerint itthon jobb!”

Beszélgetésünk idején közösségi, családi, munkahelyi és politikai szempontból is körbejártuk Nagy Dávid életét. Végül a jövőbeni tervei kerültek előtérbe, melyek nem is annyira távoliak, hiszen a család, a munka és a közélet közötti egyensúly megteremtése, fenntartása már most a mindennapjai részét képezik. S elismeri, hogy ez, főleg ilyenkor, kampányidőszakban nem könnyű, mégis az otthon eltöltött idő jelenti számára a kikapcsolódást.