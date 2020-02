Patrik Le Giang elsősorban az élet szerelmese. Bár a cseh labdarúgó-bajnokság egyik nagy múltú csapata, a prágai Bohemians kapusaként kergeti sokszor őrületbe az ellenfél csatárait, a saját honlapján alig olvashatunk a futballistaként elért eredményeiről, sokkal inkább az egészséges életmódról, a vietnámi édesapától örökölt filozófiáról, de az egészséges életmódhoz szorosan hozzátartozó receptek is szép számmal helyet kapnak az oldalán. Holott Patrik Le Giang a bátyja nyomdokaiba lépve elválaszthatatlan a futballtól, s népszerűségét jótékonykodásra is felhasználja.

Évekkel ezelőtt a bátyjával találkoztam, aki akkoriban a rimaszombati fociklub futballistája volt. Emil nagy reményekkel indult a pályán, hisz Nürnbergben rúgta a bőrt, de a sorozatos sérülések miatt lassan szertefoszlottak a nemzetközi álmai. Maradt a szlovák első liga, később már csak az alacsonyabb osztályú csapatok.

Gyerekkorában öccsével, Patrikkal együtt a füleki flaszteren ismerkedtek meg a futballal, édesanyjuk tanítónő volt, míg édesapjuk vendégmunkásként érkezett a nyolcvanas évek második felében Vietnámból a füleki Kovosmaltba. Amíg Emil csatárként jeleskedett, addig Patrik elhatározta, ő bizony kapus lesz. Úgy tűnt, ennek egyetlen akadálya lesz – ahogy a vietnámiaknál az természetes –, a testmagassága. De a természet is úgy akarta, hogy Patrik álma teljesüljön, ugyanis apját és a bátyját is túlszárnyalva, elérte a 185 cm-es magasságot, így már semmi akadálya nem volt annak, hogy kipróbálja magát a kapuban.

Éveket töltött Zsolnán, idővel az összes korosztályos szlovák válogatott első számú kapusa lett, s Nagymihály érintésével eljutott a cseh másodosztályú Vlašimba, majd kölcsönjátékosként az elsőligás Karvinába, ahol nem kis szerepe volt abban, hogy a cseh kis csapat megragadt a cseh első ligában.

De Patrik számára a sikerei ellenére sem a foci a legfontosabb a világon. Természetesen ő sem mondott le arról az álmáról, hogy egyszer a spanyol bajnokságban nézhessen farkasszemet mondjuk Messivel, de ahogy le tudott mondani a vietnámi válogatottságról (pár évvel ezelőtt mind őt, mind a bátyját meghívták Hanoiba, s nagyon szerették volna, ha felöltik magukra a vietnámi nemzeti mezt, de végül mindketten hazajöttek), úgy a futballban elért sikerek sem érnek fel számára azokkal az eredményekkel, melyeket embertársai érdekében tud tenni.

Füleken decemberben már harmadik alkalommal rendeztek ifjúsági focitornát a neve alatt, s egyre többen vannak, akik a példaképüknek tekintik a magyarul, németül és angolul is kitűnően beszélő sportembert, aki ismertségét jótékonykodásra is felhasználja.

Egy súlyosan beteg hároméves füleki kisfiú, Matiasko gyógykezelésére kezdeményezett gyűjtést, s mint elmesélte, először az első elsőligás meccsén viselt kesztyűjét ajánlotta fel árverésre (a Příbram ellen 1:0 arányban győzött a Bohemians, s Patrik a meccsen a lehetetlent is kifogta), melynek során ezer euró jött össze. De a gyűjtéshez csapattársai is csatlakoztak, ahogy a szociális hálón is, s bizony szükség is volt erre, hiszen egy-egy gyógykezelés 4 ezer euróba kerül.

Patrik a japán kaizen híve, amely szerint az élet minden területén, ahol emberek tevékenykednek, meg lehet valósítani, azaz mindig jobbá és jobbá lehet tenni bármilyen tevékenységet és így annak eredményét.

„Nem hiszek a véletlenekben, de hiszem, hogy mindenki a saját sikere kovácsa, s mindennek, ami velünk történik, megvan az oka” – mondja Patrik, aki nagyon szeret emberek között lenni, s beszélgetni, ismerkedni emberi sorsokkal.

„Ha az ember tisztességes másokkal szemben, s képes az alázatra, akkor az előbb vagy utóbb a saját életére is hatással lesz. Hiszen a saját boldogságunk elsősorban önmagunkon, a saját döntéseinken múlik” – árulja el krédóját a 26 éves füleki származású futballkapus.