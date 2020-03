Szepsi város önkormányzata kölcsönt vesz fel egy ingatlan megvásárlására. Vranai Klára, a városi hivatal elöljárója elmondása szerint az ingatlanvásárlás összefügg azzal a ténnyel, hogy a közeljövőben kötelező lesz minden ötéves gyermek számára az óvodai látogatás, ehhez pedig újabb épületekre lesz szükség.

Ezért úgy tervezik, hogy a Trade TK társaságtól megvásárolnak egy ingatlant, ahol tanintézményt, szociális és pasztorációs, lelkigondozó tevékenységet szolgáló helyiségeket rendeznek be. A városi képviselők februári ülésükön jóváhagyták egy hosszútávú, befektetési kölcsön intézését 289. 000 euró összegben. Mindezt a TASR hírügynökség részére Jana Kováčová, a városi hivatal szóvivője is megerősítette.

Az ingatlan megvásárlása, átalakítása és üzemeltetése összefügg a közeljövőben életbe lépő intézkedéssel, amelynek értelmében minden ötéves gyerek számára kötelezővé válik az iskoláskor előtti óvodai látogatás.

„A városnak már most felelősségteljesen kell intézkedni, hogy ezt a kötelezettséget teljesítsük. Szepsiben 2021. szeptember elsejével, amikor a törvény érvényre jut 90 gyermekkel többnek kell helyet biztosítanunk, mint amennyi most a hasonló korú gyerekek száma. Ugyanakkor a városunkban levő óvodák telítettsége már most a maximumon van”

– mondta a szóvivő.

Majd hozzátette: „A kiszemelt épületekben és környezetükben teljeskörű óvodai ellátást kívánunk biztosítani. Ez azt jelenti, hogy az óvodai nevelésen kívül kosztot kapnak a gyerekek, lesz ott tornaterem és nagy előny, hogy még gyermek játszóteret is tudunk kialakítani. A továbbiakban a létesítményt pasztoráció, lelki gondozás céljára is szeretnénk kihasználni, ahol főleg családi összejövetelekre, foglalkozásokra kerülne sor. Ide összpontosítanánk azokat a szociális foglalkozásokat is, amelyek most a város különböző pontjain több épületben működnek.”

Szepsiben jelenleg öt óvodába járnak az apróságok, amelyek befogadóképessége 307 fő. Ezenkívül egy magán egyházi iskolai központban is zajlik óvodai nevelés.

A városházán elmondták azt is, hogy az objektum, amelyet a Trade TK társaság ajánlott fel megvételre a körülötte levő földterületekkel együtt, eredetileg szintén oktatási célokat szolgált, itt voltak a Mezőgazdasági Szakközépiskola tanműhelyei.

Az adminisztrációs épületet 1959-ben építették, majd 1964-ben újabb épületrésszel bővítették. Később magánpékség üzemelt a helyiségekben. Az épületet néhányszor korszerűsítették, legutóbb 2015-ben. A városházán bíznak benne, hogy az objektumban sikerül a céljaiknak megfelelő oktatási intézményt kialakítani.

