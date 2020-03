Harmadik döntetlenét játszotta a DAC tavasszal, de ezúttal már a gólok sem maradtak el, 312 perc után kényszerítették kapitulációra az ellenfelüket, aki ellen ezúttal sajnos a kétgólos előny sem bizonyult elegendőnek.

Elejétől fogva látszott, hogy az előző két fordulóhoz képest sokkal nagyobb kedvvel és pontosabban is játszanak. A kapitányi karszalagot viselő fazonszabász, Kalmár Zsolt nagy kedvvel futballozott, a védők jól zártak, és a széleken is összejöttek a felfutások, olyannyira, hogy a 16. percben egy ilyen akcióból meg is szereztek a vezetést. Divković szépen futott el az alapvonalig a bal oldalon, tűpontos beadására pedig Ramirez érkezett jó ütemben, a hazai védelem tehetetlen volt – 0:1. Tavasszal 196 perc után rezdült az ellenfél hálója.

A 32. percben egy gyors ellentámadás után jött a DAC második találata, ezúttal Fábry gólpasszát követően – 0:2. Bárhogy is próbálkoztak Káčerék, sem akcióból, sem pontrúgásból nem tudtak gólveszélyt teremteni Jedlička kapuja előtt. Králiknak volt ugyan egy pontatlan fejese, de tulajdonképpen ez minden, amit helyzet címén feljegyezhettek a hazaiak oldaláról az első félidőben.

A szünetben csak Pavol Staňo cserélt a két edző közül. A dunaszerdahelyiek abban bíztak, ha ugyanolyan félidőt fognak látni, mint az első, s nem lesz ok panaszra a lefújást követően. Erre a 48. percben jött Balaj, aki szépített – 1:2.

A találat után nem sokkal kényszerű cserét hajtottak végre a dunaszerdahelyiek, miután Vida maradt a füvön, a combját fájdítva. Helyére Phillips érkezett, akit aztán 26 percnyi játék után levett a pályáról Helder Cristovao. Ez alatt az idő alatt jobbára mezőnyjátékot látott a zsolnai stadionba kilátogató 2 797 néző, meg sajnos egy újabb hazai találatot. Az 58. percben a DAC összehozott magának egy gólt. Simić nagyon pontatlanul továbbított előre, passzát lefülelték, a visszatett labdát pedig ismét Balaj juttatta a hálónkba – 2:2.

Kétgólos biztató előnyünk nagyon gyorsan köddé vált, és bár a folytatásban sem játszottak megadóan, újabb gólhelyzeteket nem tudtak kialakítani. Kivételt talán Divković próbálkozása jelent, de miután kézzel szelídítette meg a labdát a 79. percben, a partjelző jelzésére a bíró sípszava véget vetett a tetszetős támadásnak. Négy gólt és két gólszerzőt jegyezve ért véget a találkozó.

Helder Cristovao (DAC): „Nagyon jó meccs volt, amelyen két nagyon jó csapat játszotta ma a futballt. Egyik gárda sem gondolt a pontokra, csak a játékra. Jól megszerveztük a csapatot, az első felvonásban fantasztikusan játszottunk. A szünetben 0:2-es állásnál figyelmeztettem a játékosokat, hogy ez egy nagyon szoros eredmény, és még nincs vége a meccsnek. Remek játékosai vannak az ellenfelünknek, akik jól reagáltak. Miután szépítettek, nehéz dolgunk volt. De nem érdemeltünk döntetlent, mert ma mi voltunk a jobbak, és közel voltunk a győzelemhez. Balic ma játszott először kezdőként, Simićnek is még csak a harmadik meccse volt, Phillips is lehetőséget kapott. Ramirez nagyon fiatal, sokat foglalkozunk vele. Én őt nem bíráltam, a szurkolók kritizálták, de mi tudjuk, mit csinálunk. Az eszébe kell vésni, mit akar tőle a klub és mit vár tőle az edző. Továbbra is építjük a csapatot, és ez az a futball és minőség, amit látni szeretnénk.”

Pavol Staňo (Zsolna): „Vegyes érzéseim vannak. Az első félidőben nem tudtuk a saját játékunkat játszani. A DAC kontratámadásokkal lepett meg minket, két alkalommal is. Az eredmény szempontjából az első 45 perc nem volt ideális ránk nézve. Az ellenfelünk kihasználta, hogy rendezetlenek voltunk. Az olyan minőséget képviselő csapatok ellen, mint a DAC, nem könnyű. A folytatásban már feljavultunk, ebben segített a félidei cserénk is. A döntetlent pedig igazságos eredménynek tartom. Nem firtatom, kinek kellett volna megnyernie a meccset.”

MŠK ZSOLNA – FC DAC 1904 DUNASZERDAHELY 2:2 (0:2)

Fortuna Liga, 21. forduló, MŠK Stadion, Zsolna, 2020.03.01., 15:30

Játékvezetők: Kráľovič – Somoláni, Hrčka

Nézőszám: 2797

Góllövők: 50., 58. Balaj, illetve 16., 32. Ramirez

Sárga lap: 23. Davis

DAC: Jedlička – Blackman, Kružliak, Simić, Davis – Vida (56. Phillips), (82. Bednár), Balić (90. Lalatović), Kalmár (K) – Fábry, Ramirez, Divković

Zsolna: Holec – Kaša, Králik, Minárik – Fazlagikj (46. Vallo) – Anang, Káčer (K), Ďuriš (90. Bichakhchyan), Demiri – Kurminowski, Balaj (80. Iľko)

A mérkőzés statisztikája:

Labdatartás: 53% : 47%

Lövések: kapura: 2:4, mellé: 4:5

Szabadrúgás: 13:17

Szöglet: 6:1

Les: 2:1

