A Hídban benne van a megújulás lehetősége, véli Sólymos László volt környezetvédelmi miniszter. Véleménye szerint az MKP-nak és a Hídnak újra tárgyalóasztalhoz kell ülnie egy közös cél érdekében: egységes képviseletet biztosítani a szlovákiai magyaroknak és más kisebbségeknek.

Ebbe a közös képviseletbe szerinte bele kell férnie Bugár Bélának és Orbán Viktornak is. Úgy gondolja, már most hiányzik a magyar érdekérvényesítés az új kormányban, amely veszélyes lehet az itt élőkre. Igor Matovičot megbízhatatlannak tartja, aki csak feszültséget tud szítani, amely a kezében összpontosuló hatalommal kockázatos kombináció. A Híd pártelnöki posztjára bejelentkező Sólymos Lászlót sok egyéb mellett kérdeztük a kettős állampolgárságról, a zöld gazdaság jelentőségéről és a Híd megújulásának feltételeiről.

Hol tart a rendőrségi ügye, a januári botrányos verekedés érintettjeként mire számíthat?

A rendőrségi eljárás még nem fejeződött be, kihágás vétségét követtem el, így pénzbírságra számíthatok. A nagy felhajtásból nem sok minden lett, az eset megtörtént, de korántsem volt olyan súlyú, mint ahogy azt a sajtó prezentálta. A kár sem volt nagyobb 80 eurónál, és ami a lényeg: nem történt senkinek semmi baja.

A szlovákiai közéletre nem jellemző módon karakánul vállalta tettének következményeit. Lemondott a miniszteri székről és egy ideig úgy tűnt, a választásokon sem vesz részt, végül mégis másképp döntött. Miért?

Most sem döntenék másképp. Nem akartam több gondot okozni, nem akartam még jobban bántani azokat az embereket, akik nekem a legfontosabbak, a családomat. A minisztériumi munkatársaimat is feleslegesen feszültség alá vonta volna, ha maradok. A kampányban viszont azért vettem részt, mert úgy gondoltam, így az emberek dönthetnek rólam, a megítélésemről. Az a több mint 18 ezer karika, amit kaptam, arra sarkall, hogy folytassam a munkám. A felelősséget vállaltam, a tanulságot levontam, szerintem ez így rendben van.

Milyen helyzetben van a pártja? Mekkora érvágás az állami támogatás hiánya?

A párt nagyon észszerű politikát folytatott, ami a költségvetést illeti. Nincsenek anyagi gondjaink, annak ellenére sem, hogy az állami támogatásra nem számíthatunk. A működést illetően nyilván némi racionalizálásra szükség lesz, de van pénz arra, hogy tovább működjünk. A közgyűlésünk április végén lett volna, de erre nem kerülhet sor a vírus okozta helyzet miatt.

Ön jelentkezett a pártelnöki posztra. Lehet arról valamit tudni, hogy a volt listavezető Érsek Árpádnak, vagy Ravasz Ábelnek, a párt volt alelnökének is lehetnek ilyen ambíciói?

Nem beszélgettünk erről.

Hogyan értékeli az AKO és a Focus ügynökségek által mért legfrissebb eredményeket?

A választásokon elért eredmény nagyon rossz volt. Az a négyéves kormányzási ciklus, és az a hangulat, ami a végén volt jellemző – a társadalom változás iránti igénye –, mint egy forgószél, elragadta a Hidat. A most megjelent felméréseknek nem tulajdonítok jelentőséget, hiszen nem is működtünk. Az elnökség lemondott, újat pedig még nem tudtunk választani az előbb említett okok miatt. Hiszek abban, hogy a Hídban benne van a megújulás lehetősége, amennyiben teret kaphat egy új gárda.

Mit ért a Híd megújulása alatt?

Ha a párt képes arra, hogy teret adjon azoknak a személyeknek, akiknek eddig nem volt lehetőségük, és új arcok kerülhetnek az elnökségbe, komoly esélyt kapva arra, hogy bizonyítsanak, akkor új lendületet lehet adni ennek a pártnak. Ebben az esetben megfontolom annak a lehetőségét, hogy indulok a pártelnöki tisztségért. Ehhez az kell, hogy egyértelmű legyen a cél. Számomra világos volt már az EP-választások után is, hogy a cél a szlovákiai magyarok érdekképviseletének egyesítése. Csakis ezáltal lehet megteremteni egy erős parlamenti képviseletet az itt élő nemzetiségeknek, és a régiónak, ahol élnek.

Ezt egy lehetséges közös együttműködésben látja a többi, magyarokat képviselő párttal?

Csak így lehet. A jövő kérdése, miképpen lehet ezt megoldani, milyen módon és formában történjen. De egy biztos: a cél az, hogy egységes képviselet jöjjön létre. Azoknak a politikusoknak, akik a Hidat ebben az irányban tudják vinni, van helyük a pártban.

El tudja képzelni, hogy ebben az egységben ott lenne az MKP, az Összefogás, a Magyar Fórum, az MKDSZ?

Úgy gondolom, alapvetően az MKP-nak és Hídnak kéne megegyeznie egy bizonyos együttműködésben. Ez aztán elindíthatná azt az együttműködést, azt az egységet, melyben megtalálják a helyüket azok, akiknek ott kell lenniük. Véleményem szerint a 2020-as választások egyértelműen megmutatták, hogy ez a helyes út. Csak úgy lehetünk erősek, ha ez a két párt megegyezik. Természetesen a többiekkel is le kell ülni tárgyalni, de egy nagyon fontos: ezt mindenkinek akarnia kell. Én nem látok más utat. Remélem, akik eddig ezt nem így gondolták, most átértékelik. Mert aki még most is azt nézi, hogy kivel nem és miért nem lehet megteremteni az egységet, az álljon félre. A vélt és valós sérelmeket félre kell tenni. A múltból lehet tanulni, de magunk mögött kell hagyni és előre kell tekinteni. Egy út van: a közös jövő felé közösen kell elindulni. Ha ez most nem jön létre, akkor nem látom, hogyan lehetne reális politikai tényezőként képviselni a kisebbségek érdekeit.

Jelenleg nincs a szlovákiai magyaroknak képviseletük a parlamentben, ám az emberek mintha megbékéltek volna a helyzettel, sőt vannak, akik egyenesen úgy gondolják, hogy ez a magyarokra nézve nem tragédia.

Én pedig úgy gondolom, az emberek érzik, hogy ez nem jó. Nagyon sok szlovák is így gondolja.

Valóban? Ezt miből gondolja?

Sokan, köztük sok szlovák is úgy véli, jobb, ha van parlamenti képviseletük a szlovákiai magyaroknak és a kisebbségeknek általában. Fontos, hogy hallatni tudják a hangjukat, a problémákat nevükön tudják nevezni és tegyenek ellene. Ezzel azt lehet elérni, hogy a társadalomban nem alakul ki feszültség. Mert ha nincs képviseletük a kisebbségeknek, a feszültség nagyon gyorsan kialakulhat. Ehhez elég akár egy focimeccs. Jelenleg pedig nincs olyan erő a szlovák parlamentben, mely egy esetlegesen kialakuló feszültséget meg tudna előzni, vagy gátolni.

Nincs védelme ennek a régiónak, ahol élünk, nincs védelmük az embereknek, akik itt élnek. Ezért a politikai érdekképviseletre mindenképpen szükségünk van. Ez ki fog derülni, amikor az első ilyen jellegű probléma felmerül. Csak egy feszültségmentes társadalomban lehet nyugodtan élni, fejlődni. Ez továbbra is nagyon fontos pillére a Hídnak. Azt gondolom, sok olyan szlovák nemzetiségű választónk is van, akinek fontos ez a szempont.

A Híd színeiben 120 polgármester vezet önkormányzatot, az MKP-s polgármesterek száma közel ennek a kétszerese. Ha összeadják az erőiket, önkormányzati szinten erős lehetne ez a közös alakulat. Ez is lehet az egyik mozgatórugója a két párt egyesítésének?

Nyilván. Ha sikerül megteremteni azt az együttműködést, amellyel egyesíteni tudjuk az erőinket, akkor meghatározó politikai tényező lehetnénk minimum abban a térségben, ahol élünk, de szerintem országos szinten is.

Milyen szerepet szán Bugár Bélának a megújuló Hídban?

Bugár Béla lemondott az elnökségről. Úgy tudom, az új vezetésben nem kíván részt venni. Ha segíteni kell a pártot, vagy tanácsot adni, biztosan tud és szívesen is segít. A jövő szempontjából fontos, hogy pozitívan álljunk egymáshoz is.

Bugár Béla számos olyan tulajdonságot személyesít meg, amely ellenszenves a felvidéki magyarok egy részének.

Ezt nem hiszem. Az tény, hogy a Smerrel való kormányzásunk megtépázott bennünket. Mint a párt elnökét, Bugár Bélát érintette ez a legjobban.

Belebukott?

Elszenvedte.

Mit gondol a kettős állampolgárságról szóló törvény enyhítésének szándékáról, amely bekerült az új kormány programjába?

A kormányprogramban nem az a fontos, mi kerül bele, hanem ami megvalósul belőle. Az sem mindegy, milyen formában valósul meg. A kettős állampolgárság enyhítését célzó törvény ebben a formában továbbra is megőrzi a magyarellenességét. Ezt már 2011-ben javasolta a Smerrel együtt Igor Matovič. Mi ezt akkor nem tudtuk és nem akartuk elfogadni, mert nem oldotta volna meg a problémát a magyarok szempontjából, ha úgy tetszik, egy átverés csupán. Ugyanúgy elérhetetlen marad a kettős állampolgárság az itt élő magyarok számára. Számunkra a 2010 előtti állapothoz való visszatérés jelentené a megoldást. Most mutatkozik meg az érdekképviseletünk hiánya, mert nincs olyan erő, amely meg tudná gátolni, hogy a szlovákiai magyarok számára kedvezőtlen módon enyhüljön ez a törvény.

A Híd kormányzása idején bele sem került a kormányprogramba.

Épp az volt az eredményünk, hogy nem kerülhetett bele ebben a formában, mint most, hiszen a Smer, mint utaltam rá, ezt szerette volna. Mi ragaszkodtunk a 2010 előtti állapot visszaállításához, amit Gál Gábor terjesztett elő még a Radičová-kormányban. Ezt akkor épp Matovič és négy embere hiúsította meg, valamint Radoslav Procházka. Ha most ezt megszavazza a parlament, többé nem tudunk rajta változtatni. Számos olyan törvény elfogadását tudtuk emellett még megakadályozni, ami a szlovákiai magyarok számára kedvezőtlen lett volna. Furcsán hangzik, de ezek eredmények. Most senki nincs, aki ezeket megakadályozhatná.

Mit gondol a miniszterelnökről, Igor Matovičról? Milyen volt vele együtt dolgozni?

Nem lehet vele együtt dolgozni. Nem csapatjátékos. Viszont ügyes manipulátor és jó szónok. Sokszor eljátszotta a bizalmamat. A módszereivel feszültséget szít. Kormányfőként még inkább feszültségeket tud szítani a kezében összpontosuló hatalommal. Véleményem szerint krízishelyzetben fog igazán napvilágra kerülni a valódi énje.

Erre nem kell várni, jelenleg is krízishelyzetben kormányoz.

Látjuk is, hogyan. Amikor más véleményekkel szembesítik, rögtön hárítja a felelősséget. Ilyen volt, amikor a húsvéti kijárási tilalomkor a rendőrfőkapitányt hibáztatta, vagy a mostani, amikor az ingázókat hozza képtelen helyzetbe a kötelező teszteléssel. Nem vállalja fel, ha hibás döntést hoz. Mindenki más hibás, a belügyminiszter, a tiszti főorvos, csak ő nem. Ez így nem tisztességes. Kíváncsi vagyok, meddig tud együttműködni a jelenlegi partnereivel. Eddig mindig szétverte a körülötte dolgozókat.

Mi a véleménye Orbán Viktorról és a politikájáról, különösen a határon túli magyarokat érintő politikájáról?

Alapvetően nem foglalkozom azzal, ki hogyan politizál. Természetesen van véleményem egyes intézkedésekről. Van elképzelésem arról, hogy úgy csinálnám-e vagy sem, azt is tudom, mi felel meg a világnézetemnek és mi az, ami már nem fér bele. Orbán Viktor politikájával kapcsolatban van ilyen is, olyan is. Egy dolog biztos: nekem az a fontos, hogy azok az emberek, akiket én képviselek, akik rám szavaznak, azoknak az érdekeit vegyem figyelembe.

Ha képviselni akarjuk a szlovákiai magyarok érdekeit, el kell fogadni azt, hogy a szlovákiai magyarok között vannak olyanok, akik jobban tudnak azonosulni azzal, ami Magyarországon történik, és vannak, akik kevésbé. Egy a fontos: ez nem lehet akadálya, hogy mi, magyarok együtt tudjunk működni Szlovákiában.

Egy szlovákiai magyar politikus alapvető érdeke, hogy a mindenkori magyar kormánnyal konstruktív párbeszédet tudjon folytatni, mert ez az itt élő magyarok érdeke. Én szerethetem, vagy sem, a rám adott szavazatok felelősségének tudatában a konstruktív kapcsolattartásnak meg kell lennie a magyar miniszterelnökkel. Több okból kifolyólag is: ez a közösségünk érdeke, a legfontosabb partnerünknek tartom. Magyarországgal van a leghosszabb határunk, gazdasági, kereskedelmi szempontból is a legerősebb a kapcsolatunk. Nem utolsósorban pedig közös a kultúránk, egy nemzet része vagyunk.

Ettől függetlenül úgy gondolom, nem kell feltétlenül mindennel egyetértenem , ami Magyarországon történik. Orbán Viktor Magyarország kormányfője, akivel konstruktív, partneri viszonyt kell fenntartania a szlovákiai magyar politikai képviseletnek. Bízom benne, létrejön egy egységes képviselet, hogy erősek legyünk, és súlyunk legyen Szlovákiában és Magyarországon is.

Miért fontos és személy szerint miért sürgeti, hogy Szlovákia mihamarabb csatlakozzon az Európai Zöld Megállapodáshoz?

Az Európai Zöld Megállapodás, azaz a Green deal az Európai Bizottság által elfogadott kulcsfontosságú egyezmény, mely az elkövetkező időszakban Európa gazdasági irányultságát határozza meg. Ezzel összhangban fogad majd el az unió olyan törvényeket beruházások támogatására, amelyek zöldebb gazdaságra transzformálják a jelenlegi gazdaságot. Óriási lehetőség ez, hatalmas pénzforrások biztosításával. Nem mindegy, hogy Szlovákia ezeknek a pénzeknek a befogadására, a projektek előkészítésére, a beruházások létrehozására mennyire felkészült.

Még miniszterségem alatt, idén januárban terjesztettem be, hogy jöjjön létre egy kormánytanács, amely kizárólag a Európai Zöld Megállapodással foglalkozna, mivel ez több szektort érint. Így a mezőgazdasági, környezetvédelmi minisztériumot, a pénzügyi, gazdasági, közlekedésügyi, s az egészségügyi tárcákat. Ezeknek a munkáját lenne hivatott koordinálni ez a tanács, amely a miniszterek és a kormányfő vezetésével működne. Úgy érzem, jelenleg erről nagyon kevés szó esik.

Tehát a Grean deal megkerülhetetlen, hiszen minden törvény, szabályozás, amely megszületik a jövőben, ezzel összhangban fog létrejönni. Ezentúl erőteljesebben fog megmutatkozni a környezetvédelmi szempont az uniós döntéseknél. Ezeket a globális célokat kell átemelni a mi törvényeinkbe is. Ezentúl a termelést minimális környezetkárosítás mellett kell biztosítani, környezetbarát, körkörös gazdaságok létesítésével. Ebben az irányban alakul át a világ gazdasága. Eltűnnek majd iparágak és újak jelennek meg. De ehhez beruházások kellenek, melyekhez pénzre van szükség. Erre fel kell készülni. Konkrét lépések még nem történtek, pedig az idő sürget, mert ez a vonat már indul, ha lekéssük, óriási lehetőségekről maradunk le.

Úgy érzem, nagyon a szívén viseli ezt a témát. Hiányzik a miniszteri munkája?

Hiányozni nem hiányzik semmi. Inkább zavar, hogy látom, mit kéne meglépni, de nem tudom megtenni, nem tudom befolyásolni. Viszont megnyugtat a tudat, hogy az elmúlt négy évben kihoztam a maximumot a környezetvédelmi minisztériumból. A legtöbbet, amit lehetett.

Mi az, ami kicsit sem hiányzik a parlamentből?

A légkör. Az alpári lett.