Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő titkárság ismét közös imára hívja a világot 2020. június 13-án, Úrnapja hetének szombatján. Ezúttal a járványügyi helyzetre való tekintettel ki-ki otthonából is bekapcsolódhat egyéni imával, rózsafüzérrel, szentírásolvasással, és ezt jelezheti is az esemény nyolcnyelvű corpusdomini.iec2020.hu honlapján, megadva a települése nevét és irányítószámát.

Erdő Péter bíboros így hív mindannyiunkat:

„Amikor Jézus Krisztus feltámadása után búcsúzott tanítványaitól, elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az Örömhírt. Megígérte, hogy velük lesz »mindennap, a világ végezetéig«. Velünk van tanításában, kegyelmében, szentségeiben, de különösen velünk van az Eucharisztia ünneplésében és az Oltáriszentségben, melyet szentmisén kívül is imádattal veszünk körül. Június 13-án, Úrnapja szombatján ismét közös, világméretű szentségimádást tartunk. A jelenlegi járványügyi helyzetben ott, ahol nincs lehetőség összegyűlni templomainkban, otthonainkból is bekapcsolódhatunk személyes imáinkkal. Vegyünk részt ezen a közös imádságon minél többen, imádkozzunk egymásért, kapcsolódjunk be egyházközségünkkel, közösségeinkkel, családjainkkal együtt! Legyen ez a világméretű szentségimádás az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületünk következő állomása, s éljük át újra Isten megújító szeretetét!”

A Kongresszus új időpontja 2021. szeptember 5–12. Az elmúlt három évben folyamatosan nőtt a bekapcsolódók és a helyszínek száma, ami szépen kirajzolódott a honlapon látható világtérképen. Minden évben Krisztus Király előestéjén és Úrnapja vigíliáján kerül sor a világméretű szentségimádásra, hiszen mindkét ünnep szorosan kötődik az Eucharisztiához. „Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett” – énekeljük gyakran az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus himnuszában. Úrnapja pedig Krisztus Testének és Vérének ünnepe.

Tavaly novemberben 54 ország 1118 helyszínén imádkoztak együtt a hívek azért, hogy minél többen találkozzanak Jézussal, a világmindenség Királyával. Idén a kialakult járványügyi helyzetben egymásért szól az ima, hogy megerősödjünk hitünkben és tanúságtevő keresztény életet éljünk.

A meghívó videóban is a tanúságtétel kap hangsúlyt:

Jézus mondta: „Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom Mennyei Atyám előtt”. Jövő év szeptemberében rendezzük Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, amelynek egyik fő célja épp a tanúságtétel Isten szeretetéről. Ez akkor lesz igazán erőteljes, ha sokan eljövünk. Rád is számítunk! Addig is a világ ezernyi templomában az Oltáriszentség előtt vagy otthonainkban imádkozzunk egymásért egy órát június 13-án, Úrnapja szombatján. Bekapcsolódni a corpusdomini.iec2020.hu oldalon lehet.

Forrás: NEK Titkárság