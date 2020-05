A nyári oktatás jelentősen segíthetne azoknak a gyerekeknek, akik a koronavírus-járvány idején nem részesülhettek oktatásban, mert nem volt internetes hozzáférhetőségük.

A SITA hírügynökségnek erről a Szlovák Pedagógusok Országos Kamarájának (SKÚ) alelnöke, Soňa Puterková nyilatkozott, azzal a kiegészítéssel, hogy ennek lehetőségéről minden iskola maga dönt majd.

Véleménye szerint a nyári oktatás megvalósításáról az iskolák annak függvényében határoznak, hogy hány tanulójuk nem részesült oktatásban a koronavírus-járvány, az iskolai oktatás szüneteltetése alatt, illetve aszerint, hogy milyen lesz a szülők érdeklődése.

Az Oktatásügyi, Tudományos, Kísérleti és Sportminisztérium ugyancsak arról számolt be, hogy komolyan mérlegelik a nyári oktatás bevezetését azoknak a diákoknak, akik hátrányos helyzetű környezetben élnek, illetve elmaradtak a tanulásban.

A Kamara helyesli ezt az elhatározást. Soňa Puterková megjegyezte, hogy tapasztalták, sok gyerek nem részesült oktatásban a járvány idején, részben azért,

mert nem volt internetes hozzáférhetőségük, részben pedig azért, mert az iskolák fenntartói anyagi nehézségekre hivatkozva nem tették lehetővé a távtanítás megvalósítását.

Az alelnöknő elmondta azt is, hogy minden az iskolán, a környezeten múlik, nekik kell mérlegelni, hány gyereket érintene a nyári oktatás, végül azonban az iskola fenntartója dönt majd, figyelembe véve a szülők érdeklődését is. Sok függ azon is, hogy ki téríti a költségeket, de attól is, hogy a szülők hajlandók-e a gyerekeiket nyáron iskolába küldeni, hajlandók-e megrövidíteni számukra a nyári szünidőt.

Az oktatási minisztérium sajtóosztálya kiemelte, hogy

a nyári oktatás a múltban is létezett, amikor a hátrányos helyzetű gyerekekkel vagy a lemaradókkal a pedagógusok vagy a pedagógiai tanszék hallgatói foglalkoztak, akik ráadásul így még szakmai tapasztalatot is szereztek.

A nyári oktatás bevezetését egyébként több országban szintén fontolgatják.

Jelenleg azonban még érvényben van az oktatás szüneteltetése, az újbóli beindítás eshetőségét a válságstáb ítéli meg.

Szlovákiában március 16-tól zártak be az oktatási intézmények. A felmérések szerint legalább 23 000 tanulónak internet hiányában azóta nincs lehetősége a tanulásra. A hátrányos környezetben élőknek, a romagyerekeknek az átlagos családokban felnövő gyerekekkel összehasonlítva különben is lényegesen kisebb a lehetőségük a modern eszközök, így az internet hozzáféréséhez, de rosszabbak a digitális készségeik is.

(webnoviny/Felvidék.ma)