A tegnapi nap folyamán került sor a Csallóközi Hazajáró Túrára, amely a Hazajáró Honismereti és Turisztika Egylet szervezésében valósult meg. A gyalogtúra az Ekecs–Nagyszegpusztán található Villa Filia családi panzióból rajtolt, majd a környező tanyavilágot és Gútát érintve vezetett vissza a kiindulóponthoz. Mintegy 80 fő csatlakozott a barangoláshoz határon innen és túl, köztük Jakab Sándor, a Hazajáró televíziós sorozat egyik főszereplője.

Reggel 8 órakor Puss Sándor jezsuita szerzetes rövid istentiszteletét követően vágtak neki a körülbelül 30 km hosszú útvonalnak a résztvevők. A túra kezdetén áthaladtak Császta és Botakla tanyavilágán, ahol az egyik tanyán frissítővel várták őket. A továbbiakban Gúta városát érték el, ahol a helyi vízimalomnál megvendégelésben részesültek a barangolók, az Új Egység Mozgalom és a helyi Köz-Ért Polgári Körök közreműködésével.

A két szervezet nevében Samu István üdvözölte a megjelenteket, aki köszönetet mondott a vendéglátóknak, majd örömét fejezte ki, hogy egy ilyen kezdeményezésben vehettek részt, amely nemcsak a nemzeti öntudatot erősíti, hanem jelentős mértékben hozzájárul az egészség megőrzéséhez is. Ezt követően még beszélt a két szervezet eddigi tevékenységéről, és mint történelemtanár Gútáról és a vízimalom történetéről tartott egy rövid előadást. Ezt követően Ollé Ernő, a Csallóközi Hazajáró Túra főszervezője fejezte ki köszönetét a vendéglátásért. „Nagyon sikeresnek értékelem a mai napot, az időjárás is kedvezett, a hangulat pedig önmagáért beszél. A jövőben is meg fogjuk szervezni ezt a túrát más formában, lesz kerékpártúra és kenutúra is a Kis-Dunán” – mondta el Ollé Ernő hírportálunknak.

A vendéglátást követően az eredeti program szerint Gútán még megtekintették volna a helyi Hadtörténeti Múzeumot, de végül erre nem került sor. A hazaút Bókony, Császta és Aszód tanyák érintésével vezetett vissza a Villa Filiához. A helyszínen a távot teljesítőket Tatai Robi, a TV2 Séfek séfje műsora nyertesének malacpofagulyása, valamint Ravasz Jenő és társa muzsikája várta. Ezenkívül még a Hazajáró műsor emblémájával díszített torta is felszeletelésre került. A kérdésre, hogyan értékeli a gyalogtúrát, Jakab Sándor így válaszolt: „Örülünk, hogy megvalósult ez a regionális túra. Köszönet illeti a szervezőket, és mindenkit, aki segítséget nyújtott az esemény lebonyolításában. Bízunk benne, hogy hagyománnyá válik és folytatódik a Csallóközi Hazajáró Túra.”