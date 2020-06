A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház keretén belül a 2019/2020-as iskolai évben négy egyházközségi alapítású óvoda működött. Szeptembertől egy újabb településen nyílik óvoda. A beiratkozási adatok alapján egyelőre a komáromi Csillag óvodában van túljelentkezés. A református óvodákat szeptemberben várhatóan több mint 160 óvodás látogatja majd.

Komáromban 17 gyermeket vehetnek fel

A Komáromi Református Egyházközség által alapított és működtetett Csillag óvodát és bölcsődét tavaly június végén adták át rendeltetésének. A 63 férőhelyes, három csoporttal működő oktatási-nevelési intézménybe a május végéig meghirdetett beíratási időszakban 23 gyermeket írattak be.

A jelenlegiek közül tizenketten iskolások lesznek, szeptemberben 17 jelentkezőt vehetnek fel. A többiek helyhiány miatt várólistára kerülnek, őket csak üresedés esetén vehetik fel – tájékoztatott Kovács Adriana, az óvoda megbízott igazgatója.

Somorján 25 gyermeket írattak be

Somorján is befejeződtek a Kiskakas óvoda és bölcsőde építkezési munkálatai. Az egyházközség májusban meghirdette a 45 férőhelyes, 3 csoportosra tervezett óvodába a 2020/2021-es oktatási évre szóló beíratást.

Komzsík Diana, az óvoda leendő igazgatója elmondta, hogy az oktatási-nevelési intézménybe egyelőre 25 gyermeket írattak be. Néhányan közülük még nem töltötték be a 3. életévüket, ők így januárban kezdik az óvodalátogatást. Mindenkit felvettek, egyelőre nincs túljelentkezés.

Somorján hét önkormányzati óvoda működik, az egyházközség által alapított lesz a nyolcadik, így megoszlanak a gyerekek, mellesleg új intézményről van szó. A Kiskakasba nemcsak helyiek jelentkeztek, hanem a környező falvakból is: Csallóközcsütörtökből, Úszorról, Bacsfáról, Gútorról és Bélvatáról.

„Szeptembertől két csoportban lesznek a gyerekek. Az egyiket a 3 éves kiscsoportosoknak, a másikat a vegyes korosztály számára alakítjuk ki. Az előbbiben tizenöt 2,5-3 éves gyermek lesz, maximális létszámmal fog működni. Az utóbbiban hárman lesznek iskolakötelesek, a többi középsős. Így intenzívebb munkát tudunk majd végezni az iskolába készülőkkel” – mondta Komzsik Diana, elárulva azt is, hogy abból az önkormányzati óvodából, ahol jelenleg óvónőként dolgozik, öten jönnek át a Kiskakasba.

Érsekkétyen négy gyermeket írattak be

Az egyházközség az alapiskola mellett egy 25 férőhelyes óvodát is működtet. A beíratási időszakban négy gyermeket írattak be, így szeptemberben 18 óvodás látogatja majd az oktatási-nevelési intézményt.

Hajdú Árpád igazgató tájékoztatása szerint még van hét szabad hely. Az óvodát nemcsak helyiek látogatják. A környékbeli településekről ketten vannak, őket az iskolabusz hozza a többi iskolással együtt.

Tornalján is bíznak Isten gondviselő szeretetében és kegyelmében

Szintén 2019-ben, augusztus végén adták át Tornalján a 40 gyermek részére készült, két csoportszobával rendelkező egyházi óvodát. Az egyiket az épület alsó szintjén, a másikat az emeleten alakították ki 20-20 gyermek számára.

„Az elmúlt esztendőben, amikor szeptemberben megnyitottuk az óvodát, csupán tíz gyermekünk volt, mivel későn érkezett meg a minisztérium engedélye. De hála Istennek, év közben is gyarapodtunk, jelenleg 15 gyermek jár az óvodánkba. Közülük ketten lesznek iskolások. Így tizenhárman maradnak szeptemberre.

Május folyamán 15 gyermeket írattak be az óvodánkba, többet, mint egy évvel korábban. Az új tanévet így már 28 gyermekkel kezdhetjük el. Ebből 18-an még csak most töltötték be a 3. életévüket, de vannak közöttük három év alattiak is. Ez viszont jó, mert így három éven keresztül számolhatunk velük” – tájékoztatta a reformata.sk honlapot Fazekas Ágnes lelkipásztor, aki reméli, hogy szeptemberig számuk még emelkedni fog.

Még van 12 helyük, de szeretnék, ha az óvodások legalább 32-36-an lennének. Elutasítani senkit sem szeretnének, hiszen felekezeti hovatartozás nélkül bárki jelentkezhet az egyházközségi óvodába.

„Bízunk továbbra is Isten gondviselő szeretetében és kegyelmében: „Az Úr segített el bennünket egészen idáig!” – mondta a lelkipásztor.

Rimaszombatban 15 új óvodást írattak be

Rimaszombatban szintén tavaly szeptember 1-én nyílt meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház által alapított és működtetett Gólyavár óvoda.

A 60 gyermek számára kialakított új épületben jelenleg két csoport működik 15-15 óvodással. A május 31-ig tartó beíratási időszakban 15 új óvodást írattak be.

„Még van három szabad helyünk, hogy mindkét csoport teljes kapacitással tudjon működni. A beíratottak közül azonban nem minden gyermek lép be szeptemberben az óvodába, mert vannak közöttük három éven aluliak, ők később csatlakoznak a többiekhez. A harmadik tervezett csoport egyelőre nem indul el” – mondta Varga Tünde óvodaigazgató, aki bízik abban, hogy szeptemberig még növekedni fog az óvodások száma.

Martoson az önkormányzati óvoda költözött az épületbe

Martoson is tavaly, június elején adták át a negyven gyermek számára kialakított református óvoda épületét, ahová szeptemberben be is költözött az önkormányzati óvoda.

Szénási Szilárd esperes, a gyülekezet lelkipásztora tájékoztatása szerint már folyamatban van az oktatási-nevelési intézmény fenntartói jogának átvétele.

Kassán szeptembertől nyílna meg az óvoda, de még nincs engedély

Tavaly októberben két csoportszobás, 38 gyermek nevelésére alkalmas református óvodát adtak át Kassán, mely a tervek szerint idén szeptemberben nyitná meg kapuját a gyermekek előtt.

Az illetékes minisztérium azonban még nem engedélyezte az óvoda működését, így nem is hirdették meg az intézménybe a beiratkozást – tudtuk meg Orémus Zoltán esperestől, a kassai magyar gyülekezet lelkipásztorától.

További beruházások vannak folyamatban

A református óvodák a magyar kormány támogatásának köszönhetően épülhettek fel a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében.

Óvodai és bölcsődei beruházások jelenleg is zajlanak Zsigárdon, Vágfarkasdon, Perbetén, Hetényen, Bátorkeszin, Királyhelmecen, Pálfalán és Léván.

Marcelházán idén márciusban fejeződött be a bölcsőde építése, az intézmény átadás előtt áll.

