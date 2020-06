Az idei nyári szezonnak a koronavírus-járvány okozta nehézségek nem kedveznek, ennek megfelelően a legtöbb tömegrendezvényt lemondták, bár a kedvező statisztikai adatok alapján most úgy tűnik, szigorú korlátozások és feltételek mellett bizonyos rendezvényeket mégis meg lehet tartani. Így döntött a zselízi Reborn Flames Motorclub is, mely régóta szervezője a zselízi motoros találkozóknak.

A Bike Weekend fesztiválra július 17-18-án kerül sor új helyszínen. Korábban hagyományosan a korábbi autókempingben tartott rendezvény költözni kényszerül, de nem messzire, csak az Amfiteátrumba.

A szervezők szerint ez nem befolyásol semmit, ugyanúgy lesz sátorozási lehetőség, nagyszínpad, büfék és minden programra elég hely, sőt, a több aszfaltfelület a kétkerekű járgányoknak még kedvezőbb is.

A kétnapos fesztivál zenei kínálatát idén is a rockzene fogja meghatározni. Összesen kilenc banda lép színpadra, melyek közül a fő attrakció a magyar rocktörténelem talán legnagyobb gigászának tekinthető Pokolgép lesz. De fellép Magyarországról a Feuer Frei (Rammstein Tribute zenekar), illetve a Motorhead revival band, a Green Day Cover Band, az ipolysági Chapter 5, a Mr. Teddy ant the Sidekicks, a Jump Rock Band, a The Borderline és a White Dragon is.

A koncertek mellett a szervezők az egész hétvégén különböző programokkal várják az érdeklődőket, melyre a kétnapos belépő 10 euróért váltható meg. A hagyományos motoros felvonulás szombaton délután 14 órakor kezdődik.